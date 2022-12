Kühllösungen für temperaturempfindliche medizinische Güter unter extremen Bedingungen

Für stationäre und mobile Anwendungen entwickeln wir neue Kühleinheiten für den Ultratief-Temperaturbereich, die mit einer Kaskade von elektronisch gesteuerten Kompressoren der neuesten Generation ausgestattet sind, um unseren Partnern eine umweltfreundliche Lösung mit niedrigem Energieverbrauch und einer erstklassigen Steuerungsschnittstelle zu bieten.Wir sprechen hier von einem Temperaturbereich von -70° bis -86° Celsius.Für den Transport in der Kühlkette haben wir die innovative ULT-Kühleinheit entwickelt, eine Technologie für eine Ultratief-Temperatur-Kühlbox. Ein System, das für die letzte Meile der Verteilung der neuen Impfstoff-Generationen optimiert ist und selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie in tropischen Regionen funktioniert. Secop hat im Oktober 2022 eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung (JDA) mit B Medical Systems bekannt gegeben, einem weltweit führenden Anbieter von medizinischen Kühlkettenlösungen. Ziel der Vereinbarung ist die Entwicklung von Lösungen für eine neue Generation medizinischer Transportboxen, um Impfstoffe, Bioproben und andere temperaturempfindliche Proben bei extrem niedrigen Temperaturen sicher zu lagern und zu transportieren, selbst an Orten mit tropischen Umgebungsbedingungen.Eine bedeutende, jedoch war es nicht die einzige Triebfeder: Die Pandemie, die zunehmende Verbreitung der mRNA-Technologie, die Entwicklung mehrerer extrem temperaturempfindlicher Impfstoffe, die wachsende Bedeutung der Zell- und Gentherapie (CGT) und vieles mehr haben zu einer ständig steigenden Nachfrage nach zuverlässigen medizinischen Kühlkettenlösungen bei ultratiefen Temperaturen geführt.Die Zusammenarbeit von Secop und B Medical Systems zielt darauf ab, eine zuverlässige und effektive medizinische Kühlkettenlösung durch eine aktive Boxeinheit anzubieten, die mit einem Kaskaden-Verdichtersystem entwickelt wurde, das speziell darauf ausgelegt ist, selbst unter tropischen Umgebungsbedingungen ultratiefe Temperaturen zu erreichen.Secops Ingenieurteam hat intensive Entwicklungs- und Testaktivitäten durchgeführt, um eine innovative Kühleinheit zu erproben und zu optimieren - angetrieben durch eine Kaskade von batteriebetriebenen Kompressoren, die für medizinische Anwendungen optimiert sind. Damit sollen mit einem bewährten, zuverlässigen Design ultratiefe Temperaturen bis zu -86°C erreicht, aufrechterhalten und garantiert werden. Dies ist der Temperaturbereich, der für die neue Generation der mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffe erforderlich ist, selbst bei einer Umgebungstemperatur von 43°C.Die Entwicklungsvereinbarung mit B Medical Systems ist ein bedeutender Schritt nach vorne für die Secop Group, da beide Unternehmen ihre Fähigkeiten und Technologien zusammenbringen können, um die erfolgreiche Entwicklung eines wirklich bahnbrechenden Produkts zu unterstützen, das eine nachhaltige Entwicklung der Kühlkette unterstützen und zur Verbesserung der Lagerung und Lieferung von Impfstoffen weltweit beitragen kann.Für solare Direktantriebslösungen arbeitet Secop mit Global Health Labs an der Definition der Anforderungen und der Entwicklung eines neuen Solar Direct Drive-Reglers. Die neue Generation von Reglern ist auf die PQS-Spezifikationen der WHO zugeschnitten und erfüllt alle Anforderungen an solare Direktantriebe sowie einen breiten Spannungsbereich, instabile Stromnetze und schwache Installationen. Sie ermöglicht es Herstellern von Impfkühlschränken, die neuesten Anforderungen an die Spannungsstabilisierung zu erfüllen. Der neue Regler wird mit den neuen BD Nano-Series-Kompressoren kombiniert, um alle neuen Funktionen des AC/DC-Reglers mit der neuen Generation mobiler Kühlkompressoren zu kombinieren.Unsere Kompressor- und Steuerelektronik-Lösungen werden bereits in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) offiziell zertifiziert sind, um den weltweiten Zugang zu Impfstoffen zu unterstützen. Unsere stationären und mobilen Lösungen machen uns zu einem zuverlässigen, zertifizierten Partner für führende Unternehmen, die die Entwicklung einer globalen ULT-Lieferkette (Ultra-Low-Temperature) unterstützen.Unser Ziel ist es, das Angebot an integrierten Kühllösungen weiter auszubauen, indem wir die neue Generation elektronisch gesteuerter Kompressoren und neue Entwicklungen für modulare Steuerungen nutzen. Wir beabsichtigen, die Fähigkeiten, die wir bei Secop haben, stärker zu nutzen, um effiziente Lösungen in Kühleinheiten zu integrieren. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die in der Lage sind, die Entwicklung der medizinischen Kühlkette zu unterstützen, indem wir grüne Kältemittel und nachhaltige Lösungen mit niedrigem Energieverbrauch verwenden.Darüber hinaus wollen wir Kühllösungen anbieten, die die Entwicklung der Kühlkette auch in abgelegenen Gebieten unterstützen können, wo tropische Bedingungen und fehlende Netzanschlüsse spezielle Technologien erfordern. Secop ist führend im Umgang mit diesen Technologien. Wir glauben fest an die Möglichkeiten, zunehmend zur Entwicklung einer effizienten und zuverlässigen Infrastruktur für die medizinische Kühlkette beizutragen, indem wir unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Verdichtern und Kühleinheiten nutzen, um unsere Partner bei der Optimierung der neuen Generation von umweltfreundlichen und effizienten medizinischen Schränken zu unterstützen.