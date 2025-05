PUMA x Black Forest Super Team „Bollenhut“ feiert Release

Am 25. Mai 2025 erscheint mit dem PUMA x Black Forest Super Team „Bollenhut“ der vierte und letzte Teil der Black Forest Sneaker Collection, die das globale Sportunternehmen PUMA in Kooperation mit der Schwarzwald Tourismus GmbH entworfen hat. Die limitierte Edition findet auch diesmal ihre Inspiration in den kulturellen Ikonen des Schwarzwalds – und setzt der Serie mit dem traditionsreichen Bollenhut ein stilvolles Finale.Passend zum Thema des neuen Modells der PUMA x Black Forest Sneaker Collection präsentiert die Schwarzwald Tourismus GmbH denam 25. Mai 2025 beim „Ortenauer Trachtentag“ im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach Trachtenträgern und weiteren Besuchern des Freilichtmuseums, bevor er am Abend offiziell in den Verkauf geht. „Durch die Partnerschaft mit PUMA ist es uns bereits mit den ersten drei Modellen der PUMA x Black Forest Sneaker Collection gelungen, den Schwarzwald auf ungewöhnliche und kreative Weise international sichtbar zu machen“, so Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir der Serie mit dem traditionellen Bollenhut ein stilvolles Finale setzen. Denn der Bollenhut ist weit mehr als nur ein Accessoire. Er ist ein Symbol für Heimat, Tradition und regionale Identität und darf in dieser Sammlung nicht fehlen.“Derist der vierte und letzte Teil der Black Forest Sneaker Collection und hat seinen Online-Release am Sonntag, den 25. Mai um 20 Uhr. In welchen Premium Sneaker Stores er ab dann erhältlich ist, findet sich unter www.blackforestsneaker.de Der PUMA Super Team ‚Bollenhut‘ verwandelt die Schwarzwälder Ikone in ein hochwertiges Sneaker Design – stilvoll interpretiert in eine zeitlos klassische Silhouette. Das schwarze Obermaterial aus edlem Samt bildet die Bühne für aufwändige Stickereien, inspiriert von den filigranen Mustern traditioneller Bollenhut-Trachten. Ergänzt wird das Upper durch tonale Wildleder-Overlays an Toebox, Ferse und Formstrip. Letzterer hebt sich in einem soften Cremeweiß ab – ein subtiler Verweis auf die Farbwelt der Schwarzwälder Festtagstracht. Die rote Zunge sticht optisch hervor und zitiert die markanten roten Bollen des ikonischen Huts. Ein Cut-Out-Detail in Form von elf kleinen Halbkreisen spielt auf die sichtbaren Wollbollen des traditionellen Huts an. Ein besonderes Highlight: Jeder Schuh kommt mit zwei austauschbaren Bollen-Anhängern – wahlweise in Rot oder Schwarz – und zitiert damit die farbliche Unterscheidung zwischen ledigen und verheirateten Trägerinnen.Auf der Zunge befindet sich zudem ein Patch in Briefmarken-Optik und zeigt ein tanzendes Paar in Tracht – versehen mit dem Gruß ‚Grüße aus dem Schwarzwald‘. Die Innensohle ziert ein großflächiges Bollenhut-Artwork und ein Co-Branding von PUMA und der Schwarzwald Tourismus (GmbH). Goldene Akzente in Form des seitlich platzierten ‚Super Team‘ Schriftzugs und des PUMA Logos an der Ferse unterstreichen den hochwertigen Charakter des Designs.Jederkommt mit zwei wechselbaren Anhängern in Bollenform (rot und schwarz) sowie einer speziellen Verpackung mit Illustrationen aus der Schwarzwald-Region.● PUMA x Black Forest Super Team „Bollenhut“● Release Datum: 25. Mai 2025● Farbe: PUMA Black / For All Time Red● Artikelnummer: 402356-01● Größenlauf: EU 36-42.5● UVP: 119,95 EuroIn Gutach, Kirnbach und Reichenbach im Kinzig- und Gutachtal ist die Tracht mit dem Bollenhut zu Hause. In diesen drei Orten werden auch heute noch fast alle Teile der Tracht in Handarbeit hergestellt. Auffälligstes Merkmal der Gutacher Tracht ist der Bollenhut, ein mit weißem Gips gefestigter Strohhut, auf den in Kreuzform elf große und drei im Ansatz erkennbare Wollbollen aufgenäht sind. Ledige Frauen tragen den roten Bollenhut zur Tracht von der Konfirmation bis zur Hochzeit, der Hut verheirateter Frauen wird mit schwarzen Bollen besetzt. Im 19. Jahrhundert entdeckten die Maler der Gutacher Künstlerkolonie – allen voran Wilhelm Hasemann und Curt Liebich – den Bollenhut für ihre Bilder. Durch ihre Werke ging er auf Postkarten um die Welt und wurde zu einem international bekannten Symbol des Schwarzwald.Der PUMA Super Team ist ein echter Klassiker mit Heritage: Ursprünglich 1982 als Handballschuh eingeführt, hat er sich über die Jahre zu einem beliebten Lifestyle-Modell entwickelt. Seine flache Silhouette, die markante Retro-Sohle und das schlanke Profil machen ihn heute zu einem vielseitigen Statement-Piece mit sportlichem Charme.Passend zum Namen des Modells trifft bei dieser Edition ein echtes Super Team aufeinander: PUMA und die Schwarzwaldregion vereinen traditionsreiche Handwerkskunst mit modernem Sneakerdesign – und schaffen gemeinsam ein kulturelles Highlight, das Geschichte und Stil verbindet.