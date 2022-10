SELLWERK und Das Örtliche sagen zusammen mit dem Bayerischen Fußball-Verband „Danke Schiri!“

Elke Zanker, Oberbayern

Monika Meister, Niederbayern

Rebecca Rückert, Schwaban

Heike Kraft, Oberpfalz

Birgit Sickl, Oberfranken

Erna Grell, Mittelfranken

Marina Bachmann, Unterfranken

Wilhelm Schuster, Oberbayern

Roland Schrank, Niederbayern

Paul B., Schwaben

Marius Heerwagen, Oberpfalz

Holger Kuhbandner, Oberfranken

Andreas Rolle Mittelfranken

Michael Tully, Unterfranken

Albert Schnell, Oberfranken

Johann Breu, Niederbayern

Martin Prinzler, Schwaben

Reinhard Modl, Oberpfalz

Erwin Lindner, Oberfranken

Werner Scherb, Mittelfranken

Helmut Brach, Unterfranken

Am Wochenende gab es keine gelbe oder rote Karte – nein! Am Samstag, den 22. Oktober 2022 wurde zur diesjährigen Verleihung DANKE SCHIRI Bayern nach Nürnberg geladen. Nach Eröffnung durch SVO Sven Laumer, Grußworten von Vizepräsident des Bayerischen Fußball-Verbands Robert Schraudner und SELLWERK CEO Michael Oschmann wurden aus ca. 16.000 aktiven und passiven Schiedsrichter*innen des Bayerischen Fußball-Verbandes 21 Gewinner*innen in drei Kategorien geehrt. Hier sind die Gewinner*innen:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter U50Kategorie Schiedsrichter Ü50Darüber hinaus wurden aus den 21 Schiedsrichter*innen nochmal drei Landessieger*innen geehrt, die stellvertretend für den BFV auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Bundestreffen nach Frankfurt reisen:Monika Meister, NiederbayernPaul B, SchwabenWerner Scherb, Mittelfranken.Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner*innen und danke für den tollen Einsatz.„Es ist uns wichtig die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Die Ehrung Danke Schiri kann dabei nur Danke sagen und wir können nicht oft genug Danke sagen. Sie ist ein kleiner Beitrag, um unsere Wertschätzung für die großartige Arbeit an der Basis zu zeigen. Die Veranstaltung hat dabei wieder gezeigt „Ohne Schiri fehlt dir was“ und es ist wirklich begeisternd zu sehen, mit wieviel Engagement und Leidenschaft unsere Schiedsrichter*innen sich für den Fußball einbringen.“Der Wettbewerb wird unterstützt vom DFB-Sponsor Das Örtliche mit seinen regionalen Verlagen. Für Bayern ist SELLWERK – Der Digitalpartner für den Mittelstand als Gastgeber und Sponsor vor Ort.„Wir haben großen Respekt vor der außerordentlichen Leistung der Schiris, denn durch die Verwendung des Video-Schiedsrichters wird bewiesen, dass die überprüften Entscheidungen, die während des Spiels in Millisekunden getroffen werden müssen, fast ausschließlich richtig sind. Mit dieser regionalen Ehrung wird die hohe Leistungsfähigkeit der Schiris gewürdigt und darüber hinaus das Ehrenamt positiv in den Mittelstand getragen.“Abschließend ging es mit dem 2 Mannschafts-Bus vom 1. FCN zum Heimspiel 1.FCN Nürnberg gegen Hannover 96, wo der Ehrentag einen sportlichen und unterhaltsamen Abschluss fand.