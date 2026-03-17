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Mund.art-Café mit Peter Leonhard

Schwäbisches Kabarett, Magie und Bauchrednerei

(lifePR) (Rottenburg am Neckar und Herrenberg, )
Der Sebastian-Blaupreisträger Peter Leonhard gastiert mit seiner Figur Karl-Heinz Dünnbier am Sonntag, 29. März 2026 um 15 Uhr im Rottenburger Theater am Torbogen, Hinter dem Adler 2.  Der Tübinger Kabarettist unterhält auf Schwäbisch und auf hohem Niveau: Garantiert schwäbisch biologisch, gähntechnikfrei, mit dem Potential süchtig zu machen.

Leonhard ist anders als viele Stars der Comedy-Szene. Er ist charmant – nicht derb und um vieles angenehmer und lockerer. Seine Figur Karl-Heinz Dünnbier zelebriert einen Humor, der direkt kommt und einfach Spaß macht. Mit Witz und Charme bewegt er sich  wortgewandt auf der Bühne, wechselt seine Rollen als Bauchredner, Zauberer und schwäbischer Kabarettist. Ein unterhaltsamer Nachmittag für alle Generationen bei Getränken und Gebäck ist garantiert.

Tickets zu 17 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Tageskasse. Das Ticket enthält einen Gutschein im Wert von 5 Euro für Getränke und Gebäck. Vorverkauf bei der WTG am Marktplatz und im Netz von www.eventim.de oder online zum Ausdrucken unter www.mund-art.de/unser-ticket-lädle

Eine Veranstaltung in der Reihe „SEBASTIAN BLAU GEDENKJAHR 2026 - 125. Geburtstag und 40. Todestag von Josef Eberle“ in Zusammenarbeit mit schwäbische mund.art e.V., Förderverein Schwäbischer Dialekt e.V. und der Stadt Rottenburg.

 
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