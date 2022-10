Münchner Oktoberfest in Schwerin-Neumühle

Manche Abläufe und Dinge sind halt Tradition

Dirndl, Lederhose, Bier, Wiesenzelte, das Münchner Kindl, O zapft is, der sieben Kilometer lange Zug von Trachten- und Musik- und Schützenvereinen machten das Oktoberfest zu dem, was es ist. Genauso wie der selten gute bayerische Dialekt. Moagst noch a Maß?



Das alles übten die Bewohner des Seniorenquartiers in Schwerin-Neumühle. Ein freundlicher mecklenburgischer Musikant, Herr Danitz, fand sich mit Saxophon, Arkkordeon und Keybord schnell in die bayerische Befindlichkeit und Gemütlichkeit ein, wobei er von seinen maritimen Shantys seine Finger nicht lassen konnte. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihren Spaß.Zu Beginn der geselligen Stunde gab es Orangen-Sahne-Torte mit einer richtig guten Tasse Kaffee, die die müden Geister zum Leben erweckten. Weinliebhaber schätzten den bekannten Rotwein aus Rhein-Hessen. Er zeigte sich fruchtbetont und frisch, so dass es nicht bei einem Gläschen blieb. Wie man aus der Komfortzone herauskommt, zeigten die Bewohner zum Teil mit ihren Angehörigen beim Tanz. Natürlich stieg man mit 80 Jahren nicht mehr auf den Tisch, aber zügig bewegten sie sich nach den ausländischen Klängen.



Es war zwar viel, viel später in Mecklenburg, aber nichtdestotrotz dachten die Bewohner auch so an das beliebte Fest und nutzten die Gelegenheit, ein fettes und dickes Smiles in den Kalender einzutragen.