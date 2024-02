SELLWERK und Das Örtliche sagen zusammen mit dem Berliner Fußball-Verband „Danke Schiri!“

Saida Barthels

Nathalie Buse

Amra Cakovic

Aylin Stankovski

Andrea Zech

Dirk Asmussen

Jörg Frankowski

Sven Hänszke

Frank-Ulrich Harnisch

Ulrich Heise

Reiner Jäger

Bodo Kriegelstein

Jens May

Martin Reinhardt

Bozidar Bobi Miljkovic

Jörg Mollitor

Daniele Nuzzo

Michael Prohm

Ricardo Scheurer

Stefan Schumacher

Jacob Slotta

Frank Tallner

Philipp Vierock

Pascal Wien

Weiblich – Nathalie Buse

Ü50 – Bodo Kriegelstein

U50 – Stefan Schumacher

Am Montag, den 12. Februar 2024 wurde zur diesjährigen Verleihung DANKE SCHIRI in Berlin zu einem Ehrungs-Empfang geladen. Nach Grußworten durch Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbands, Alexander Molzahn, Präsidialmitglied Schiris BFV und SELLWERK CEO Michael Oschmann wurden aus rund 1.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern des Berliner Fußball-Verbandes 24 Gewinnerinnen und Gewinner in drei Kategorien geehrt:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter Ü50:Kategorie Schiedsrichter U50:Darüber hinaus wurden aus diesen Schiris die drei Landessiegerinnen und Landessieger geehrt, die stellvertretend für den BFV auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Bundestreffen nach Frankfurt reisen:Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den bemerkenswerten Einsatz!Der Wettbewerb wird unterstützt vom DFB-Sponsor Das Örtliche mit seinen regionalen Verlagen. Für Berlin war SELLWERK – Der Digitalpartner für den Mittelstand als Sponsor vor Ort.Michael Oschmann unterstrich in seiner Rede den herausragenden Einsatz der Amateur-Schiris:"Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind die unverzichtbaren Hüter der Fairness auf dem Spielfeld. Denn wie im Mittelstand sind auch im Sport faire Regeln und ihre konsequente Einhaltung von entscheidender Bedeutung, um ein ausgewogenes und gerechtes Spielfeld zu schaffen. Ihr unermüdliches Engagement, Woche für Woche, bis in höchste Ligen zusätzlich zu beruflichen und familiären Verpflichtungen, verdient höchsten Respekt."