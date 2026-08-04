Naturnah übernachten im Schwarzwald
„One-Night-Camps“ – naturnah übernachten bei privaten Gastgebern
Gemeinsam mit der Buchungsplattform Nomady bietet der Schwarzwald seit 2023 „One-Night-Camps“ für naturnahes Campen auf legalen Plätzen im Schwarzwald, welche das Angebot der offiziellen Campingplätze ergänzen und gleichzeitig dem zunehmenden Wild-Campen entgegenwirken. Landwirte, Privatpersonen und Gemeinden können dabei ihre Wiese für ein Zelt oder einen befestigten Platz für ein Reisemobil für eine Nacht zur Verfügung stellen und optional Zusatzleistungen wie sanitäre Anlagen, Grillstelle und Feuerholz, Frühstück oder Vesper anbieten. Neben Zelt und Wohnmobil gibt es zusätzlich noch besondere Angebote wie beispielsweise die Übernachtung im Bauwagen, in einer Blockhütte, im Heuschober oder in einem Tipi – aktuell stehen in der Ferienregion Schwarzwald rund 150 „One-Night-Camps“ zur Auswahl. www.nomady.camp
Von Baumhaus zu Baumhaus durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
Mit leichtem Gepäck von Baumhaus zu Baumhaus durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord wandern: Möglich machen das neun Baumhäuser – sie liegen bei Dobel, Bad Herrenalb, Wimberg, Bad Teinach, Altensteig, Seewald-Erzgrube, Hallwangen und Freudenstadt –, die sich für geübte Wanderer zu einem Baumhaus-Wander-Pfad verbinden lassen und als einfacher Erholungs- oder Schlafplatz im Wald dienen und etwa drei Meter über der Erde schweben. Die durchsichtigen Wände, die wie bei einem Indianerzelt oben zusammenlaufen, geben den Blick frei bis in die Baumkronen. Basis der Baumhäuser ist ein fester Holzboden mit einer Luke. Die lässt sich öffnen, sobald man die Übernachtung gebucht und einen entsprechenden Code per Mail bekommen hat. Sechs Personen dürfen drinnen übernachten, Schlafsäcke und Isomatten müssen sie mitbringen. Drinnen liegt auch der Schlüssel zur Komposttoilette, einem kleinen Holzhäuschen nebenan. www.baumhaustechnik.de
Übernachten unterm Sternenhimmel in den „Trekking-Camps“
Ein Abenteuererlebnis unter freiem Himmel garantieren die „Trekking-Camps“: Sie machen die Übernachtung im Wald ganz offiziell möglich. Die Camps liegen alle abseits der Ortschaften – im nördlichen Schwarzwald zwischen Baden-Baden und Loßburg, im südlichen Schwarzwald zwischen Elzach und Dachsberg, unter anderem an den Fernwanderwegen „Albsteig“ und „Schluchtensteig“. Sie sind nur zu Fuß zu erreichen und verfügen über Stellplätze für bis zu drei Zelte, eine Feuerstelle und ein Toilettenhäuschen. Wasser und Verpflegung müssen die Abenteurer selbst mitbringen, Müll wieder mitnehmen. 15 Euro kostet die Übernachtung im Zelt pro Nacht, maximal drei Personen je Zelt sind erlaubt. Buchungen sind bis Oktober möglich. Mehr Infos zur Initiative der beiden Naturparke und des Nationalparks im Schwarzwald sowie Buchung: www.trekking-schwarzwald.de
Hoch über den Wipfeln im Hängezelt
Für Schwindelfreie gibt es im Schwarzwald ein besonderes Angebot: Im Hängezelt nächtigen sie in rund 30 Meter Höhe über den Baumwipfeln im Heubachtal bei Schiltach. Das „Himmel-Bett“ hängt an einem Drahtseil, über dem tagsüber Adrenalinjunkies in der „Hirschgrund Zipline“ von Berg zu Berg sausen. Das Zelt bietet Platz für zwei Personen mit Schlafsack. Nach einer ausführlichen Einweisung in die Sicherungssysteme steht einer abenteuerlichen Nacht nichts mehr im Weg. www.naturtraeume.de
Zwischen Schwarzwaldfichten im Baumzelt oder in der umgebauten Ski-Gondel
