Gala zum Sebastian-Blau-Preis für Kabarett

Stuttgart/Rottenburg am Neckar

Nahezu alle Finalisten sind schon in früheren Jahren bei den Sebastian-Blau-Tagen oder bei anderen Veranstaltungen in Rottenburg aufgetreten und treffen somit auf ein kundiges Publikum. „Erwartet werden auch Fangruppen aus dem ganzen Ländle, die ihre Favoriten bei der Kür des Publikumspreises nach vorne bringen wollen“, schmunzelt Pius Jauch, der Blaupreisbeauftragte und Vizevorsitzende des Vereins schwäbische mund.art e.V., der seit 2002 alle zwei Jahre den renommiertesten schwäbischen Mundartpreis abwechselnd in den Sparten Literatur, Lied, Kabarett und Film vergibt.Bis 15.10. ist auch noch für alle Mundartbegeisterten eine Abstimmung über den Internetpreis unter www.mundartwettbewerb.de möglichDie Veranstaltung wird vom SWR4-Hörfunk aufgezeichnet.