Schwarzwald Tourismus stellt KI-generierte Markenbotschafterin vor

Freundlich und offen, neugierig, mutig, inspirierend und gleichzeitig authentisch, bodenständig und stolz auf ihre Heimat sind nur einige der Charaktereigenschaften, welche die KI-generierte „Schwarzwald Marie“ verkörpert. Das Charakter Design generiert sich aus den Kernwerten der Marke: ursprünglich, kontrastreich, entspannend und herausfordernd. Im Kern steht der Schwarzwald für das echte Erlebnis, das die KI-generierte Botschafterin mit den Werten der Marke, ihrer visuellen Identität und Tonalität der Sprache zukünftig auf moderne und innovative Weise vermitteln soll.„Neue Wege zu gehen und Technologien wie Künstliche Intelligenz kreativ einzusetzen, erfordert Mut und Pioniergeist, der sich am Ende auszahlt“, sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der STG. „Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird den Tourismus und wie wir mit unseren Gästen kommunizieren, verändern. Die Möglichkeiten sind vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Die KI-generierte „Schwarzwald Marie“, deren Charakter Design auf der Marke Schwarzwald – Black Forest basiert, ist eine Innovation, mit der wir uns für die digitale Kommunikation zukunftsorientiert aufstellen und zeigt gleichzeitig, wie Tradition und Zukunft im Schwarzwald Hand in Hand gehen können.“„Der Schwarzwald ist nicht nur eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands, sondern auch eine Region, die für Erfindergeist und Innovation steht, was sich in vielen Bereichen widerspiegelt“, so Klaus Mack (MdB), STG-Aufsichtsratsmitglied und Schirmherr der Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-Württemberg. „In der Tourismusbranche setzt die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) als First Mover seit Jahren Impulse und beweist, dass Mut zur Veränderung und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, unabdingbar sind, um Gäste zu begeistern und den Schwarzwald zukunftsfähig zu gestalten. Das Projekt der KI-generierten Markenbotschafterin „Schwarzwald Marie“ bestätigt dies einmal mehr.“Spätestens im Sommer 2025 soll die KI-generierte Markenbotschafterin „Schwarzwald Marie“ als intelligenter Chatbot auf der Website der Schwarzwald Tourismus GmbH starten. 24/7 gibt sie dann Interessierten im interaktiven Dialog Empfehlungen zu Erlebnissen und Attraktionen, wahlweise in 26 Sprachen. Die Informationen basieren auf Echtzeitdaten aus dem geschlossenen System von mein.toubiz, der touristischen Datenbank des Landes Baden-Württemberg, sowie eigenen Quellen der STG, um die Qualität der Information zu gewährleisten. Neben KI-generiertem Content der „Schwarzwald Marie“ für die STG-eigenen Social-Media-Kanäle, wirbt die KI-Botschafterin künftig über Mobile Advertising, Multiscreen Advertising, Google Ads und Digital-out-of-Home-Platzierungen für Urlaub im Schwarzwald. „Mit Hilfe von KI können Inhalte sowohl in den eigenen Medien des Schwarzwalds wie auch in den Paid Media immer personalisierter an die User ausgespielt werden, basierend auf deren individuellen Interessen, was eine höhere Aufmerksamkeit bei den Nutzern garantiert“, ergänzt Joachim Unterberger, Chief Innovation Officer bei Saint Elmo’s Tourism. „Dafür eine KI-Figur zu entwickeln, deren Charakter Design auf der Marke Schwarzwald – Black Forest beruht, ist etwas Besonderes. Als junge, für die Werte des Schwarzwalds stehende Botschafterin wird die virtuelle Figur authentisch für Urlaub im Schwarzwald werben.“„Der Schwarzwald ist eine der bekanntesten Urlaubsregionen Deutschlands mit internationaler Ausstrahlung. Wir sind überzeugt davon, dass im Ausland noch ein großes Potenzial zur Gewinnung neuer Gäste liegt. Mit der mehrsprachigen KI-generierten Markenbotschafterin „Schwarzwald Marie“ lassen sich Sprachbarrieren in der Kommunikation leicht überwinden. Neben Deutschland setzen wir deshalb 2025 mit der Ausweitung der Markenkampagne zur KI-generierten „Schwarzwald Marie“ auf die Steigerung der Bekanntheit des Schwarzwalds als Reiseziel in den Märkten Spanien und Großbritannien. Beide Märkte weisen laut Marktanalysen der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ein hohes touristisches Potenzial auf. Bereits 2024 konnten wir mehr Gäste aus diesen beiden Ländern begrüßen. Dies gilt es nun weiter auszubauen“, erläutert Hansjörg Mair die Strategie zu den Auslandsmärkten. Neben Kommunikationsmaßnahmen in digitalen Paid Media der beiden Länder wird die progressive Web-App „Frag SchwarzwaldMarie“ zum Start der Kampagnen im Ausland im Frühjahr 2025 auch in den Web-Stores in UK und Spanien sowie auf den Websites: www.mary-black-forest.info (englisch) und www.marie-selva-negra.info (spanisch) verfügbar sein.Die Markenkampagne „Schwarzwald Marie“ wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Idee und Umsetzung stammt von Saint Elmo’s Tourism.