Seeger eröffnet Filiale in der Potsdamer Innenstadt
Neue Adresse für moderne Gesundheitsversorgung
Patient*innen und Kund*innen erwartet eine wohnortnahe, indikationsgerechte Versorgung aus einer Hand im direkten medizinischen Umfeld vor Ort. Seeger verbindet dabei traditionelles Handwerk mit digitalen Technologien und schafft individuelle Lösungen für mehr Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität.
„Mit unserem neuen Standort in Potsdam schaffen wir eine Anlaufstelle, die moderne Technik, fachliche Expertise und persönliche Betreuung sinnvoll verbindet“, sagt Felix Peste, Geschäftsführer des Seeger Gesundheitshauses. „Unser Ziel ist es, Menschen in jeder Lebensphase dabei zu unterstützen, mobil, selbstständig und aktiv zu bleiben.“
Das Leistungsspektrum umfasst orthopädietechnische Versorgung und Rehabilitation, moderne Kompressionstherapie sowie individuell angepasste Hilfsmittel für Alltag, Therapie und Training. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Messtechnik und persönliche Fachberatung, abgestimmt auf die jeweiligen medizinischen Anforderungen.
Ein erfahrenes Team aus Medizinprodukteberater*innen begleitet den gesamten Versorgungsprozess von der Beratung bis zur individuellen Lösung. Ergänzt wird das Angebot durch eine angebundene orthopädietechnische Werkstatt, in der Orthopädietechniker*innen maßgefertigte Hilfsmittel direkt vor Ort fertigen und anpassen.
Auf einen Blick
Eröffnung
Montag, 18. Mai 2026, 9 Uhr
Adresse
Gutenbergstraße 94
14467 Potsdam
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr
Weitere Informationen
www.seeger-gesundheitshaus.de