Dr LinkMichel wird Sieger beim Sebastian-Blau-Preis für Kabarett

Mit einer temperamentvollen Performance wurde Michael Klink Sieger des Abends und konnte 2.500 Euro Preisgeld mit nach Neuffen nehmen.befand die Jury,Für eingefleischte Mundartschwaben wohl überraschend gelang dem 39jährigen Besigheimer Jakob Friedrich als Vertreter der jüngeren Generation der Sprung auf den 2. Platz (2.000 €). Sein Blick auf die metallindustrielle Arbeitswelt mit überraschenden Perspektivwechseln zwischen einem in geschliffenem Neu- oder Mediendeutsch raunenden Influencer und dem schwäbisch schwätzenden Facharbeiter sah die Jury so:Im Verfolgerfeld landeten mit nur einem Wimpernschlag die übrigen Finalisten: Ein gigantisches Trio von wahren Publikumsmagneten brachten einmal mehr die fasnetserprobte Rottenburger Festhalle zum Beben: Marcus Neuweiler aus SchöntalMit einem Preis für Comedy und dem durch ein Onlinevoting ermittelten Internetpreis sowie mit der Höchstnote beimSaalpublikum wurden seine Verdienste in der Pflege der Lachmuskeln seiner zahlreichen Fans gewürdigt (2.500 Euro).Wo ein Gscheidle ist, kann bei einer deftigen „Schwobakomede“ Markus Zipperle aus Wäschenbeuren nicht fehlen. Er hat sich inzwischen mit dem Ulmer Werner Schwarz als „Pfefferle & Zipperle“ zu einem Duo verbandelt.kommentiert die Jury schmunzelnd den Comedypreis in Höhe von 1.000 Euro.Die Stuttgarter Bestsellerautorin Elisabeth Kabatek mit Sängerin und Pianistin Ilona Nowakso die Laudatio, und ein Preis für Musikkabarett (1.000 Euro). Über einen solchen freuen sich auch die Rottenburger Kollegen Timo Dotzauer und Ingo Dollenmaier vom Mund.art-Brettle, die laut JuryZum 11. Mal seit 2002 hat der Verein „schwäbische mund.art e.V.“ den Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Mundart zum Gedenken an den wohl bedeutendsten Mundartdichter des schwäbischen Dialektes, Prof. Josef Eberle alias Sebastian Blau organisiertErstmals ist als Ankersponsor die WGV Versicherung mit dabei, die zusammen mit weiteren Partnern wie der Wiedeking Stiftung, dem Förderverein Schwäbischer Dialekt e.V., dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie den Stadtwerken Rottenburg und der Kreissparkasse Tübingen die beachtliche Dotierung in Höhe von 10.000 Euro und eine festliche Gala zur Preisverleihung ermöglicht haben.Der schwäbische Dialekt in allen Ausprägungen, regionalen und lokalen Ausformungen ist auch in Zeiten der Globalisierung existenziell für die Kommunikation unter und mit Schwaben. Der Sebastian-Blau-Preis soll das Bewusstsein für den Wert des Dialektes in der Öffentlichkeit schärfen und stärken.