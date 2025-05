Neues DESIGNED TO STAY-Zimmer im Boutiquehotel Ochsen in Lenzkirch-Saig verbindet Tradition und Moderne

Die Hotelinhaber, Simon Bruker und Elena Schnaas-Bruker, hatten mit dem ersten Preis des Wettbewerbs die maßgeschneiderte Planung, Konzeption und Ausstattung eines Hotelzimmers inklusive Bad gewonnen, die von den Projektpartnern ROLF BENZ, Duravit, Fritz Schlecht| SHL Hoteleinrichtungen sowie weiteren Unternehmen aus der Region umgesetzt wurde. Seit Ostern 2025 kann das Zimmer gebucht werden und Simon Bruker zieht ein begeistertes Fazit: „Die Stammgäste des Hotels haben sehr positiv auf das neue Zimmer reagiert – und darüber hinaus hat es auch schon neue Gäste angezogen, die unser Haus bisher noch nicht kannten. Was uns zudem besonders freut sind die Rückmeldungen, dass das neue Zimmer mit den stimmigen Farben und Materialien ein zu unserem Haus passendes Schwarzwaldgefühl transportiert. Genau das wollten wir in der Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern erreichen.“ Für die Authentizität des Konzepts spreche, dass man auch in dem modernen Zimmer spüre, Gast in einem mehr als 300 Jahre alten Haus zu sein, so Bruker. „Wir wollen die Seele dieses Hauses bewahren.“ Das Leuchtturmprojekt soll zudem der rote Faden für künftige Zimmerrenovierungen sein, die stets Tradition und Moderne miteinander verbinden. „Wir wollen neben unseren bisherigen Stammgästen eine neue Zielgruppe erreichen und auch diese zu gern wiederkehrenden Gäste machen.“Alle Infos zum Hotelwettbewerb und allen Partnern, das Zimmerkonzept sowie ein Video des fertigen Zimmers gibt es unter www.schwarzwald-tourismus.info/designed-to-stay