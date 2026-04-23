"MaiWein": Besondere Erlebnisse entlang der Badischen Weinstraße
Eine Übersicht aller Termine gibt es unter www.mai-wein-baden.de
Wein.Genuss.Erleben: „Ortenauer WeinMarkt“
Die faszinierende Vielfalt der Ortenauer Weine und Winzersekte lässt sich gebündelt beim „Ortenauer WeinMarkt“ am 2. Mai 2026 in der Reithalle Offenburg entdecken: Von 12 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit für exklusive Verkostungen, persönliche Gespräche mit den mehr als 20 ausstellenden Winzerinnen und Winzern sowie inspirierende „WineWalks“ mit den Badischen und Ortenauer Weinhoheiten. Zusätzlich präsentieren sich die Weinorte entlang des 100 Kilometer langen „Ortenauer Weinpfads“ und laden dazu ein, die Region auch über den „WeinMarkt“ hinaus genussvoll zu entdecken. Das „WeinParadies“ in der Ortenau erstreckt sich von Gernsbach im Murgtal bis nach Gengenbach im vorderen Kinzigtal. Tickets für 25 Euro pro Person inklusive Kostprobe aller Weinbaubetriebe unter www.weinparadies-ortenau.de
Wein und Kulinarik in einer Wanderung vereint: „Alde Gott Weinwandertag“
Sasbachwalden bezaubert mit Weindorfcharakter vor Schwarzwaldkulisse: sonnige Weinberge, satte Wiesen und Wälder mit den unvergleichlich würzigen Aromen des Schwarzwalds. Die um den sehenswerten Fachwerk-Ortskern verstreuten Gehöfte der Winzergenossenschaft-Mitglieder erstrecken sich über verschiedene Klimazonen von 180 Meter Höhe in der Rheinebene bis zu 800 Meter am sonnigen Westhang der Hornisgrinde, dem höchsten Berg des Nordschwarzwalds. Die 1948 gegründete Winzergenossenschaft „Alde Gott“ gehört zur Weinbauregion Ortenau und ist eine der innovativsten und modernsten Winzergenossenschaften in Baden. Selbst davon überzeugen können sich Genießer beim „Alde Gott Weinwandertag“ am 4. Juni 2026: Die rund acht Kilometer lange Strecke führt hoch zum Murberg und vorbei an den Gaishöll-Wasserfällen zum Aussichtspunkt auf dem Hörchenberg, ehe es über den Mühlenweg und durch den Kurgarten zurück zum Startpunkt an der „Alde Gott Genusswelt“ geht. An jeder der sechs Stationen unterwegs genießen die Teilnehmer die hauseigenen Weine oder alkoholfreie Alternativen. Für das leibliche Wohl sorgen die örtliche Gastronomie und Vereine aus Sasbachwalden. Tickets ab 15 Euro pro Person unter www.aldegott.de
Hochgenuss im Kaiserstuhl: „Vogtsburger Weinhöhen“
Hinter den „Vogtsburger Weinhöhen“ steht ein so einfaches wie wunderbares Konzept: Regionale Weine genießen an einigen der schönsten Aussichtspunkte rund um Vogtsburg im Kaiserstuhl. Auf abwechslungsreichen Wanderwegen wie „Badbergpfad“, „Katharinenpfad“ und „Schneckenberg-Panorama-Rundweg“ geht es zu herrlich gelegenen, panoramareichen Orten – dazu gehören das „Schelinger Kreuz“ zwischen Schelingen und Altvogtsburg, die „Mondhalde“ bei Oberrotweil und der „Schneckenberg“ in Achkarren: Jeden Sonntag vom 10. Mai bis 14. Juni 2026 schenken dort Vogtsburger Weingüter ihre erlesenen Tropfen aus, jeweils von 11 bis 17 Uhr (kein Ausschank am Pfingstsonntag, 24. Mai; bei schlechter Witterung behalten sich die Veranstalter vor, den Ausschank nicht durchzuführen bzw. früher zu beenden). Von allen Orten bieten sich faszinierende Blicke auf das kleine Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs. www.vogtsburg.de
Badische Sektspezialitäten und besondere Führungen: Deutscher Sekttag in Breisach
Im Rahmen des Deutschen Sekttags lädt die Kellerei Geldermann am 8. Mai 2026 ab 16.30 Uhr nach Breisach am Rhein ein. In entspannter After-Work-Atmosphäre lassen sich ausgewählte, mehrfach prämierte badische Sektspezialitäten probieren – etwa Crémants und Burgundersekte. Für die Verwandlung in einen Geldermann-Sekt durchlaufen die ausgewählten Grundweine die Flaschengärung nach traditioneller Art. Um 17, 18.30 und 20 Uhr haben Kleingruppen die Möglichkeit zur Führung durch die historischen Gewölbekeller: Der über 600 Jahre alte Keller unter dem Breisacher Schlossberg bietet optimale Bedingungen für die Sektreife und die Fortführung der Geldermann-Sekttradition, die 1838 begann und seit 1925 in Breisach beheimatet ist. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung für die Führungen ist nicht nötig, die Teilnahme erfolgt nach Verfügbarkeit. www.geldermann.de
