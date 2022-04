Prominenter Markenbotschafter: Seeger startet Kooperation mit Olympia-Wasserspringer Patrick Hausding

Der deutsche Profisportler Patrick Hausding unterstützt ab sofort die Gesundheits-Kampagnen des Berliner Gesundheitsdienstleisters. Zum Start der Zusammenarbeit stehen die Themen Verletzungsprävention im Profi- und Breitensport und die medizinischen Hilfsmittel der Seeger Eigenmarke im Fokus.



Der deutsche Wassersportler Hausding, Fahnenträger der Deutschen-Olympiamannschaft in Tokio 2021, ist seit heute der erste Markenbotschafter für den Berliner Gesundheitsfachhändler.



Der international bekannte Athlet und dreimalige Olympia-Teilnehmer stammt selbst aus Berlin und präsentiert anlässlich der neuen Kooperation medizinische Bandagen von Seeger. Die ersten Bilder der Kooperation entstanden in der heimatlichen Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark, in der Hausding regelmäßig trainiert und Wettkämpfe bestreitet.



Gesundheit & Sport fördern – mit maßgefertigten Gesundheitsprodukten



33 Prozent der 5- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland üben Wassersport als Sportart aus, davon rund ein Viertel im Verein. Auch für Hausding fing die sportliche Passion für den Schwimmsport so an: Er trainiert das Wasserspringen seit seinem 7. Lebensjahr und holte als Junior-Springer drei Mal einen EM-Titel. So ist Hausding seit 25 Jahren im Hochleistungssport aktiv und bewegte sich jährlich mit rund 12.000 Sprüngen und bis zu 50 Wettkämpfen im körperlichen Grenzbereich. Die sportart-spezifische Belastung ist immens und kann in einer Reihe von Schäden in Sprunggelenk, Knie oder Schulter resultieren. Seeger bietet für solche Überlastungen die nötige Kompetenz, Gesundheitsprodukte und Hilfsmittel, die auf die Bedürfnisse von Leistungs- und Breitensportlern ausgerichtet sind. Eine gute Gesundheitsvorsorge und Prävention – damit chronische Schmerzen gar nicht erst auftreten – sind für jeden Menschen wichtig. Bandagen, Einlagen und weitere Hilfsmittel können gezielt vorbeugen.



Im Fall von Hausding heißt das: Als aktiver Sportler, der sich mit Krafttraining und Akrobatik für seine Sprünge und Pirouetten fit hält, nutzt Patrick Hausding vor allem Handgelenks-, Knie- und Ellenbogenbandagen zur Schonung und Unterstützung seiner Gelenke. „Man kann Bandagen eigentlich immer tragen – vor und nach dem Training oder zur Arthrose-Prävention. Sie sind für jedermann gemacht – nicht nur, um chronische Schmerzen zu reduzieren und Folgeschäden zu vermeiden, sondern auch um Verletzungen bestmöglich zu behandeln“, betont der Profisportler, für den es selbstverständlich ist, seinen Körper mit Hilfsmitteln und dem Knowhow der Seeger Gesundheitsexperten optimal zu unterstützen.

Somit ist klar: Leistungssport mit Erfolg ist nur im Team möglich, das neben Sportverein, Trainer, medizinischer Abteilung, Arzt und Physiotherapie auch einen orthopädisch-medizinischen Hilfsmittelanbieter umfassen sollte.



Über Patrick Hausding



Patrick Hausding ist deutscher Wasserspringer und vierfacher Olympia-Teilnehmer (geb.1989 in Berlin). Nach seinem Debüt im Kunstspringen tritt er sowohl im 10m-Turm-Springen als auch im Synchronspringen von 3 Metern an. Zuletzt nahm er an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio teil und belegte dort beim Synchronspringen vom 3m-Brett den dritten Platz. Hausding hat bisher 17 Gold-Medaillen bei Europa-Meisterschaften gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft in Barcelona gewann er Gold im Synchronspringen vom 10m-Turm. 2016 erreichte Hausding bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro den dritten Platz vom 3m-Brett und damit seine erste olympische Einzel-Medaille. Patrick Hausding ist Sportsoldat der Bundeswehr. Er startet für den Berliner TSC, wo er von Christoph Bohm trainiert wird.