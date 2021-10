SELLWERK Prime launcht neues Feature mit seinen Partnern Yext und Mozaik

Videos sind aus dem Marketing nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Studien, wie z.B. der Report „The Future of Content Marketing“ von HubSpot beweisen, wie wichtig und zukunftsorientiert der Einsatz von Videos im gesamten Marketing-Mix ist.Videos halten die Nutzer länger auf Ihrer Website. Laut einer Studie von Forbes verbringt der durchschnittliche Internetnutzer 88 % mehr Zeit auf einer Website mit Videos.Eine Website hat eine 53-mal höhere Wahrscheinlichkeit, bei den Google Suchergebnissen auf der ersten Seite platziert zu werden, wenn sie Videos enthält.Außerdem erhöhen Videos den organischen Suchverkehr auf einer Website um 157%.Der Mittelstand gilt allgemein als eher zurückhaltend, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Großunternehmen nutzen bereits überwiegend Bewegtbild in digitalen Kanälen, der Mittelstand hingegen ist noch unterrepräsentiert, was häufig auf hohe Produktionskosten und -aufwände zurückzuführen ist. Das Allgäuer Tech-Startup Mozaik: Business Video Creator hat ein Werkzeug für Unternehmen geschaffen, mit dem einfach, günstig und professionell Videos für Unternehmen erstellt werden können.Bei vielen Unternehmen fehlt die Zeit oder personelle Kapazität, um Videos für den Internetauftritt zu produzieren. Hier hilft das Digitalisierungspaket SELLWERK Prime mit der Generierung automatisierter Videos. Hierbei werden Fotos sowie Unternehmensinformationen automatisch in Videos umgewandelt. In wenigen Minuten ist das Video fertig und wird automatisch auf zum Beispiel YouTube und auf allen Yext-Portalen hochgeladen, die Video Content ausgeben. „Wir möchten hier die Lücke zwischen den Nutzererwartungen und den Möglichkeiten für den Mittelstand schließen. Mit SELLWERK Prime machen wir digitales Marketing sichtbar,“ so Frank Schieback, CMO von Sellwerk.Yext, das KI-Unternehmen für die digitale Suche, bietet eine moderne, KI-basierte Answers-Plattform, die natürliche Sprache versteht. Laura Ameskamp, International Partnerships Managerin von Yext, weiß: „Tagesaktueller hochwertiger Content in Form von Videos steigert die Attraktivität innerhalb eines starken Netzwerkes und erhöht die Sichtbarkeit im Netz.“ Mit der modernen Technologie von Yext werden standardisierte Videos durch Bewegtbildinhalte automatisiert im Web verbreitet. Neben der Unterstützung durch Yext erhält Sellwerk weitere Unterstützung durch das kompetente Präsenzmanagement von advantago. Für den Mittelstand bedeutet das noch leichteren Zugang zu mehr Kunden.Quellen:[1] https://www.hubspot.de/marketing-statistics [2] https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2018/06/22/video-marketing-2018-trends-continues-to-explode-as-the-way-to-reach-customers/?sh=5bb6940e598d [3] https://www.insivia.com/28-video-stats-2018/ [4] https://cxl.com/blog/optimize-videos/ Yext ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in New York City. In den letzten 15 Jahren hat Yext Unternehmen auf der ganzen Welt mit einem Netzwerk von Drittanbieter-Plattformen verbunden, um ihre Daten zu verwalten. Heute nutzt Yext seine KI-Technologie für die digitale Suche und bietet eine moderne, KI-basierte Antwortplattform, die natürliche Sprache versteht. So erhalten User direkte Antworten – und nicht nur Link-Listen –, wenn sie Fragen zu einem Unternehmen online stellen.Mozaik ist ein Start-Up, von Neele Maarten de Vries und David Knöbl gegründet. Das Unternehmen entwickelt eine Video-Software, die es Firmen erlaubt, möglichst einfach und günstig gebrandete Videos zu produzieren – und das mit dem Smartphone. Das Design ist simpel und leicht verständlich: Sobald sich Nutzer die App heruntergeladen haben, können sie aus verschiedenen Videovorlagen wählen, die unterschiedliche Use Cases abbilden.