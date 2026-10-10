Gässlesrap Kollektiv überrascht beim Landesdialektpreis mit schwäbischem Hip-Hop
Ministerpräsident Cem Özdemir überreicht 21 Preise in 6 Kategorien
Die Vorstellung und Laudationes der Wettbewerbsbeiträge durch Moderator Stefan Unser vermittelten in Worten, Bildern, Filmen und Live-Auftritten einen lebendigen Eindruck von der Leidenschaft, mit der sich die diesjährigen Prämierten mit ihren Muttersprachen Alemannisch, Fränkisch und Schwäbisch auseinandersetzen und präsentieren.
Der im württembergischen Landesteil tätige Verein schwäbische mund.art e.V. und sein Vorsitzender Dr. Wolfgang Wulz freuen sich ganz besonders, dass sie viele der Ausgzeichneten zu ihren Mitgliedern zählen dürfen. Dazu gehören die schwäbischen Hip-Hopper vom Gässlesrap Kollektiv um Hannes Schmid aus Stuttgart und als Hohensteiner "von dr Alb ra", allesamt um die 30, die mit ihrem fetzigen Live-Auftritt die üblichen Formen von Mundartdarstellung knallig erweiterten. Oder die etwa gleichaltrigen Filmemacher der ZDFNeo-Serie "Tschappel", Marius und Paul Beck aus dem oberschwäbischen Zußdorf - Sebastian-Blau-Filmpreisträger von 2022 und jüngst mit einem Grimmepreis deutschlandweit bekannt geworden. Für die ruhigeren, nachdenklichen Themen stehen in der Sparte Lied "Die Traufgängerinnen" und Blaupreissiegerinnen von 2020, Mona Maria Weiblen und Susanne Wahl-Eder aus St. Johann, und Liedermacher Matthias Flad aus Dettingen/Erms. Martin Wangler aus Breitnau, Blaupreisträger für Film 2022, beeindruckt als Fidelius Waldvogel mit seiner Kleinkunst auf der Wanderbühne, für exzellente sprachliche und musikalische Kunst sind die Altmeister Ernst Mantel und Heiner Reiff aus Abtsgmünd und Rottenburg (Blaupreissieger Musik-Kabarett 2006) dabei, ebenso das "Bronnweiler Weib" Friedel Kehrer, eine langjährige Garantin für gradlinig authentische Comedy und zugleich einfühlsame Liedpoesie. Als zukunftsweisendes Projekt ging ein Preis in der Sparte Neue Medien an "SOS - Streets of Stuttgart", das mit zwei von Pius Jauch aus Rottweil für den Verein schwäbische mund.art produzierten Filmen den Weg in die Welt schwäbischer Videospiele weist und so ein jüngeres Publikum anspricht.
"Für unseren Verein war es keine Überraschung, dass Klaus-Dietert Reichert aus Steinenbronn, der 81jährige Seealemanne und langjährige Co-Leiter unserer Schreibwerkstatt, als Nestor der diesjährigen Landespreisträger:innen hoch verdient den 1. Preis in der Sparte Literatur mit nach Hause nimmt. Angesichts der beim Landesdialektpreis sichtbar gewordenen jüngeren Talente, der Vielfalt und der Qualität der Wettbewerbsbeiträge aus allen Alterklassen müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Dialekte in Baden-Württemberg so schnell untergehen", resümiert Dr. Wolfgang Wulz auch in seiner Rolle als Vorstandsmitglied des Dachverbands DDDBW und gratuliert allen mit Preisen Bedachten aus THE LÄNDle.
Kostproben einiger Landespreisträger:innen für Dialekt gibt es bereits am Samstag, 17. Oktober um 10 Uhr im Forum am Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch. Unter dem Motto "Beschd of Daheim" lesen, spielen und singen in ihren Dialekten Berthold Kracke, Claudia Scherer, Klaus-Dieter Reichert, Markus Manfred Jung, Matthias Flad und Mona Maria Waiblen bei den Oberkircher Literaturtagen.
