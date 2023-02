SELLWERK und Das Örtliche sagen zusammen mit dem Bayerischen Fußball-Verband „Danke Schiri!“

Anastasia Kamtsikli, Oberbayern

Katrin Filser, Niederbayern

Julia Gut, Schwaben

Tina Wölfl, Oberpfalz

Nicole Köppel, Oberfranken

Angelika Söder, Mittelfranken

Sabrina Sickl, Unterfranken

Fabian Porsche, Oberbayern

Josef Ingerl, Niederbayern

Wolfgang Bschorr, Schwaben

Stefan Betz, Oberpfalz

Thomas Fuchsstadt, Oberfranken

Fabian Zimmermann, Mittelfranken

Johannes Hartmeier, Unterfranken

Johann Kammerer, Oberbayern

Richard Heubl, Niederbayern

Jürgen Roth, Schwaben

Otto Biederer, Oberpfalz

Rudi Luther, Oberfranken

Dieter Wolfsberger, Mittelfranken

Elmar Müller, Unterfranken

Am Samstag, den 11. Februar 2023, hieß es wieder Anpfiff zur diesjährigen Verleihung DANKE SCHIRI Bayern im Funkhaus Nürnberg. Nach der Eröffnung durch VSO Prof. Sven Laumer, den Grußworten von Robert Schraudner, Vizepräsident des Bayerischen Fußball-Verbands, und SELLWERK CEO Michael Oschmann wurden aus ca. 16.000 aktiven und passiven Schiedsrichter*innen des Bayerischen Fußball-Verbandes 21 Gewinner*innen in drei Kategorien geehrt. Hier sind die Gewinner*innen:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter U50:Kategorie Schiedsrichter Ü50:Darüber hinaus wurden aus den 21 Schiedsrichter*innen nochmals drei Landessieger geehrt, die auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den BFV zum Bundestreffen nach Frankfurt fahren:Katrin Filser, NiederbayernWolfgang Bschorr, SchwabenOtto Biederer, OberpfalzHerzlichen Glückwunsch an die Gewinner*innen und danke für den tollen Einsatz.„Es ist uns wichtig, Wertschätzung für besondere Leistungen unserer Schiedsrichter zum Ausdruck zu bringen. Die Veranstaltung „Danke Schiri“ bietet hierfür den perfekten Rahmen. Sie ist ein kleiner Beitrag, um unsere Anerkennung für die großartige Arbeit an der Basis zu zeigen, für die wir nicht oft genug „Danke“ sagen können. Die vorgetragenen Laudationen haben dabei wieder gezeigt, mit wieviel Engagement und Leidenschaft unsere Schiedsrichter*innen sich für den Fußball, ihre Schiedsrichtergruppen und darüber hinaus für soziale Projekte einbringen. Der ehrenamtliche Einsatz ist wirklich enorm.“Der Wettbewerb wird unterstützt vom DFB-Sponsor Das Örtliche mit seinen regionalen Verlagen. Für Bayern ist SELLWERK – Der Digitalpartner für den Mittelstand als Gastgeber und Sponsor vor Ort.„16.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter engagieren sich allein in Bayern für den Amateur-Fußball. Eine enorme Zahl und eine außergewöhnliche Leistung, denn nur mit Schiris gibt es Regeln, deren Einhaltung und Sanktionierung, sonst findet kein faires Spiel statt. Diese Spitzenleistung gepaart mit Herzblut und Leidenschaft verdient unser aller Respekt.“Abschließend ging es mit dem zweiten Mannschafts-Bus vom 1. FCN zum Heimspiel 1.FC Nürnberg gegen SSV Jahn Regensburg, wo der Ehrentag einen sportlichen und unterhaltsamen Abschluss fand.SELLWERK ist der gemeinsame Markenauftritt von bundesweit agierenden Verzeichnisverlagen der Unternehmensfamilie Müller Medien. Gegründet vom damals 65-jährigen Hans Müller schreibt sich SELLWERK die Betreuung des Mittelstands auf die Fahnen und hilft, mit umfangreichem Know-how den Geschäftserfolg ihrer Kunden und Kundinnen zu steigern. Das Familienunternehmen ist persönlicher Begleiter für klein- und mittelständische Unternehmen in die Digitalisierung und eines der führenden Unternehmen im Bereich des Onlinemarketings. Als langjähriger Google-Partner profitieren über 150.000 Mitglieder des Mittelstandsnetzwerks SELLWERK von der direkten Zusammenarbeit mit Google, von Lösungen zur Gewinnung von Neukunden, Aktivierung von Bestandskunden oder einfach einer ausreichenden Sichtbarkeit in den digitalen Plattformen – SELLWERK berät gerne vor Ort mit erfahrenen Fachleuten quer durch Deutschland.