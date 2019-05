Pressemitteilung BoxID: 753748 (Sebastian Rüspeler - Hufschuhdoktor)

Hufschuh für Distanz- und Wanderritte

Mit dem Glue on Easyboot lange und sicher unterwegs

Der Glue on Easyboot ist ein Klebeschuh und identisch mit der Hufschale des Easyboot GLOVE und wird als Klebeschuh und Ersatzschale für den Easyboot Glove und Backcountry genutzt.



Er wird gern beim Distanzreiten oder für Therapiezweck genutzt.



Befestigt wird er mit dem Huf-Kunststoff-Kleber des Fabrikats Vettec, was ein Fachmann vornehmen sollte.



Die Grösse wird mit den Fit-Kits so angepasst wie beim GLOVE.

