Schwäbisch denka, schreiba, bleiba
Facettenreiches Mundartbüchle zum Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Literatur
In der 2002 mit dem Titel "s menschelet" beginnenden Reihe der Anthologien zum Blau-Literaturpreis, dem 2008 "s goht älleweil weiter" und 2018 "Ens Blau nei gschrieba" folgten, setzt der jüngste Band die Tradition fort, die Freundinnen und Freunde der schwäbischen Dichtkunst mit Texten voller witzig-skurriler und ernster Begebenheiten zu erfreuen. Garanten feiner Unterhaltung und geschliffener Sprache sind bekannte Autor:innen wie Manfred Mai, Peter Schlack, Edi Graf, Marlies Grötzinger, Anton Hunger, Jürgen Seibold, Hugo Brotzer, Luise Besserer, Hugo Breitschmid, Wolfgang Heyer, Marion Kinzig und Nicole Krieg sowie die erst durch den Wettbewerb ans Licht gekommenen und preisgekrönten Talente Richard Bareis, Suse Lichtenberger, Klaus Schmidt und Gabi Weber-Urban. Dazu kommen zehn weitere Akteure, unter denen manches poetische Juwel zu entdecken ist. Zum visuellen Verweilen und zum Nachdenken laden rund ein Dutzend knitze und hintersinnige Interpretationen des Cartoonisten Karlheinz Haaf ein.
Mit Bedacht haben die Herausgeber Hanno Kluge, Pius Jauch und Wolfgang Wulz den Titel "Schwäbisch denka, schreiba, bleiba" gewählt, der nicht nur für die Literatur gilt, sondern alle Sparten der Mundartkultur umfasst, mit der die Muttersprache der Schwaben kontinuierlich in die Zukunft getragen wird.
Information zum Buch
Schwäbisch denka, schreiba, bleiba. Gedichte und Geschichten Herausgegeben von Hanno Kluge, Pius Jauch und Wolfgang Wulz mit dem Verein schwäbische mund.art e.V. Mit Zeichnungen von Karlheinz Haaf. Verlag BoD, Hamburg 2025. ISBN 978-3-6951-8577-1. € 17,99. Erhältlich im Buchandel und online unter https://buchshop.bod.de/...
Leseprobe hier: https://www.bod.de/...