Musikgenuss am Tuniberg: „Vineyard Open Air”
Das „Vineyard Open Air“ verbindet hochkarätige elektronische Musik mit der beeindruckenden Atmosphäre der badischen Weinlandschaft: Eingebettet in die Rebhänge des Tunibergs – zwischen Opfingen und Merdingen in der Nähe des Attilafelsens – entsteht am 30. Mai 2026 ab 14 Uhr ein Festivalformat, das Kultur, Natur und Genuss auf besondere Weise zusammenführt. Es steht für musikalische Vielfalt, stilvolle Inszenierung und ein bewusst ausgewähltes Umfeld. Besucher dürfen sich auf ein sorgfältig kuratiertes Programm freuen, das unterschiedliche musikalische Techno-Genres vereint und zugleich Raum für Entdeckung und Begegnung bietet. Die Nähe zur Natur und der weite Blick über die Weinberge schaffen dabei eine unverwechselbare Kulisse, die das Festivalerlebnis nachhaltig prägt. Partner des Events sind u.a. das Weingut Gebrüder Mathis aus Merdingen und der Naturgarten Kaiserstuhl. Tickets ab 24,50 Euro pro Person unter www.euphorismus.de
Wo Wein, Landschaft und gute Küche sich treffen: Weinwanderung in Britzingen
Sieben Kilometer, sechs Stopps, fünf Gänge und beste Weine: Die kulinarische Weinwanderung in Britzingen lädt am 31. Mai 2026 ein zu einem Streifzug durchs Markgräflerland. Startpunkt der Rundtour ist die Winzergenossenschaft, von dort geht es durch die frühlingshafte Landschaft zu malerischen Weinbergen – so rückt das Markgräfler Lebensgefühl in den Mittelpunkt und es erschließt sich der Zusammenhang zwischen Terroir und Weingenuss. Erwachsene zahlen 75 Euro pro Person (inkl. Wein und Speisen, Sekt, Digestif, Kaffee und Mineralwasser), die vegetarische Variante kostet 70 Euro und Kinder zahlen 20 Euro (inkl. alle Speisen und alkoholfreie Getränke). Anmeldung unter www.britzinger-wein.de
Von einem Bammert-Hisli zum nächsten im Markgräflerland
In Laufen blickt man auf eine reiche Weinbautradition zurück, war der Ort im Markgräflerland doch schon im Mittelalter für den Weinbau des Klosters St. Trudpert zuständig. Einen Einblick in die Arbeit heutiger Winzer bietet die Bammert-Hisli-Wanderung am 16. Mai 2026. Startpunkt ist der Winzerkeller im Sulzburger Ortsteil Laufen, wo ein Glas Sekt den Auftakt bildet. Die 4,5 Kilometer lange Route führt durch die sanft-hügeligen Reblandschaften rund um Laufen und von einem regionaltypischen Bammert-Hisli zum nächsten. An vier Stationen wird Wein zusammen mit regionalem Brot und Käse verkostet. Wanderführer Günter Fader erzählt dazu Wissenswertes über Flora und Fauna. Preis pro Person 30 Euro, Anmeldung unter www.auggener-wein.de
Wein-Lifestyle im Breisgau: „Rooftop Session“ im Weingut Weber in Ettenheim
Das Weingut Weber in Ettenheim von Annika und Michael Weber gehört zur „Weinsüden Architektur“ und damit zur ausgezeichneten Weinbaukunst in Baden-Württemberg. Moderner Weinstil trifft auf die passende Optik und eine außergewöhnliche Weinpräsentation, etwa mit schwebenden Weinregalen. Bei den zahlreichen Events des Weinguts lässt sich hautnah in die lebendige Kultur eintauchen. Bei der „Rooftop Session“ am 17. Mai 2026 von 14 bis 17 Uhr handelt es sich um die entspannte Jahrgangsverkostung auf der Dachterrasse, untermalt mit einem musikalischen Set von DJane Roselle. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person, inklusive Verkostung der aktuellen Guts- und Premiumweine und einem kleinen Snack. Wer noch mehr Erlebnishunger mitbringt, kann anschließend zum nahegelegenen Heuberg weiterziehen – die Location wird abends zur Weinbar mitten in den Weinbergen, vom Heubergturm bietet sich zudem eine spektakuläre Aussicht über das Breisgau. Tickets unter www.weingut-weber.com
Feiern, wo die Reben wachsen: „Weinsüden Pop-ups“ mitten in den Weinbergen
Jung, locker und unkonventionell – das sind die „Weinsüden Pop-up“-Events an der Badischen Weinstraße, initiiert von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. Im Frühling und Sommer laden junge Winzerinnen und Winzer im ganzen Bundesland zum Feiern in den Weinbergen ein. Bei jedem Event präsentieren zwei Weingüter ihre Weine, dazu gibt es passende regionale Snacks und gute Musik – ein echtes Highlight in einmaliger Lage zwischen den Reben! Termine sind u.a. 9. Mai auf der Wilhelmshöhe in Hagnau am Bodensee, 15. Mai am Carl-Netter-Aussichtsturm in Bühl, 22. Mai in den Reben hoch über Freiburg, 29. Mai auf dem Sommerberg in Ebringen und 6. Juni 2026 auf dem Merzhof in Gundelfingen-Wildtal (weitere Termine bis 8. August). Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist ohne Voranmeldung möglich. www.badische-weinstrasse.de
