Minister Wolf begeistert von Dorfurlaub Schwarzwald

Bei strahlendem Sonnenschein und vor typischer Dorfurlaubskulisse informierte sich Tourismusminister Guido Wolf am Dienstag (22. August 19) über das neue Angebot „Natürlicher Dorfurlaub“ im Schwarzwald. 21 Orte beteiligen sich an dem Projekt der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG). Einer davon ist der Ortsteil Bräunlingen-Unterbränd im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort trafen sich Vertreter der Projektteilnehmer, um auf dem Hof von „Barth’s Hüsli“ dem Minister aufzuzeigen, wie vielfältig die Dorfurlaubsangebote entwickelt werden. Das Ehepaar Barth ist sowohl Kleinvermieter als auch Kleinbrenner.Minister Wolf lobte das Projekt begeistert als „vorbildlich und beispielgebend“ für das Zusammenspiel von Tourismus- und Regionalentwicklung. „Wenn private Vermieter, regionale Erzeuger und die jeweiligen Orte ein Urlaubsangebot schaffen, das so nur bei ihnen möglich ist, dann entsteht etwas ganz Besonderes. Hier können sich Urlauber wohlfühlen wie in einem zweiten Zuhause. Der Gast ist hier nicht Tourist, sondern Mitbewohner auf Zeit.“Landrat Sven Hinterseh, zugleich Vorstandsmitglied im Aufsichtsrat der STG, dankte dem Ministerium für die finanzielle Förderung und die ideelle Unterstützung. Für die Planungsund Vorbereitungsphase hatte das Ministerium auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion 100.000 Euro bereitgestellt. So konnte die STG und ihr Projektpartner Futour Tourismusund Umweltberatung den teilnehmenden Orten ausführliche Vor-Ort-Beratungen anbieten, Auftaktveranstaltungen in den 21 Orten moderieren sowie Kleinvermieter und regionale Erzeuger beraten. Insgesamt nahmen rund 1230 Interessierte die Gelegenheit wahr, sich in Sachen „Natürlicher Dorfurlaub“ zu informieren. Jetzt geht es um die konkrete Planung und Umsetzung vor Ort. Diese Umsetzungsphase wird vom Ministerium mit weiteren 60.000 Euro gefördert. Als Dankeschön überreichten Landrat Hinterseh, STGGeschäftsführer Hansjörg Mair und Projektleiterin Heide Glasstetter von der STG dem Minister einen Präsentkorb mit jeweils einem regionalen Erzeugnis der 21 Dorfurlaubs-Gemeinden.STG-Projektleiterin Heide Glasstetter und Dirk Monath von Futour Tourismus- und Umweltberatung bieten in der nun gestarteten „Umsetzungsphase“ Gestaltungsberatungen für Kleinvermieter, Ortsberatungen zur Konzeption neuer Angebote sowie Unterstützung bei der Vermarktung an. Ziel sind attraktive Pakete aus Übernachtungsangeboten bei Kleinvermietern, kulturellen Angeboten auf Ortsebene, Hofund Naturerlebnisse, schwarzwaldtypischer Gastronomie und regionalen Produkten.„Wir wollen mit Dorfurlaub Schwarzwald dazu beitragen, dass Dörfer und Ortsteile im ländlichen Raum als attraktive Lebensräume erhalten bleiben, dass sich Vermieter und regionale Erzeuger zusammentun und für den Schwarzwald ein anspruchsvolles Landurlaubsangebot entwickeln“, hob STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair hervor.Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle lobte, dass durch die Initiative der STG sowohl Kleinvermieter als auch regionale Produzenten und Handwerker gefördert werden.Ein Projektbeirat aus Vertretern der Landkreise, der Naturparke, der Regierungspräsidien, des Ministeriums, von LEADER sowie von Gemeinden und Kleinvermietern hat folgende 21 Bewerber mit unterschiedlichen Strukturen für die in 2019 beginnende Umsetzungsphase ausgewählt.Bad Bellingen, OT Bamlach Landkreis LörrachBräunlingen, OT Unterbränd Schwarzwald-Baar-KreisEnzklösterle Landkreis CalwForbach Landkreis RastattFröhnd Landkreis LörrachHerrischried mit Rickenbach Landkreis WaldshutKappelrodeck-Waldulm OrtenaukreisLoßburg Landkreis FreudenstadtMühlenbach OrtenaukreisNordrach OrtenaukreisOberharmersbach OrtenaukreisOttenhöfen OrtenaukreisSasbachwalden OrtenaukreisSchonach Schwarzwald-Baar-KreisSchönwald Schwarzwald-Baar-KreisSeebach OrtenaukreisSeewald Landkreis FreudenstadtSimonswald Landkreis EmmendingenUnterkirnach Schwarzwald-Baar-KreisWieden Landkreis LörrachZell a.H.; OT Unterharmersbach OrtenaukreisAktuelle Informationen zum Projektstand und zu den Angeboten der teilnehmenden Orte gibt es unter www.dorfurlaub-schwarzwald.info