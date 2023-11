SELLWERK und Bayerischer Fußball-Verband (BFV) verkünden Partnerschaft zur Stärkung des Vereinswesens

SELLWERK, der Digitalpartner für den Mittelstand, freut sich, die Partnerschaft mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) bekannt zu geben. Diese Kooperation bietet die Chance, das Vereinswesen nachhaltig zu stärken und die Leidenschaft für den Fußball weiterzutragen.



Das Vereinswesen bildet eine tiefgehende Verbindung, die über die bloße Mitgliedschaft hinausgeht. Vereine sind Orte, an denen nicht nur Mitstreiter für gemeinsame Ziele gefunden werden, sondern auch Freundschaften entstehen, getragen von einem gemeinsamen Herzschlag für Leidenschaft und Hingabe. SELLWERK wird als Digitalexperte dabei unterstützen, Vereine spielend einfach online präsent zu machen, damit sie sich auf ihre wahre Leidenschaft konzentrieren können: den Fußball und die Gemeinschaft.



Constanze Oschmann, CEO von SELLWERK, betont die besondere Bedeutung dieser Partnerschaft:



„Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine geschäftliche Entscheidung – sie ist auch eine Herzensangelegenheit. SELLWERK möchte für die BFV-Vereine durch die Gewinnung neuer Mitglieder sowie ehrenamtlicher Helfer einen Beitrag für dieses wichtige Vereinsnetzwerk in Bayern leisten.“



SELLWERK und der BVF teilen viele Gemeinsamkeiten:



⚽ Teamgeist: Fußball ist mehr als nur ein Sport – es ist ein Lebensgefühl, eine gemeinsame Leidenschaft, die Menschen unterschiedlicher Hintergründe im Team verbindet.



⚽ Gemeinschaft: In den Vereinen entsteht eine einzigartige Gemeinschaft auch neben dem Spielfeld - ein Gewinn für das Miteinander in unserer Gesellschaft.



⚽ Förderung von Talenten: Hinter vielen Trikots verbirgt sich ein besonderes Talent, das gefördert und begleitet werden sollte.



⚽ Unterstützung des Breitensports: Fußball ist pure Leidenschaft und Spaß an der Bewegung!



Andreas Schinko, Geschäftsführer BFV Service GmbH:



„Wir sind sehr erfreut, dass sich SELLWERK zur Partnerschaft mit dem BFV entschlossen hat. Damit ergänzen wir optimal unsere Partner rund um das Thema Digitalisierung. Den Vereinen wird durch das Angebot des Partners die Möglichkeit gegeben, ein hohes Level im Onlineauftritt zu erreichen.“



Um Vereine in ihrer Online-Präsenz zu stärken, bietet SELLWERK unter anderem kostenlose Webinare an. Die Webinare behandeln die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Sichtbarkeit und attraktive Darstellung von Vereinen im Web, um neue Mitglieder zu gewinnen und bestehenden einen modernen Service sowie zeitgerechte Kommunikations- und Informationswege zu bieten. Besonders betont werden Lösungen, die keine eigenen finanziellen Investitionen für den Verein erfordern. Der Verein bekommt z. B.: eine neue Vereinswebsite sowie weitere digitale Leistungen und SELLWERK kümmert sich um die Finanzierung durch die jeweiligen Sponsoren.



Über BFV:



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) ist der größte der insgesamt 21 DFB-Landesverbände und der größte im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) organisierte Sportfachverband. Im BFV sind über 4500 Vereine mit insgesamt über 1,6 Millionen Mitgliedern organisiert. Zum Aufgabengebiet des Verbandes gehört die Organisation des kompletten Amateurspielbetriebs in Bayern mit über 25.000 Mannschaften. Die professionelle Talentförderung und die Ausbildung von Trainer*innen. Über den organisierten Fußball können viele gesellschaftlich relevante Themen transportiert werden (Inklusion, Fairplay, Umweltschutz, etc.). Der BFV nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung intensiv war, indem er regelmäßig passende Aktionen und Kampagnen initiiert, mit denen diese Themen über die Vereine und den Spielbetrieb öffentlichkeitswirksam aufgegriffen werden.