Auch am Schluchsee im südlichen Schwarzwald lässt sich hoch über dem Boden schlafen: Dort ist das Baumzelt allerdings „nur“ in zwei bis drei Metern Höhe zwischen kräftigen Schwarzwaldfichten gespannt. Zwei Personen finden darin Platz. Das abnehmbare Zelt-Dach ermöglicht den freien Blick auf das Sternenleuchten. Im Schwarzwaldcamp kann die Nacht zudem sehr kuschlig in einer ausrangierten und umgebauten Ski-Gondel (für zwei Personen), einem gemütlich ausgestatteten Segelboot (für zwei Personen) oder noch bequemer in mehreren Tipis (für zwei oder bis zu vier Personen) verbracht werden. Ganz neu: Ein Shelter, wie ihn Skandinavien-Fans kennen dürften – eine praktische Unterkunftsart (für bis zu drei Personen), wenn man zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs ist. www.schwarzwaldcamp.com
Ein Bett auf der Bergwiese im Dreisamtal
Der Mond scheint direkt auf die Bettdecke, nur die Sterne schauen zu: Hier ist man ganz allein mit sich, den Kühen und dem Wind. Auf einem Bergrücken bei Buchenbach im Dreisamtal steht ein Bett aus 200 Jahre alten Holzbalken mitten auf einer Wiese am Waldrand. Der Hof des Schulerbauern liegt ein paar hundert Meter weiter unterhalb. Der Blick schweift im Halbrund über die Höhen des Südschwarzwalds zum Feldbergturm, zum Schauinsland bei Freiburg und bei guter Sicht über das Rheintal im Westen bis zu den höchsten Gipfeln der Vogesen im Elsass. Abends versorgt Landwirt Thomas Schuler seine Gäste mit Vesper und Sekt, zum Frühstück stellt er einen reich gefüllten Korb an den Wiesenrand. Buchbar ist das Angebot direkt bei Thomas Schuler unter Tel. 01727422360.
„Wooden Tent“ in den Weinreben mit Blick über die Barockstadt Ettenheim
Mit Panorama-Blick über den Walnussgarten auf die Barockstadt Ettenheim, die Rheinebene und auf den Schwarzwald lockt das „Wooden Tent“ beim Weingut Weber. Es ist mit einer bequemen Schlafcouch ausgestattet, die sich mit wenigen Handgriffen in ein gemütliches Bett verwandeln lässt und sich somit perfekt an die Bedürfnisse anpasst. Im Bettkasten liegen Kissen und Decke bereit. Mehrere Sitzkissen der Couch können im Bettkasten verstaut werden. In lauen Sommernächten kann man neben dem mitten im Weinberg gelegenen „Wooden Tent“ gemütlich in der Natur sitzen und ein Glas Wein genießen. Und anschließend mit so wenig wie nötig und ausreichend Komfort wie möglich übernachten. www.weingut-weber-events.com/woodentent
Umgeben von Reben im Weinfass
Der „Alde Gott“ ist eine der besten Rotweinlagen in Sasbachwalden im mittleren Schwarzwald – und am besten schläft man mittendrin: im (beheizbaren) Weinfass. Je zwei hölzerne Weinfässer für gut 8000 Liter Spätburgunder bilden das Zweierappartement – eines zum Wohnen inklusive WC, eines zum Schlafen. Durch die verglasten Fronten geht der Blick über die Reben auf das 350 Meter tiefer gelegene Wein- und Blumendorf und die Rheinebene. Insgesamt stehen sechs Zweierappartements zur Auswahl. www.schlafen-im-weinfass.de
Eingehüllt im transparenten „Bubble Tent“ unterm Sternenhimmel
Schlafen unter den Sternen und trotzdem vor schlechtem Wetter geschützt wie in einem Zelt – das lässt sich im „Bubble Tent“ erleben. Tagsüber genießen Gäste die tolle Lage abseits vom Hof „Zum Wilden Michel“ bei Furtwangen, nachts lässt sich mit etwas Wetterglück die Milchstraße betrachten. Abseits vom Alltagstrubel zur Ruhe kommen, ohne auf Komfort zu verzichten (www.zumwildenmichel.de/bubbletent). Weitere „Bubble Tents“ gibt es in Todtmoos-Schwarzenbach (www.sternen-todtmoos.com) oder in Bad Dürrheim (www.booking-badduerrheim.de).
