Der Old Mac 2 leistet Ganzes

Die zweite Hufschuh-Generation des Old Mac`s verfügt über ein robustes und kraftvolles Laufflächenprofil, das identisch ist mit seinem Vorgänger. Das Profil gibt sicheren Halt und die Hufstruktur wird geschont. Im Vergleich zum Original ist die Generation 2 schmaler und bedient damit mehr, unterschiedlichere Pferdehufe.Der Hufschuh wurde gerade im Einsatz bei sehr individuellen Hufformen als flexibel und anpassungsfähig sehr gut bewertet; also eine sich anbietende Lösung für die Umstellung des Pferdes von Eisen auf Barhuf.Neu, dass die Fersenkappe in die Sohle einfliesst. Auf die Nieten verzichtet der Hersteller auch, womit der Ballen- und Strahlbereich störfrei bleibt. Das Material wie gewohnt atmungsaktiv und leicht.Hufschuhdoktor liefert den Old Mac`2 G2 paarweise. Der Easyboot NEW Mac's ist gleichfalls im Programm.