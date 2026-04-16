Modell-Orte für das Projekt "Schwarzwald.Dorf.Hotel. – Albergo Diffuso" stehen fest

Die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) hat die Auswahl der Modell-Orte für das innovative Tourismuskonzept „Schwarzwald.Dorf.Hotel. – Albergo Diffuso“ abgeschlossen. Nach einem intensiven Bewerbungs- und Auswahlprozess stehen nun fünf Orte fest, die im Rahmen der Umsetzungsplanung bis Ende 2026 begleitet werden: Klosterreichenbach (Ortsteil von Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt), Nöggenschwiel (Ortsteil von Weilheim, Landkreis Waldshut), Oberharmersbach (Ortenaukreis), Prinzbach (Ortsteil von Biberach, Ortenaukreis) und Schiltach (Landkreis Rottweil).



Im Vorfeld der Auswahl fanden mehrere Informationsveranstaltungen – sowohl vor Ort als auch online – statt, bei denen das Projektkonzept vorgestellt wurde. Das Interesse aus der Ferienregion Schwarzwald war groß, zahlreiche Orte und lokale Akteure informierten sich und zeigten Bereitschaft, solch ein Projekt umzusetzen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten musste eine Auswahl getroffen werden; maximal fünf Modell-Orte sah das im Vorfeld erstellte Konzept vor. Alle Bewerber-Orte wurden bereits über die Entscheidung informiert.



Weiteres Vorgehen: Konzeptionsstart und Begleitung der Modell-Orte bis Ende 2026



Im Rahmen des Projekts werden die fünf Modell-Orte bis Ende 2026 begleitet und erhalten umfassende, kostenfreie Beratungs- und Moderationsleistungen. Geplant sind verschiedene Projektschritte, darunter ein Online-Sondierungsgespräch sowie mehrere Workshops vor Ort und online.



Die fachliche Begleitung erfolgt durch die Schwarzwald Tourismus GmbH sowie die Agentur co:compass. Der Prozess umfasst dabei mehrere Phasen: Analyse, Kick-off, Entwicklung, Reflexion, Vernetzung und Umsetzungsplanung. Parallel dazu arbeiten die Modell-Orte eigenständig an zentralen Aufgaben wie dem Aufbau eines lokalen Akteurs-Netzwerks, der Entwicklung eines Zielbilds und eines konkreten Projektplans sowie der Entwicklung und Umsetzung erster Lösungsansätze.



Ziel ist, für jeden Modell-Ort einen maßgeschneiderten Umsetzungsplan zu erarbeiten – inklusive konkreter Maßnahmen, Zuständigkeiten sowie Zeit- und Kostenschätzungen.



Hintergrund des Projekts: Innovatives Tourismuskonzept für lebendige Ortskerne



Mit dem Projekt „Schwarzwald.Dorf.Hotel. – Albergo Diffuso“ erprobt die Schwarzwald Tourismus GmbH seit 1. September 2025 neue Wege zur Belebung von Ortskernen, zur Stärkung der regionalen Baukultur und zur Weiterentwicklung der Gastgeberlandschaft. Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.



Im Mittelpunkt steht das Konzept des „Albergo Diffuso“, ein in Italien und der Schweiz erfolgreich etabliertes Modell eines „verstreuten Hotels“. Dabei werden bestehende, teils leerstehende Gebäude in einem Ort zu einem dezentralen Hotel zusammengeführt. Gäste übernachten in authentischen, im Dorf verteilten Unterkünften, während zentrale Funktionen gemeinschaftlich genutzt werden: Der Dorfplatz wird zur Lobby, die lokale Gastronomie zum Frühstücksraum und die Einheimischen zu Gastgebern.



„Wir nehmen das Albergo-Diffuso-Modell als Basis, arbeiten konzeptionell aber an der Schwarzwälder Variante. Denn im Unterschied zu Italien gibt es in der Ferienregion Schwarzwald keine verlassenen Bergdörfer, sondern prinzipiell gut aufgestellte kleine Tourismusorte, die aber vor strukturellen Herausforderungen stehen. Sie möchten wir aktiv und individuell im Rahmen des Projekts begleiten, um sie und damit den Tourismus vor Ort nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen“, sagt Heide Glasstetter, Projektverantwortliche und Bereichsleiterin Innenmarketing bei der Schwarzwald Tourismus GmbH.



Das Konzept bietet insbesondere für ländliche Gemeinden im Schwarzwald eine vielversprechende Perspektive. Angesichts von Herausforderungen wie rückläufigem Tourismus, Leerstand, Investitionsstau und dem Verlust an Lebendigkeit in den Ortskernen eröffnet das Albergo-Diffuso-Modell neue Chancen: Es kann zur Revitalisierung bestehender Bausubstanz beitragen, regionale Wertschöpfung stärken, lokale Netzwerke fördern und die Lebens- sowie Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessern.

(lifePR) (