Urig im Schäferwagen-Hotel
Schäferstündchen auf der Wiese: Im Luftkurort Wildberg im nördlichen Schwarzwald lässt sich ein naturnaher Urlaub im urigen Schäferwagen-Hotel buchen. Die Schäferwagen stehen am Rande eines Campingplatzes auf einer großen Wiese direkt an der Nagold. Ein Holzpodest vor dem Wagen dient als Sonnenterrasse. Die (beheizbaren) Schäferwagen sind ideal für zwei Personen und beliebt bei Bikern und Wanderern (www.schaeferwagenhotel-wildberg.de). Auch auf dem Ferienhof Hirschfeld bei Pfalzgrafenweiler bieten die beiden Schäferwagen „Resi“ und „Rosi“ ein besonderes Naturerlebnis (www.ferienhof-hirschfeld.de/schaeferwagen).
Schlafen im Podhaus auf einem Hochplateau bei Wolfach
Stille, Licht und Dunkelheit auf einem Hochplateau im mittleren Schwarzwald erleben – in der Natur, aber mit Komfort: Das verspricht das Angebot „Wohnen im Podhaus“ in Wolfach. Ein Podhaus ist ein Holzhaus, das wie ein ovales Halbfass gebaut ist und sich mit seiner bogenartigen Form gut in die Landschaft einfügt. Die knapp sieben Quadratmeter Wohnraum mit Bett, Essplatz, Kühlschrank und Veranda bieten Platz für zwei Personen. www.aeckerhof.de/podhaus
Im Holzfässle mit Panoramablick auf Titisee und Feldberg
Hohen Kuschelfaktor verspricht auch das „Wiesenfässle“ in Schwärzenbach in Nähe des Titisees. Die (beheizbaren) Holzfässle für zwei Erwachsene und ein Kind stehen inmitten saftiger Schwarzwaldwiesen. Von dort genießt man auf über 1000 Metern Höhe den Panoramablick ins Tal zum Titisee und zum Feldberg. WC und Dusche befinden sich im rund 100 Meter entfernten Nebengebäude. Für wahrlich märchenhafte Nächte (in der Hauptsaison ab 3 Übernachtungen) bieten sich das schön-schiefe „Hexenhaus“ oder das Tiny House an (www.haberjockelshof.de). Weitere Holzfässle gibt es beispielsweise auf dem Bio-Hof Gerspach in Rickenbach tief im Süden des Schwarzwalds (www.gerspach-schweikhof.de) oder hoch im Norden in Neubulach auf dem Campingplatz Erbenwald (www.camping-erbenwald.de).
Digital Detox im „Glamping-Dome“ in Bühlertal
Kulinarischer Genuss unter Schwarzwaldtannen, viel Romantik und dann in ein einzigartig gestaltetes Bett plumpsen? Das geht in der „Edelfuchs“-Lodge in Bühlertal im nördlichen Schwarzwald. Der „Glamping-Dome“ ist Rückzugsort inmitten der Natur, die große Panoramafront gewährt freien Blick auf die Umgebung. WC und Dusche befinden sich nur wenige Schritte entfernt im Hauptgebäude der Lodge. Im „Dome“ gibt es keinen Empfang und kein WLAN, der digitalen Welt wird bewusst „Adieu“ gesagt. www.edelfuchs-lodge.de
Komfortabel im „Waldhisli“ in Oberkirch-Bottenau
In den Weinreben von Oberkirch-Bottenau im mittleren Schwarzwald locken vier „Waldhisli“mit besonderem Panorama. Die in den Hang gebauten Baumhäuser inmitten von Obstbäumen, Rebbergen und Wald verfügen auf jeweils 25 bis 30 Quadratmeter Fläche auch über Bad und großen Balkon. Die Hisli, Betten und Balkone sind handgefertigt und bieten viel Komfort und eine tolle Kulisse für romantische Sonnenaufgänge, Schwimmen im Naturbadeteich oder Saunagänge. www.schwarzwald-baumhaushotel.de
Romantisches „Häusle bei der Linde“ in Freiamt
„Ein Dörflein nahe am Himmel“ – so nannte schon der bekannte alemannische Dichter Johann Peter Hebel die malerische Landschaft rund um den Dorfurlaub-Ort Freiamt. Zu den auf der weiten Hochebene und an den Berghängen liegenden Bauerngehöften gehört auch der Grub-Daniel-Hof. Dank Einzelhoflage auf der Sonnenseite bietet sich ein toller Blick über die Umgebung des südlichen Schwarzwalds. Christl und Martin Bühler sind Gastgeber aus Leidenschaft, lassen Gäste am Hofleben mit allerlei Tieren teilhaben und bieten neben Ferienhaus, Ferienwohnungen und Camper-Stellplatz auch die Möglichkeit, in einem kleinen Turm oder im romantischen „Häusle bei der Linde“ zu übernachten. www.grubdanielhof.de
