SELLWERK Berlin und Das Örtliche sagen zusammen mit dem Berliner Fußball-Verband „Danke Schiri!“

Jennifer Böttcher (Treptow)

Nathalie Buse (Marzahn)

Isabel Jurisch (Siemensstadt/Tempelhof)

Franziska Koch (Charlottenburg)

Sophie Fabienne Olivie (Weißensee)

Sarah Richter (Spandau)

Yehor Antoniuk (Kreuzberg)

Brian-Daryl Coeli (Neukölln)

Marius Dietz (Siemensstadt)

Raphael Gieseler (Reinickendorf)

Tommy Kuhn (Spandau)

Patrick Martin (Treptow)

Jan Malte Meyer (Marzahn)

David Petzak (Tempelhof)

Andreas Pretzsch (Charlottenburg)

Frederic Schecker (Weißensee)

Sinan Alan (Steglitz/Zehlendorf)

Maurice Kabbe (Wedding/ Oslo)

Torsten Gentsch (Pankow)

Christian Grande (Reinickendorf)

Jürgen Herbst (Treptow)

Hans-Joachim Jager (Kreuzberg)

Klaus Klein (Marzahn)

Bernd Krüger (Siemensstadt)

Rainer Neuendorf (Charlottenburg)

Andreas Nowicki (Wedding/Oslo)

Helmut Staudinger (Steglitz/Zehlendorf)

Andreas Köhler (Weißensee)

Volker Philippi (Tempelhof)

Dieter Reichel (Neukölln)

Isabel Jurisch (LG Tempelhof, Siemensstadt)

Raphael Gieseler (LG Reinickendorf)

Christian Grande (LG Reinickendorf)

Hier gab es keine gelbe oder rote Karte – nein! Am Dienstag, den 28. März 2023 wurde zur diesjährigen Verleihung „DANKE SCHIRI“ in Berlin bei SELLWERK geladen. Nach Grußworten durch Christian Gaebler, Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, Alexander Molzahn, Präsidialmitglied Schiedsrichter des Berliner Fußball-Verbands und SELLWERK CEO Michael Oschmann wurden aus rund 1.000 Schiedsrichter*innen des Berliner Fußball-Verbandes 30 Gewinner*innen in drei Kategorien geehrt. Hier sind die Gewinner*innen:Kategorie Schiedsrichterin:Kategorie Schiedsrichter U50:Kategorie Schiedsrichter Ü50:Darüber hinaus wurden aus diesen Schiedsrichter*innen die drei Landessieger*innen geehrt, die stellvertretend für den BFV auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Bundestreffen nach Frankfurt reisen:Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner*innen und Danke für den tollen Einsatz.Der Wettbewerb wird unterstützt vom DFB-Sponsor Das Örtliche mit seinen regionalen Verlagen. Für Berlin ist SELLWERK – Der Digitalpartner für den Mittelstand als Gastgeber und Sponsor vor Ort.Michael Oschmann betonte in seiner Rede den enormen Einsatz der Amateur-Schiris:„1.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter engagieren sich allein in Berlin für den Amateur-Fußball. Eine enorme Zahl und eine außergewöhnliche Leistung, denn Schiris stehen für ein faires Spiel mit Regeln, die eingehalten werden oder Sanktionen, die folgen, sonst findet kein faires Spiel statt. Diese Spitzenleistung gepaart mit Herzblut und Leidenschaft verdient unser aller Respekt.“SELLWERK ist der gemeinsame Markenauftritt von bundesweit agierenden Verzeichnisverlagen der Unternehmensfamilie Müller Medien. Gegründet vom damals 65-jährigen Hans Müller schreibt sich SELLWERK die Betreuung des Mittelstands auf die Fahnen und hilft, mit umfangreichem Know-how den Geschäftserfolg ihrer Kundschaft zu steigern. Das Familienunternehmen ist persönlicher Begleiter für klein- und mittelständische Unternehmen in die Digitalisierung und eines der führenden Unternehmen im Bereich des Onlinemarketings. Als langjähriger Google-Partner profitieren über 150.000 Mitglieder des Mittelstandsnetzwerks SELLWERK von der direkten Zusammenarbeit mit Google, von Lösungen zur Gewinnung von Neukunden, Aktivierung von Bestandskunden oder einfach einer ausreichenden Sichtbarkeit in den digitalen Plattformen – SELLWERK berät gerne vor Ort mit erfahrenen Fachleuten quer durch Deutschland.