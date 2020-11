Black Week bei Seminaris: Übernachten und Meetings bis zu 80 Prozent günstiger!

Jetzt noch länger zu besonders niedrigen Preisen übernachten können die Gäste in den acht Seminaris Hotels in Deutschland: Von Bad Honnef und Bad Boll über Nürnberg, Leipzig, Lüneburg und Potsdam bis nach Berlin bieten die Häuser eine ganze Woche lang tiefschwarze Angebote! Wer zwischen 27.11. und 4.12.2020 im Rahmen der SEMINARIS BLACK WEEK Übernachtungen für den Reisezeitraum von 27.11.2020 bis 30.06.2021 bucht, kann sich über 30 Prozent off freuen. Frühstück und kostenfreies WLAN sind immer inklusive. Und: Die Zimmer sind flexibel und kostenfrei stornierbar – bis 18 Uhr am Tag der Anreise! Alle Häuser liegen direkt in der Natur oder ganz nah dran und bieten damit viele tolle Gelegenheiten für lange Winterspaziergänge, bei denen Sie viel Licht und frische Luft tanken können.



Die SEMINARIS BLACK MEETING WEEK von 27.11.2020 bis 4.12.2020 ermöglicht für alle Veranstaltungen zwischen 01.12.2020 und 31.03.2021 sensationelle 80 Prozent Rabatt auf die Raummiete in Verbindung mit der Buchung eines Tagungsangebotes. Plus: Zusätzlich kann man zwischen einem kostenfreien Welcome Coffee oder einer einmaligen Brainfood Corner im Tagungsraum wählen. Ob Jahresplanung für 2021, der Kick-off für einen unternehmerischen Wandlungsprozess oder ein Coaching: Seminaris Hotels bieten alles, was für professionelle Meetings und Workshops nach modernstem Standard gebraucht wird. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf New Work – dem „Neuen Arbeiten“. Wer sein Team fit für die Zukunft machen will, findet in den Häusern klug durchdachte und optimal ausgestattete Räume, die bei Bedarf perfekt auf die agilen Methoden von New Work ausgerichtet sind. Damit sehen Business-Konferenzen angenehm anders aus: Mit „Walking Meeting“ in der Natur, einem Kasten voller Bausteine oder dem Bällebad für Erwachsene.



Auch für klassische Meetings und Konferenzen ist das überaus inspirierend: Die kreativen Flächen und Materialien regen alle Unternehmen dazu an, Visionen zu entwickeln und umzusetzen, ihre Ideen weiterzudenken und neue zu entfachen. Auf Wunsch vermittelt Seminaris als „Service System Provider“ mit einem umfangreichen Netzwerk erfahrene Coaches, Speaker, Trainer oder Moderatoren. Und die Hotel-Teams unterstützen bei Bedarf in der Planung von der ersten Idee bis zur professionellen Begleitung der Veranstaltungen vor Ort.

