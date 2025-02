Spitzenleistung auf dem Spielfeld - SELLWERK, Das Örtliche und der Bayerische Fußball-Verband BFV ehren 21 Schiris mit "Danke Schiri"

Bettina Merthan

Daniela Ruf

Sophie Gleißner

Daniela Heilemann

Beatrice Schellenberg

Angelique Schirmer

Marco Öttl

Helmut Bößhenz

Michael Kögel

Torsten Werner

Gazi Deniz

Wolfgang Hellert

Erich Arnold

Erich Plepla

Johann Rappolder

Gernot Stark

Uwe Dietrich

Michael Körner

Sonntag, 16. Februar 2025. Während die Mehrheit noch ausschläft oder ein ausgedehntes Sonntags-Frühstück genießt, fand im Funkhaus Nürnberg wieder die diesjährige Verleihung „Danke Schiri“ statt. Hier wurden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für ihr ehrenamtliches Engagement auf dem Sportplatz geehrt. Wie groß der Stellenwert dieser Ehrenveranstaltung ist, zeigte auch die Anwesenheit der hochrangigen Funktionäre und Vertreter: Vertreter des bayerischen Schiedsrichterwesens, BFV-Vizepräsident Robert Schraudner, sowie die Vertreter des Verbands-Schiedsrichterausschusses Sven Laumer, Tobias Baumann, Simon Marx und Michael Völk und Michael Oschmann CEO SELLWERK und Chairman von Das Örtliche, die ihre Wertschätzung für die Leistung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter entgegen gebracht haben.Unter den ca. 17.000 aktiven und passiven Unparteiischen des Bayerischen Fußball-Verbandes wurden die folgenden 21 Gewinnerinnen und Gewinner in drei Kategorien geehrt:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter U50:Kategorie Schiedsrichter Ü50:Darüber hinaus wurden aus den 21 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nochmals drei Landessieger geehrt, die auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den BFV zum Bundestreffen nach Frankfurt fahren:Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner.„Als Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen leistet ihr Woche für Woche, bei jedem Wetter unermüdlich Euren Beitrag, dass der Spielbetrieb im bayerischen Amateurfußball stattfinden kann. Ihr tragt maßgeblich dazu bei, dass der Fußball in fairen und geordneten Bahnen verläuft, mit Regelkenntnis, Entscheidungsstärke und Fingerspitzengefühl. Danke für Euer Engagement!“„Es ist immer wieder faszinierend, die vielen Persönlichkeiten aus dem bayerischen SR-Bereich kennenzulernen und ihre individuellen Geschichten zu hören. Warum sind sie Schiedsrichter geworden und was begeistert und motiviert sie? Spiele pfeifen, Lehrgänge und Sitzungen organisieren, gesellschaftliche Veranstaltungen auf die Beine stellen - Ehrenamt im SR-Bereich ist sehr vielfältig und das ist es, was mich immer begeistert. Glückwunsch an die Gewinner, die beispielhaft für die 17.000 SR im Freistaat stehen, die Woche für Woche einen fairen Spielbetrieb in Bayern ermöglichen. Wir sind ein wichtiger Teil des Fußballs in Bayern, und das hat der Tag heute gezeigt.““Gerechte Regeln und deren Einhaltung sorgen für ein faires Miteinander - auf dem Fußballplatz wie in der Wirtschaft. Die aktive gegenseitige Unterstützung in allen Ligen und der Zuwachs mit über 10.000 neu ausgebildeten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern deutschlandweit, davon 2.000 in Bayern, ist eine hervorragende Basis für spannende Spiele.”Abschließend ging es mit dem zweiten Mannschafts-Bus des 1. FCN zum Heimspiel 1. FC Nürnberg gegen SSV Ulm 1846, welches diesen sportlichen Ehrentag erfolgreich abrundete.