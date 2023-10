gutefrage.net übernimmt MOTOR-TALK

gutefrage.net übernimmt mit sofortiger Wirkung Europas größte Auto- und Motorcommunity MOTOR-TALK.de. Ende Juli hatte mobile.de bekannt gegeben, sich noch stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und das Engagement bei MOTOR-TALK perspektivisch nicht weiter fortzuführen. Im Zuge des Asset Deals werden alle Mitarbeitenden übernommen.„Durch die Übernahme dieser großartigen Plattform können wir die gutefrage.net GmbH gewinnbringend erweitern“, sagt Philipp Graf Montgelas, CEO von gutefrage.net. „Unser Ziel ist seit jeher, Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammenzubringen und so neue Perspektiven zu eröffnen. MOTOR-TALK.de vereint seit über 20 Jahren zahlreiche Auto-Enthusiasten. Diese geballte Expertise der Community ist einmalig und das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Wir sind uns daher sicher, dass sich die Plattform unter gutefrage.net maßgeblich weiterentwickeln wird und unsere Community bereichert.“„Wir freuen uns sehr, dass wir mit gutefrage.net einen idealen Käufer für die MOTOR-TALK Community gefunden haben, der die Plattform weiterentwickeln und allen Mitarbeitenden eine neue Perspektive bieten wird“, so Ajay Bhatia, CEO von mobile.de. „Zugleich gibt es uns bei mobile.de die Möglichkeit, uns noch stärker auf unser Kerngeschäft zu fokussieren: unseren Nutzerinnen und Nutzern einen einfachen Zugang zur größten Fahrzeugauswahl, allen relevanten Besitzmodellen und flexiblen Kaufprozessen anzubieten."gutefrage.net gehört seit Januar 2021 zur mittelständischen Unternehmensfamilie Müller Medien mit Sitz in Nürnberg, die sich darauf fokussiert, regionale Dienstleister und themenspezifische Verticals zu verbinden. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen Ausrichtung von gutefrage.net. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Erfahrungen und Stärken verschiedener Plattformen zu bündeln und ihrer Zielgruppe ein besseres Erlebnis sowie Relevanz in verschiedensten Bereichen zu bieten. Mit MOTOR-TALK.de finden sich nun zwei der größten Plattformen für nutzergenerierte Inhalte in Deutschland unter einem Dach. gutefrage.net schöpft so die Synergien in den Bereichen Community Management, Marketing und Vertrieb bestmöglich aus und festigt seine Position als Branchenführer.„Langfristig werden wir die Etablierung von MOTOR-TALK.de als das größte und älteste Auto-Forum im deutschsprachigen Raum weiter vorantreiben und ausbauen. Durch State-of-the-Art Technologien, umfassendes Community Management und die programmatische Vermarktung über unser Spin-off highfivve wird die Nutzung noch attraktiver und intuitiver für die Userinnen und User“, schließt Graf Montgelas.gutefrage.net ist die führende, deutschsprachige Q&A-Plattform. Die gutefrage-Community besteht aus knapp 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, die täglich etwa 70.000 Content-Elemente posten. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Millionen Unique Users pro Monat ist gutefrage eine der reichweitenstärksten Websites im DACH-Raum. Die Plattform ermöglicht Menschen das Teilen und Entdecken von Wissen, Erfahrungen und Meinungen im Netz. Für die Online-Community sind neben dem Community Management und Moderatoren über 70 ehrenamtliche User-Moderatoren rund um die Uhr im Einsatz. Um den Wissensaustausch der Community zu unterstützen, finden regelmäßig Ask-Me-Anything-Aktionen statt, bei denen die User ihre Fragen an einen Experten richten können. Die gutefrage.net GmbH wurde 2006 gegründet und gehört seit Januar 2021 zur mittelständischen Unternehmensfamilie Müller Medien. Die Geschäfte leitet Philipp Graf Montgelas vom Geschäftssitz in München. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gutefrage.net MOTOR-TALK.de wurde 2001 gegründet und ist mit über 65 Millionen Beiträgen Europas größte Online-Autocommunity. In rund 700 Foren und über 15.000 Blogs können sich MOTOR-TALKer mit Gleichgesinnten austauschen. Die markenneutrale Webseite www.MOTOR-TALK.de gilt als die Experten-Plattform für alle mobilen und motorisierten Fortbewegungsmittel auf zwei oder mehr Rädern. Bewertungen zu Fahrzeugmodellen können in über 25.000 Autotests gelesen und von Nutzern selbst verfasst werden. MOTOR-TALK ist seit Oktober 2023 ein Teil der gutefrage.net GmbH, der größten Q&A-Plattform im deutschsprachigen Raum.