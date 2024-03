Wertschätzung für einen unverzichtbaren Job – SELLWERK, Das Örtliche und der Bayerische Fußball-Verband BFV sagen „Danke Schiri“

Mona Zanker, Oberbayern

Clara Fritz, Niederbayern

Monika Mayer, Schwaben

Marie Gamperl, Oberpfalz

Margrit Dinkel, Oberfranken

Andrea Rösch, Mittelfranken

Manuela Kraus, Unterfranken

Michael Seidl, Oberbayern

Markus Eglseder, Niederbayern

Stefan Sommer, Schwaben

Thomas Fischer, Oberpfalz

Vincenz Dippold, Oberfranken

Sebastian Segmüller, Mittelfranken

Adriano Apruzzese, Unterfranken

Reinhold Austermayer, Oberbayern

Josef Neumeier, Niederbayern

Walter Baumgartner, Schwaben

Günter Wagenlehner, Oberpfalz

Wolfgang Reich, Oberfranken

Klaus-Gerhard Zissel, Mittelfranken

Herbert Söllner, Unterfranken

Am Samstag, den 02. März 2024, rollte der Ball etwas anders als sonst. Anstatt wie üblich auf dem Platz zu pfeifen, wurden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Bayrischen Fußball-Verbandes zur diesjährigen Verleihung DANKE SCHIRI in das Funkhaus Nürnberg geladen. Nach der Eröffnung durch Michael Völk, Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss BFV, den Grußworten von Robert Schraudner, Vizepräsident des Bayerischen Fußball-Verbands und SELLWERK CEO Michael Oschmann wurden aus den ca. 17.000 aktiven und passiven Unparteiischen des Bayerischen Fußball-Verbandes die folgenden 21 Gewinnerinnen und Gewinner in drei Kategorien geehrt:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter U50:Kategorie Schiedsrichter Ü50:Darüber hinaus wurden aus den 21 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nochmals drei Landessieger geehrt, die auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den BFV zum Bundestreffen nach Frankfurt fahren:Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner.: „Danke für euer Engagement! Als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter leistet ihr Woche für Woche Unglaubliches, um den Amateurfußballerinnen und -fußballern im Freistaat ihren Sport zu ermöglichen. Ihr leitet Spiele, übernehmt administrative Aufgaben und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zum reibungslosen Ablauf.“„Wir können unseren bayerischen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern gar nicht genug danken. Wir wissen ihre besonderen Leistungen zu schätzen und bringen das mit der Veranstaltung ‚Danke Schiri‘ Jahr für Jahr zum Ausdruck. Der heutige Termin ist lediglich ein kleiner Beitrag, um unsere Anerkennung für die großartige Arbeit an der Basis zu zeigen. Er hat mir aber wieder einmal gezeigt, mit wie viel Engagement und Leidenschaft unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sich für den Fußball, ihre Schiedsrichtergruppen und darüber hinaus für soziale Projekte einbringen. Das ist herausragend.“Der Wettbewerb wird unterstützt vom DFB-Sponsor Das Örtliche mit seinen regionalen Verlagen. Für Bayern ist SELLWERK – Der Digitalpartner für den Mittelstand als Gastgeber und Sponsor vor Ort.„Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind die unverzichtbaren Hüter der Fairness auf dem Spielfeld. Denn wie im Mittelstand sind auch im Sport faire Regeln und ihre konsequente Einhaltung von entscheidender Bedeutung, um ein ausgewogenes und gerechtes Spielfeld zu schaffen. Ihr unermüdliches Engagement, Woche für Woche, bis in höchste Ligen zusätzlich zu beruflichen und familiären Verpflichtungen, verdient höchsten Respekt.“Abschließend ging es mit dem zweiten Mannschafts-Bus des 1. FCN zum Heimspiel 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig, wo der Ehrentag einen sportlich unterhaltsamen Abschluss fand.