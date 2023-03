Schwarzwald Tourismus setzt auf Daten der myrate GmbH

Die Schwarzwald Tourismus GmbH schließt einen Kooperationsvertrag mit dem Tourismus-StartUp myrate GmbH, um künftig Echtzeitdaten über Buchungsstand, Preise und Verfügbarkeit der Unterkünfte in der Ferienregion zu erhalten. Diese Kennzahlen sind Teil des Schwarzwald Monitor Tourismus, der im Sommer 2023 lanciert wird.



„Prognosedaten auf Destinationsebene zu liefern, wie es der Schwarzwald Monitor Tourismus vorsieht, gibt es aktuell noch nicht“, erklärt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Mit der Implementierung des neuen Systems von myrate in unser Projekt erhalten wir künftig die Möglichkeit, neben vergangenheitsbezogenen Übernachtungsstatistiken auch tagesaktuelle und prognostizierte Daten abzurufen. Die Verfügbarkeiten inklusive Prognosen und Preisen liefert wertvolle Informationen für die Preisgestaltung, lässt Marketingaktivitäten zielgenau planen und ermöglicht die Optimierung der Wertschöpfungskette in unserer Region.“



2022 wurden in der Statistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (StaLA) 2.761 Beherbergungsbetriebe/Campingplätze (mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen) der insgesamt mehr als 11.000 Gastgeber im Schwarzwald erfasst, deren Zahlen einen Blick in die Vergangenheit erlauben. myrate sammelt verschiedene Informationen und Kennzahlen in Bezug auf Beherbergungsbetriebe, die öffentlich zugänglich sind und wertet sie anonymisiert aus. Von rund 8.000 Gastgebern im Schwarzwald, die online buchbar sind, fließen Daten durch das System von myrate in die Statistik des Schwarzwald Monitor Tourismus ein. Dazu zählen Angaben zur Anzahl der Unterkünfte und Betriebsarten sowie Verfügbarkeiten, durchschnittliche Kundenbewertungen nach Kategorien sowie Prognosedaten bis 365 Tage in die Zukunft. Neben den Unterkünften, die in der Landesstatistik erfasst werden, finden sich hier auch die Übernachtungsmöglichkeiten der zahlreichen Kleinvermieter wie Pensionen, Privatzimmer, Ferienwohnungen sowie Häuser und Berghütten wieder. „Die Schwarzwald Tourismus GmbH legt mit der Kooperation die Grundlage dafür, dass regionale Tourismusorganisationen, Orte und Städte im Schwarzwald für sich und ihre Beherbergungsbetriebe aller Kategorien ein flächendeckendes Revenue Management möglich macht“, sagt Svend Evertz, Geschäftsführer von myrate. „Auch die Überprüfung und Steuerung von Marketingmaßnahmen oder Events in der Region oder eine nachhaltige Ressourcenplanung ist mit unserem System viel einfacher möglich“, ergänzt Evertz.



Mit dem vom Land Baden-Württemberg geförderten Projekt Schwarzwald Monitor Tourismus wurde ein innovatives Monitoring- und Steuerungsinstrument entwickelt, das im Sommer 2023 lanciert und auf der Jahrestagung der Schwarzwald Tourismus GmbH am 12. Juli vorgestellt wird. Neben den Daten aus dem System von myrate fließen aussagekräftige Kennzahlen aus unterschiedlichen Quellen ein, die einen Rückblick, Einblick und Ausblick in den Tourismus im Schwarzwald ermöglichen sollen. Über individuell konfigurierbare Dashboards können diese gebündelten Informationen künftig tagesaktuell Betrieben, Orten und Regionen smarte Daten und handlungsauslösende Insights liefern, welche dazu beitragen, die Wertschöpfung in der Region nachhaltig zu steigern.