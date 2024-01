MyCabin wird Nomady: Partner der Schwarzwald Tourismus GmbH für buchbare Plätze unterm Sternenhimmel

Nomady und MyCabin haben beide eine Vision, echte Erlebnisse in und mit der Natur flächendeckend im Alpenraum zu ermöglichen. MyCabin bietet in Deutschland und Österreich die schönsten Naturplätze an, Nomady verfolgt den gleichen Ansatz in der Schweiz und in Italien. Auf diesem Weg sind die beiden Start-Ups in den Austausch gekommen und haben gemerkt, dass sie Vision und Werte teilen und sich das Angebot perfekt ergänzt. Schnell war für beide klar: Sie wollen die Kräfte bündeln und gemeinsam in die Zukunft starten. „Wir freuen uns darauf, die 2023 von MyCabin begonnene Partnerschaft mit der Schwarzwald Tourismus GmbH fortzusetzen. Gemeinsam haben wir ein nachhaltiges Ziel: Naturnahes Campen auf legalen Plätzen im Schwarzwald auszubauen und den Gästen besondere Übernachtungsmöglichkeiten bei privaten Gastgebern, Landwirten und Gemeinden online über www.nomady.camp buchbar zu machen“, sagt Lisa Eberhard, Head of Marketing von der Camping-Plattform Nomady. „Das Angebot von MyCabin wird in die Buchungsplattform integriert und erweitert. Unser Ziel ist es, mit rund 150 buchbaren naturnahen Übernachtungsmöglichkeiten im Schwarzwald in die Campingsaison 2024 zu starten.“Um das Angebot der „One-Night-Camps“ für naturnahes Campen auf legalen Plätzen im Schwarzwald auszubauen und den Gästen besondere Übernachtungsmöglichkeiten bei privaten Gastgebern, Landwirten und Gemeinden online buchbar zu machen, schloss die Schwarzwald Tourismus GmbH im vergangenen Jahr eine Kooperation mit der Buchungsplattform MyCabin. „Rund 3000 Übernachtungen wurden 2023 über MyCabin bei privaten Gastgebern im Schwarzwald generiert, ein Angebot, das der gestiegenen Nachfrage nach naturnahen Übernachtungsspots Rechnung trägt und das Angebot der offiziellen Campingplätze perfekt ergänzt“, sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Wir gratulieren MyCabin und Nomady zur Fusion. Nomady hat sich seit der Gründung 2019 in der Schweiz als führende Plattform für die Vermittlung der schönsten Übernachtungsplätze in der Natur etabliert. Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Kooperation unter neuem Namen fortzusetzen und durch die Zusammenarbeit die Bekanntheit der naturnahen Übernachtungsmöglichkeiten unserer Ferienregion nicht nur in Deutschland, sondern auch in unserem wichtigsten Auslandsmarkt zu steigern.“ist ein junges Unternehmen, welches über eine Online-Buchungsplattform naturnahe Camping-Spots und Unterkünfte bei privaten Gastgebenden online buchbar macht. Gemeinsam mit Gemeinden und Destinationsmanagementorganisationen arbeitet Nomady an nachhaltigen Strategien der Tourismuslenkung, um Bestandsflächen für Camper geordnet zugänglich zu machen. Durch private wie öffentliche Bestandsflächen (Wiese, Schotterplatz, Parkplatz etc.) werden Reisenden mit Rucksack, Zelt oder Camper echte Erlebnisse in und mit der Natur ermöglicht. Mittlerweile ist Nomady die größte Plattform für naturnahe Übernachtungen im Alpenraum mit einem breiten Angebot in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Italien. Abseits der Massen, einfach, authentisch und abenteuerlich – so wird Camping seinem Namen endlich wieder gerecht. Nomady steht für Erlebnisse, die persönlich berühren und nachhaltig in Erinnerung bleiben. www.nomady.camp