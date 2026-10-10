Gässlesrap Kollektiv überrascht beim Landesdialektpreis mit schwäbischem Hip-Hop

Der im württembergischen Landesteil tätige Verein schwäbische mund.art e.V. und sein Vorsitzender Dr. Wolfgang Wulz freuen sich ganz besonders, dass sie viele der Ausgzeichneten zu ihren Mitgliedern zählen dürfen. Dazu gehören die schwäbischen Hip-Hopper vom Gässlesrap Kollektiv um Hannes Schmid aus Stuttgart und als Hohensteiner "von dr Alb ra", allesamt um die 30, die mit ihrem fetzigen Live-Auftritt die üblichen Formen von Mundartdarstellung knallig erweiterten. Oder die etwa gleichaltrigen Filmemacher der ZDFNeo-Serie "Tschappel", Marius und Paul Beck aus dem oberschwäbischen Zußdorf - Sebastian-Blau-Filmpreisträger von 2022 und jüngst mit einem Grimmepreis deutschlandweit bekannt geworden. Für die ruhigeren, nachdenklichen Themen stehen in der Sparte Lied "Die Traufgängerinnen" und Blaupreissiegerinnen von 2020, Mona Maria Weiblen und Susanne Wahl-Eder aus St. Johann, und Liedermacher Matthias Flad aus Dettingen/Erms. Martin Wangler aus Breitnau, Blaupreisträger für Film 2022, beeindruckt als Fidelius Waldvogel mit seiner Kleinkunst auf der Wanderbühne, für exzellente sprachliche und musikalische Kunst sind die Altmeister Ernst Mantel und Heiner Reiff aus Abtsgmünd und Rottenburg (Blaupreissieger Musik-Kabarett 2006) dabei, ebenso das "Bronnweiler Weib" Friedel Kehrer, eine langjährige Garantin für gradlinig authentische Comedy und zugleich einfühlsame Liedpoesie. Als zukunftsweisendes Projekt ging ein Preis in der Sparte Neue Medien an "SOS - Streets of Stuttgart", das mit zwei von Pius Jauch aus Rottweil für den Verein schwäbische mund.art produzierten Filmen den Weg in die Welt schwäbischer Videospiele weist und so ein jüngeres Publikum anspricht."Für unseren Verein war es keine Überraschung, dass Klaus-Dietert Reichert aus Steinenbronn, der 81jährige Seealemanne und langjährige Co-Leiter unserer Schreibwerkstatt, als Nestor der diesjährigen Landespreisträger:innen hoch verdient den 1. Preis in der Sparte Literatur mit nach Hause nimmt. Angesichts der beim Landesdialektpreis sichtbar gewordenen jüngeren Talente, der Vielfalt und der Qualität der Wettbewerbsbeiträge aus allen Alterklassen müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Dialekte in Baden-Württemberg so schnell untergehen", resümiert Dr. Wolfgang Wulz auch in seiner Rolle als Vorstandsmitglied des Dachverbands DDDBW und gratuliert allen mit Preisen Bedachten aus THE LÄNDle.Kostproben einiger Landespreisträger:innen für Dialekt gibt es bereits am Samstag, 17. Oktober um 10 Uhr im Forum am Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch. Unter dem Motto "Beschd of Daheim" lesen, spielen und singen in ihren Dialekten Berthold Kracke, Claudia Scherer, Klaus-Dieter Reichert, Markus Manfred Jung, Matthias Flad und Mona Maria Waiblen bei den Oberkircher Literaturtagen.Ein Bühnenstück vonaus 78662 Bösingen. Geteilter 1. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €Ein Filmprojekt vonaus 71634 Ludwigsburg. Geteilter 1. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €Ein Atlas süddeutscher Stimmen vonaus 88448 Attenweilergeteilter 2. Preis, Landespreis in Höhe von 1.500 €Ein Kurzfilm vonaus 77876 Kappelrodeckgeteilter 2. Preis, Landespreis in Höhe von 1.500 €eine Bildergeschichte vonaus AL-1001 Tirana3. Preis, Landespreis in Höhe von 700 €- Ein schwäbisches Volkslied neu interpretiert -tänzerisch kreativ umgesetzt mit eigenem Quiz,(Blankenstein Grundschule Steinheim)(Dreifürstensteinschule Münsingen)(Montfort-Realschule Zell im Wiesental)Prosa vonaus 71144 Steinenbronn1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €vonaus 77876 Kappelrodeck2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €Lyrik vonaus 88239 Wangen im Allgäugeteilter 3. Preis, Landespreis in Höhe von 1.000 €Ein Essay vonaus 79692 Kleines Wiesental. Geteilter 3. Preis, Landespreis in Höhe von 1.000 €(Produktion: Beck/Beck/Groth/Greil, Apollonia Film, LAX Entertainment)aus 80337 München / 88271 Zußdorf. Bester Langfilm, Landespreis in Höhe von 3.333 €(Produktion: Sachße/Hartmann, FA Baden-Württemberg)aus 71638 Ludwigsburg. Bester Kurzfilm, Landespreis in Höhe von 3.333 €(Produktion: Hornberger, FA Baden-Württemberg)aus 71636 Ludwigsburg / Stuttgart. Beste Dokumentation, Landespreis in Höhe von 3.333 €Musikkabarett auf der Wanderbühneaus 79874 Breitnau. 1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €aus 73453 Abtsgmünd undaus 72108 Rottenburg am Neckar. 2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €aus 72770 Reutlingen-Bronnweiler. 3. Preis, Landespreis in Höhe von 2.000 €aus 72531 Hohenstein und Stuttgart. Beste Gruppe, Landespreis in Höhe von 3.333 €aus 72581 Dettingen an der Erms. Bestes Solo, Landespreis in Höhe von 3.333 €aus 72813 St. Johann und Berlin. Bestes Opus, Landespreis in Höhe von 3.333 €(Social-Media-Kanal)aus 77966 Kappel-Grafenhausen. 1. Preis, Landespreis in Höhe von 5.000 €(Social-Media-Kanal).aus 74336 Brackenheim 2. Preis, Landespreis in Höhe von 3.000 €SOS I (2023) + SOS II (2026)aus 78622 Bösingen für, 71083 Herrenberg. 3. Preis, Landespreis in Höhe von 2.000 €