JUNGE GENERATION
Guat gmonnte Utopien. Ein Bühnenstück von Lena Eith, Anna Flaith und Vivienne Frey aus 78662 Bösingen. Geteilter 1. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €
HEATED (AT). Ein Filmprojekt von Emma Bading, Lasse Lehmann und Finn-Oliver Walter aus 71634 Ludwigsburg. Geteilter 1. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €
Sprachlandschaften. Ein Atlas süddeutscher Stimmen von Elias Mohr aus 88448 Attenweiler
geteilter 2. Preis, Landespreis in Höhe von 1.500 €
Wieder mehr viel Arbeit. Ein Kurzfilm von Piel Schmitt aus 77876 Kappelrodeck
geteilter 2. Preis, Landespreis in Höhe von 1.500 €
„Laura un Sophie“, eine Bildergeschichte von Sophie und Curdin Kienzle aus AL-1001 Tirana
3. Preis, Landespreis in Höhe von 700 €
Junge Generation – Anerkennungspreise in Höhe von je 100 €:
Herrn Hömseders Musikalische Klasse 4 trifft auf die Brenz Band - Ein schwäbisches Volkslied neu interpretiert -tänzerisch kreativ umgesetzt mit eigenem Quiz, Peter Hömseder (Blankenstein Grundschule Steinheim)
Mir sen hier an dr Schual, die Dreifürstaschdoi hoißt... Tina Kaiser (Dreifürstensteinschule Münsingen)
Alemannische Gedanken zu Gerhard Jungs Gedicht „2022“ Carlo Baldassare, Hannah Hanke, Lynn Schöne, Timo Weber, Marius Lais (Montfort-Realschule Zell im Wiesental)
LITERATUR
Vum Sepp un de Marie Prosa von Klaus-Dieter Reichert aus 71144 Steinenbronn
1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €
Slang-Poetry Lyrik von Jane Wels aus 77876 Kappelrodeck
2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €
hoimweh Lyrik von Claudia Scherer aus 88239 Wangen im Allgäu
geteilter 3. Preis, Landespreis in Höhe von 1.000 €
Muetterschprooch un Vatterschprooch – Wie steht es um den Dialekt? Ein Essay von Markus Manfred Jung aus 79692 Kleines Wiesental. Geteilter 3. Preis, Landespreis in Höhe von 1.000 €
FILM
Tschappel (Produktion: Beck/Beck/Groth/Greil, Apollonia Film, LAX Entertainment) Marius Beck, Paul Beck, Carly Coco, Marc Philip Ginolas, Maximilian Greil, Charlotte Groth aus 80337 München / 88271 Zußdorf. Bester Langfilm, Landespreis in Höhe von 3.333 €
Märtyrer der Strebsamkeit (Produktion: Sachße/Hartmann, FA Baden-Württemberg) Paul Hartmann, Antonio Lallo, Alexander Peskador, Maximilian Sachße, Martin Theuer aus 71638 Ludwigsburg. Bester Kurzfilm, Landespreis in Höhe von 3.333 €
Am Beckenrand (Produktion: Hornberger, FA Baden-Württemberg) Laura Hornberger aus 71636 Ludwigsburg / Stuttgart. Beste Dokumentation, Landespreis in Höhe von 3.333 €
KABARETT / COMEDY / LIVE-PERFORMANCE / BÜHNENKUNST
Fidelius on Tour - Land in Sicht. Musikkabarett auf der Wanderbühne Martin Wangler aus 79874 Breitnau. 1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €
Ernst und Heinrich: NEX VERKOMMA LASSA. Ernst Mantel aus 73453 Abtsgmünd und Heiner Reiff aus 72108 Rottenburg am Neckar. 2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €
Sacha ond Sächla. Friedel Kehrer aus 72770 Reutlingen-Bronnweiler. 3. Preis, Landespreis in Höhe von 2.000 €
LIED / MUSIK
Viertelestaxi – Gässlesrap Kollektiv Yannick Marszalek, Felix Neth, Frederik Maximilian Salden, Hannes Schmid aus 72531 Hohenstein und Stuttgart. Beste Gruppe, Landespreis in Höhe von 3.333 €
Sondermülldeponie: Matthias Flad aus 72581 Dettingen an der Erms. Bestes Solo, Landespreis in Höhe von 3.333 €
Julius – Mona Maria Weiblen und Die Traufgängerinnen Bernhard Krause, Susanne Wahl-Eder, Mona Maria Weiblen aus 72813 St. Johann und Berlin. Bestes Opus, Landespreis in Höhe von 3.333 €
NEUE MEDIEN
die_patrik_lehmann_show (Social-Media-Kanal) Patrik Lehmann aus 77966 Kappel-Grafenhausen. 1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €
einfach_lecker_by_steffi (Social-Media-Kanal). Stefanie Biedermann aus 74336 Brackenheim 2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €
SOS - Streets of Stuttgart. SOS I (2023) + SOS II (2026) Pius Jauch aus 78622 Bösingen für schwäbische mund.art e.V., 71083 Herrenberg. 3. Preis, Landespreis in Höhe von 2.000 €
Weitere Informationen: www.dachverband-dialekte.de