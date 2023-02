Secop erhält TOP 100 Innovator Award für zukunftsweisende Ultratieftemperatur-Kühllösung

Der Preis wird jährlich an Unternehmen verliehen, die sich für die Entwicklung innovativer Lösungen einsetzen. Der unabhängige und wissenschaftliche Auswahlprozess der TOP 100 bewertet den gesamten Ansatz eines Unternehmens und nicht nur seine innovativen Produkte. Die Auszeichnung wurde Secop als Anerkennung für seine Lösungen in der Kälteindustrie und seine Philosophie und Prozesse in Bezug auf Innovation verliehen."Wir fühlen uns geehrt, als einer der TOP 100 Innovatoren genannt zu werden. Dies ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen in Deutschland, Österreich, der Slowakei und China", sagt Jan Ehlers, CEO des Unternehmens. "Diese Anerkennung basiert auf der harten Arbeit und dem Engagement unserer Mitarbeiter und der leidenschaftlichen und engagierten Herangehensweise innerhalb unserer Teams, innovative Ideen zu fördern und sie in bessere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für unsere Branche umzusetzen."Die Innovation bei Secop spiegelt sich nicht nur in neuartigen Lösungen wider, sondern auch in der Zuverlässigkeit der Kühleinrichtungen, die für die Gewährleistung der Qualität und der Nutzbarkeit der gelagerten Güter unerlässlich sind. Die Kühlkette für Medikamente und Impfstoffe erfordert die Lagerung und den Transport bei verschiedenen Temperaturniveaus: +2°C bis +8°C und -20°C bis zu -86°C. Innovation ist der Schlüssel, um zuverlässige Designs für eine sichere Produktlieferung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu garantieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Secop in spezifische Entwicklungen investiert, die sich auf Kühlkettenlösungen konzentrieren. Cascade Condensing Unit : Der Name leitet sich von der Kombination von 2 Kompressoren in Reihe ab. Es handelt sich um eine der Systemkonfigurationen, die zur Erreichung von ultratiefen Temperaturen für die medizinische Kühlkette eingesetzt werden. Dieses System ist für die letzte Meile der Verteilung für die neue Generation von Impfstoffen optimiert und bietet einen mobilen Betrieb auch unter hohen Umgebungsbedingungen wie in tropischen Regionen. SDD : Dies ist eine neue Generation von Solar-Direktantriebsreglern für den BD Nano-Kompressor: Die SDD-Technologie nutzt Solarenergie, um Kühlsysteme in entlegenen Gebieten ohne Netzanschluss anzutreiben. Secop, der führende Anbieter von solaren Direktantriebslösungen, hat eine neue Generation von SDD-Reglern entwickelt, die für die neue BD Nano-Serie optimiert sind. Fix speed and variable speed compressor range : Diese Baureihe ist besonders geeignet für medizinische Lösungen mit neuen Verdichter-Bezeichnungen und Code-Nummern, optimierten Eigenschaften, VDE-, CCC- und UL-Konformität sowie Kompatibilität und Zulassung für Kältemittel, zum Beispiel R170 sowie andere auf Anfrage.Secop bietet mit seiner neuen Serie medizinischer Verdichter eine Lösung mit mehreren Vorteilen, wie etwa erhöhte Robustheit, Ultra-Tieftemperatur-Technologie und Kompatibilität mit dem Kältemittel Ethan (R170). Das macht sie zur idealen Lösung für Krankenhäuser, Labore, Apotheken, Forschungszentren, Universitäten und die medizinische Industrie. Die Kühlkette für Medikamente und Impfstoffe erfordert die Lagerung und den Transport bei verschiedenen Temperaturniveaus: +2°C bis +8°C, -20°C bis zu -86°C. Stabilität ist der Schlüssel, um eine sichere Produktlieferung bis zur Temperatur der letzten Meile zu gewährleisten.Neue hochwirksame mRNA-basierte Impfstoffe, die den Kampf gegen COVID-19 und Ebola unterstützen, oder CGTs (Zell- und Gentherapien) erfordern eine extrem niedrige Lager- und Transporttemperatur für alle Phasen der Kühlkette. Die stationären und mobilen Lösungen von Secop machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner für führende Unternehmen, die die Entwicklung einer globalen ULT (Ultra-Low Temperature)-Lieferkette unterstützen.Die Verdichter- und Steuerelektronik-Lösungen von Secop werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) offiziell zertifiziert sind, um den weltweiten Zugang zu Impfstoffen zu unterstützen. Mit der SDD (Solar Direct Drive)-Lösung ist Secop in der Lage, die Verteilung von Impfstoffen in Regionen mit einem begrenzten Stromnetz zu unterstützen, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die Secop-Lösung ist die einzige, die in WHO-zertifizierten Impfstoffkühlschränken eingesetzt wird.Der TOP 100 Innovator wird seit 1993 an mittelständische Unternehmen für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge verliehen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien.