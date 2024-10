Weihnachtsmärkte im Schwarzwald mit besonderer Kulisse

Er misst 219 x 216 Meter, wurde 1599 nach den Plänen von Baumeister Heinrich Schickhardt erbaut und sein Grundriss ist dem Mühlebrettspiel nachempfunden: Der Freudenstädter Marktplatz ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch der größte Marktplatz Deutschlands. Umsäumt ist er von Arkadengängen, die im Stil der Spätrenaissance entworfen wurden und die dank ihrer Beleuchtung für ein schönes Ambiente sorgen. Der Obere Marktplatz lädt mit seinen vielen Einzelhandelsgeschäften zum Bummeln ein – und verwandelt sich vom 5. bis 15. Dezember 2024 (jeweils donnerstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr) dank zahlreicher schön geschmückter und hell erleuchteter Hütten in einen Weihnachtsmarkt. Handgefertigtes Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten warten auf die Besucher. Erstmals zählt auch eine Eisstockbahn zum Angebot, die von Gruppen für Events und Wettbewerbe gebucht werden kann. www.freudenstadt.de/weihnachtsmarkt2024 Ihre jahrhundertealte Historie ist der Fachwerkaltstadt von Haslach noch anzusehen: Denn nach einer ersten Hochblüte als Schwarzwälder Silberbergbaurevier entwickelte sich die Stadt im Kinzigtal ab dem 17. Jahrhundert zur Marktstadt weiter – ihre für die damalige Zeit breiten Marktstraßen und Plätze sind bis heute vollständig erhalten und sorgen zusammen mit den engen Wohn- und Handwerkergassen des Altstadtkerns für malerischen Flair. Innerhalb dieser Kulisse lädt der neue „Kulinarische Wintermarkt“ vom 20. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 täglich von 16 bis 22 Uhr (außer am 24. und 31. Dezember) zu Köstlichkeiten und Spezialitäten ein, für die musikalische Begleitung ist gesorgt. Zudem empfiehlt sich ein Besuch am Rathaus, dort ist eine Großkrippe mit lebendigen Tieren zu bestaunen. Deutlich komprimierter sind die Kleinkrippen, die in 24 Schaufenstern verschiedener Geschäfte in der Altstadt ausgestellt sind. Wer die Namen dieser Krippen auf dem Teilnahmezettel einträgt, hat Chancen auf einen der Geschenkgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. www.schwarzwald-kinzigtal.info Der fürstliche Marstall in Donaueschingen bildet die festliche Kulisse für die „Fürstenberg Weihnachtswelt“ vom 28. November bis 1. Dezember 2024: Die Angebotspalette reicht von Wohntextilien über Schmuck, Mode und Delikatessen bis zu traditioneller Handwerkskunst. Weitere Höhepunkte sind die Vorführungen der Glasbläser und die feine Auswahl der Seidenmanufaktur. Live-Bands und traditionelle Jagdhornbläser sorgen für die facettenreiche musikalische Unterhaltung – und für die jüngsten Besucher ist eigens gesorgt: Ein Märchenerzähler und der Nikolaus höchstpersönlich geben sich die Ehre. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Kinder (6-14 Jahre) sind frei. www.fuerstenberg-weihnachtswelt.de Handgemachte Unikate, kreatives Design und außergewöhnliche Arbeiten finden Liebhaber des feinen Kunsthandwerks auf der „Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ im Regierungspräsidium am Rondellplatz in Karlsruhe. Knapp 40 Aussteller auf zwei Etagen präsentieren vom 12. bis 15. Dezember 2024 eine Mischung aktueller Handwerkskunst: Die Palette reicht von Schmuck, Textil und Keramik bis zu Arbeiten aus Holz, Papier und Glas. Auch Aussteller aus Polen, Frankreich und Finnland sind mit dabei – ohnehin sind die Produzenten alle persönlich vor Ort, erklären ihre Macharten und Materialien und beraten gerne. Der Eintritt kostet 3 Euro, die Eintrittskarte ist für alle vier Tage gültig. www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de Von den Römern am Ostrand des Schwarzwaldes gegründet, ist Rottweil heute die älteste Stadt Baden-Württembergs und hat entsprechend viele kulturelle und historische Höhepunkte zu bieten. Besonders geprägt wird das gut erhaltene mittelalterliche Stadtbild durch das Münster Heilig Kreuz, die mit Erkern geschmückten Patrizierhäuser und das Schwarze Tor als Teil der früheren Stadtmauer. Inmitten dieser historischen Kulisse lockt vom 5. bis 15. Dezember 2024 der Weihnachtsmarkt zu einem Besuch: In feierlich geschmückten Hütten bieten Händler traditionelle Handwerkskunst an und die Rottweiler Chöre singen Weihnachtslieder. Die Kleinsten dürfen in der Kinderwerkstatt basteln und backen, für Fahrspaß sorgt zudem ein Kinderkarussell. Und dass die „Stadt der Türme“, wie Rottweil liebevoll genannt wird, neben viel Tradition auch Innovation zu bieten hat, beweist die höchste Besucherplattform Deutschlands in 232 Metern Höhe: Im insgesamt 246 Meter hohen „TK Elevator Testturm“ werden Aufzüge getestet. www.tourismus-rottweil.de Der Dom in St. Blasien beeindruckt: Dafür verantwortlich sind u.a. seine Architektur, seine Kuppel – mit einer Spannweite von 36 Metern die größte nördlich der Alpen – und sein ganz in Weiß gehaltener Innenraum. Das ursprünglich 1783 eingeweihte Gebäude bildet die sehenswerte Kulisse für den Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz, der vom 6. bis 8. Dezember sowie vom 13. bis 15. Dezember 2024 dazu einlädt, Geschenke zu besorgen oder die romantische Stimmung bei Dämmerung mit einem guten Glühwein zu genießen. Mehr als 60 weihnachtlich geschmückte Hütten machen den Markt im Hochschwarzwald zu einem beliebten Ereignis. www.hochschwarzwald.de An den langen Standreihen des Lörracher Weihnachtsmarkts gibt es viel zu entdecken: Leuchtsterne, Schneekugeln, funkelnden Weihnachtsschmuck, Keramik und Holzarbeiten, handgemachte Stofftiere und allerlei kulinarische Spezialitäten. Dazu liegt der Duft von gebrannten Mandeln über der Szenerie. Das weihnachtliche Treiben auf dem Alten Marktplatz ist vom 5. bis 15. Dezember 2024 zu erleben. Umrahmt wird der Markt durch ein ausgewähltes Kulturprogramm, etwa mit Auftritten der städtischen Musikschule und des Motettenchors. www.loerrach.de Schon von weitem sind die Doppeltürme des Münsters in Bad Säckingen zu erkennen. Im Zentrum der Stadt liegt der Münsterplatz, der von historischen Fassaden umgeben ist, und der vom 5. bis 8. Dezember 2024 zum Weihnachtsmarkt umfunktioniert wird. Zahlreiche regionale Aussteller bieten ihre Waren in weihnachtlich geschmückten Holzbuden an, bei den Produkten wird auf Regionalität, Vielfalt und Handwerk geachtet. So sind neben Selbstgestricktem und -gebackenem auch Kunsthandwerk, Schmuckstücke und Töpferarbeiten zu entdecken. Weihnachtsmarkt bedeutet in der „Trompeterstadt“ ganz im Süden der Ferienregion immer auch Musik und Unterhaltung: Auf der Bühne neben dem Münster dürfen Besucher auf Schulchöre, klingende Glocken und Stelzenläufer gespannt sein. Zudem empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang zur nahegelegenen, längsten gedeckten Holzbrücke Europas, die Deutschland und die Schweiz miteinander verbindet. www.badsaeckingen.de