Holz-Igloos in Wolfach bieten Ruhe vom Alltag
Mitten in der Natur, „wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“, stehen die beiden Igloos. Sie sind aus Kiefernholz und gehören zum Vollmershof in Wolfach im mittleren Schwarzwald. Wer Ruhe vom Alltag sucht und gerne Wiesen, Weiden und Wälder um sich hat, ist hier genau richtig. Kerzen schaffen eine heimelige Atmosphäre im Inneren. Mit einem Holzofen wird gekocht und so das Holz-Igloo beheizt; WC und Waschmöglichkeit gehören dazu, eine moderne Duschmöglichkeit steht jederzeit zugänglich am Hofgebäude zur Verfügung. Am Morgen wird auf Wunsch ein reichhaltig gefüllter Frühstückskorb serviert. Die 35 Quadratmeter großen Unterkünfte bieten Platz für bis zu fünf Personen. www.vollmershof.de/holz-igloo
„Silver Lake City“ im Europa-Park für Wildwest-Abenteurer
Wer sich eine Nacht im Wald oder unter freiem Himmel (noch) nicht zutraut, findet im Camp-Resort „Tipi Town“ des Europa-Parks in Rust eine abenteuerliche Unterkunft für Wildnis-Einsteiger. Wildwest-Abenteurer erholen sich nach einem aufregenden Tag in Tipi-Zelten, Planwagen oder Blockhütten. Versteckt zwischen Achterbahnen, fühlt man sich wie Winnetou und Old Shatterhand. Auch auf Komfort muss niemand verzichten: Alle Unterkünfte haben Strom, Licht, Heizung und sogar WLAN. Moderne Sanitäranlagen stehen in einem separaten Gebäude zur Verfügung. Auch in der neuen „Riverside Western Lodge“, die ebenfalls zur „Silver Lake City“ gehört, ist der Charme des Wilden Westens zu spüren – von liebevoll gestalteten Zimmern im Westernstil bis hin zu einem einzigartigen Ausblick direkt auf die belebte Westernstadt. www.europapark.de
Charmante Holzhäusle für Glamping in Ottenhöfen
Eingebettet in die malerische Landschaft des Achertals, liegt der Campingplatz Murhof in Ottenhöfen auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs. Seit vergangenem Jahr dürfen sich Gäste über ein neues Highlight freuen: Die gemütlichen Holzhäusle für Glamping – sechs liebevoll gestaltete Übernachtungshüttchen, die Komfort und Naturerlebnis auf charmante Weise verbinden. Vier der Hüttchen bieten Platz für jeweils zwei Personen, zwei weitere Hüttchen sind perfekt für Familien oder kleine Gruppen und bieten Raum für bis zu vier Personen. Alle Hüttchen sind hochwertig ausgestattet: bequeme Doppelbetten, eine praktische Campingküche mit Geschirr, Kaffeemaschine und Kühlbox. www.campingplatz-murhof.de
Hüttencamping im Albtal
Größere Gruppen finden locker Platz beim Hüttencamping in Bad Herrenalb im nördlichenSchwarzwald: Die Hütten im Schwarzwaldstil verfügen über acht Schlafplätze und sind mit Stockbetten ausgestattet. Leintuch und Schlafsack müssen selbst mitgebracht werden; die passende Rundumversorgung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen kann dazugebucht werden. www.albtal-arena.de
Im Bienenwagen mit entspannender Wirkung bei Wildberg
Eine Nacht im Bienenwagen der Naturheilpraxis Melchger bei Wildberg im nördlichen Schwarzwald – gemeinsam mit fünf Bienenvölkern. Nachvollziehbarerweise haben die Bienen keinen Zutritt zum Übernachtungsbereich, nur die warme Luft aus den Bienenstöcken gelangt ins Innere des Wagens – mit entspannender Wirkung, die die Stockluft der Bienen entfaltet. www.mein-schwarzwald.de
Mehr zu den naturnahen Übernachtungen im Schwarzwald finden Sie hier: www.schwarzwald-tourismus.info/uebernachten