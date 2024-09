WENDRSONN brilliert mit "ÄLLES ODER NIX"

Nach einer durch die Coronapandemie und den frühen Tod des Bassisten Ove Bosch schweren Zeit erscheint das vor wenigen Wochen veröffentlichte neue Album wie ein "Phönix aus der Asche". Ein in Kompositionen und Texten beeindruckendes Gemeinschaftswerk von Frontmann Markus Stricker, Sängerin Anke Hagner sowie der ganzen Band, die mit "Teufelgeiger" Klaus Marquardt, Micha Schad, Martin Hofpower und Rob Wittmaier den unverwechselbaren Wendrsonn-Stil ganz bewusst auch "Gega dr Wend" des gängigen Zeitgeists weiterentwickelt hat.Konzertante Atmosphäre bietet auch schon das Mundartfest am Freitag, 20. September um 19 Uhr in der Baisinger Schloss-Scheuer: Der Bariton Jürgen Deppert bringt mit „Oper auf Schwäbisch“ berühmte Arien von Mozart, Verdi, Bizet, jeweils im Original und in einer parodistischen, schwäbischen Variante. Ernst Mantel, Musikkabarettist, Blaupreissieger und mehrfacher baden-württembergische Kleinkunstpreisträger, wird den von der Sängerabteilung des SV Baisingen eingeleiteten Abend mit seinem schwäbischen Wortwitz und seinen Instrumenten in schwäbischer Höchstform krönen.Zum Ausklang des diesjährigen "Blau- und Eberle-Festivals" folgt am Sonntag, 22. September um 18 Uhr im Kino Waldhorn unter dem Titel „I muss net nach Florida“ die Vorführung der besten Kurzfilme des Sebastian-Blau-Wettbewerbs für Film 2022. Lieder- und Filmemacher Pius Jauch moderiert den Abend.Bereits ausverkauft ist der Schwäbische Abend mit Patrick und Peter Nagel in der Gaststätte Eintracht am 19. September.zu 13 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, im Baisinger Rathaussowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/... - Abendkasse 16 Eurozu 19 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/... - Abendkasse 22 Euro(22.9.) zu 10 und 8 Euro (erm.) direkt unter https://kinotickets.express/... oder www.kinowaldhorn.de und an der Kinokasse.