Schwarzwald Tourismus GmbH sammelt 10.000 Euro Spenden für die Tafel Baden-Württemberg e.V.

Im Rahmen ihrer Weihnachts-Charity 2023 hat die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) 10.000 Euro Spenden für die Tafel Baden-Württemberg e.V. gesammelt. STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair übergab die Spende am 6. Januar 2024 im Europa-Park an Wolfhart von Zabiensky, Vorsitzender der Tafel Baden-Württemberg.



Gemeinsam mit den Partnern PUMA, Schwarzwaldradio, Hitradio OHR und dem Europa-Park verloste die Schwarzwald Tourismus GmbH für ihre Weihnachts-Charity Aktion 2023 drei attraktive Preise aus der „Black Forest Sneaker by PUMA“- Kollektion mit Zusatzleistungen und einem besonderen Erlebnis, das man nicht kaufen kann. Wer sich an der Aktion mit einer Spende beteiligte, kam in den Lostopf. Rund 350 Personen spendeten bei der Weihnachts-Charity der STG für die Tafel Baden-Württemberg. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich mit einer Spende an unserer Charity-Aktion beteiligt haben“, sagte Hansjörg Mair. Wie jedes Jahr gab die STG anstelle von Geschenken einen Beitrag dazu, so dass insgesamt eine Summe von 10.000 Euro zusammenkam.



Während des Besuchs des Weihnachtszirkus im Europa-Parks mit exklusiver Backstage-Führung, der Teil der zu gewinnenden Preise war, traf Hansjörg Mair die drei Gewinner und übergab zusammen mit ihnen die Spende an Wolfhart von Zabiensky, Vorsitzender der Tafel BadenWürttemberg