Sebastian-Blau-Tage mit Verleihung des Sebastian-Blau-Preises 2025

Die Blaupreisträger Peter Nagel und Enkel Patrick eröffnen in der Gaststätte Eintracht am Donnerstag, 9. Oktober um 19.30 Uhr die Dialektreihe. Weitere Stationen sind das schwäbische Mundartfest am Freitag, 10. Oktober um 19 Uhr in der Baisinger Schloss-Scheuer, wo neben der Sängerabteilung des Sportvereins der prominente Musikkabarettist, Blaupreissieger von 2006 und mehrfache baden-württembergische Kleinkunstpreisträger Ernst Mantel, die zweifache Blaupreisträgerin Susanne Zimmerer sowie der Liedermacher Matthias Flad gastieren.Als Höhepunkt des Wochenendes präsentieren sich am Samstag, 12. Oktober um 18 Uhr im Kulturzentrum Zehntscheuer die sechs Finalist:innen des mit 10.000 Euro dotieren Blauliteraturpreises Richard Bareis, Luise Besserer, Suse Lichtenberger, Klaus Schmidt, Jürgen Seibold und Gabi Weber-Urban.Am Sonntag, 22. September folgt als besinnlicher Ausklang um 10.30 Uhr im Oberndorfer Sonnenzentrum ein ökumenischer Mundartgottesdienst des Teams "Schwäbische Kirch", musikalisch begleitet durch die sechsköpfige Band "AKI’s feine Blasmusik".zu 11 Euro bei derzu 13 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, im Baisinger Rathaus sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/... - Abendkasse 16 Eurozu 15 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/... - Abendkasse 18 Euro