„Markt der Genüsse“ in Heidelberg
Der Obst-, Garten- und Weinbauverein Heidelberg-Rohrbach e.V. lädt in Kooperation mit der Stadt Heidelberg und dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald am 10. Mai 2026 zur großen Weinwanderung in den Rohrbacher Weinbergen ein. Von 11 bis 19 Uhr präsentieren sich dort die ortsansässigen Winzer und laden zusammen mit anderen Erzeugern und Institutionen, den Geopark-Rangern und dem Umweltamt zu einem vielfältigen Programm mit Informations- und Verköstigungsständen ein. Startpunkt des Erlebniswanderwegs rund um Wein und Kultur ist der Soldatenweg in Heidelberg. www.imsuedenganzoben.de
Hintergrund: Badische Weinstraße
Entlang der Badischen Weinstraße – umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft – laden Winzerdörfer mit verwinkelten Gassen, einzigartige Schlösser und Burgen, Traditionsweingüter und moderne Weinmanufakturen mit besonderer architektonischer Bedeutung zum Verweilen ein. Wer auch die Nacht themenspezifisch verbringen möchte, kann das in einem der mehr als 30 stilvollen „Weinsüden“-Hotels tun – oder auf einem der zahlreichen Wohnmobilstellplätze direkt beim Winzer und dabei Köstlichkeiten aus Küche und Keller genießen. Mehr als 80 Prozent von Deutschlands drittgrößtem Weinanbaugebiet Baden wachsen in den „Schwarzwälder“ Weinbauregionen Markgräflerland, Tuniberg, Kaiserstuhl, Breisgau und Ortenau. 2014 wurde die Badische Weinstraße nach Norden durch die Regionen Kraichgau und Badische Bergstraße bis nach Hessen verlängert. Mit ausgewiesenen Teilstrecken in der badischen Weinbauregion Tauberfranken im Nordosten summiert sie sich auf mehr als 500 Kilometer und 15.500 Hektar Weinanbaufläche. Über 300 Weingüter und fast 80 Winzergenossenschaften bieten sich für einen Besuch an. Per Rad lassen sich die Regionen auf dem Badischen Weinradweg entdecken. www.badische-weinstrasse.de
Vorausschau: Schwarzwälder Weinfeste bis in den Herbst
In der Abendsonne sitzen, badische Spezialitäten genießen und mit einem Gläschen Wein entspannen: Herzlich willkommen auf einem der vielen Weinfeste in der Ferienregion! Eine Auswahl wird hier vorgestellt, viele weitere gibt es unter www.badische-weinstrasse.de
Die St. Georgener Weintage vom 8. bis 11. Mai 2026 versprechen schöne Stunden in den Höfen und Lauben in Wendlingen. Für den Genuss sorgen die Weine der St. Georgener Winzer und die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, die beim Weinfest in dem Freiburger Stadtteil angeboten werden. Livebands und Schalmeienkapellen sorgen für Stimmung. www.visit.freiburg.de
Die Ihringer Winzer laden im Rahmen der „Ihringer Weinkost“ am 16. Mai 2026 zum Spaziergang durch den Weinort am Kaiserstuhl ein. In fünf Winzerhöfen und Kellern können Gäste von 12 bis 18 Uhr die Weine der teilnehmenden Betriebe verkosten und sich direkt mit den Winzern austauschen. Ab 18 Uhr schließt sich dann die Weinlounge auf dem Rathausplatz an. www.ihringer-weinkost.de
Ein Highlight im städtischen Veranstaltungskalender ist das Durbacher Weinfest vom 5. bis 7. Juni 2026. An den Ständen im Weindorf können die Gäste bei den Durbacher Weingütern sowie der Durbacher Winzer eG über 120 Wein- und Sektspezialitäten verkosten. www.durbach.de
Rund um das Freiburger Münster dreht sich zwischen dem 2. und 7. Juli 2026 alles um den Badischen Wein. An zahlreichen Ständen präsentieren WGs und Weingüter aus der Region ihre Weine, Sekte und Spirituosen. Die Gastronomie verwöhnt mit badischen Köstlichkeiten. www.weinfest.freiburg.de
Gleich 17 Tage lang feiert Pforzheim im nördlichen Schwarzwald das Oechsle-Fest: Von 21. August bis 6. September 2026 ehrt die „Goldstadt“ damit Christian Ferdinand Oechsle, den Pforzheimer Namensgeber der weltweit bekannten Wein- und Mostwaage. Gastronomen bieten eine große Auswahl von badischen und schwäbischen Spezialitäten, dazu können Besucher viele Weine verkosten. Konzerte sorgen für die musikalische Untermalung auf dem Marktplatz. www.pforzheim.de
Ein Vergnügen für alle Weinbegeisterten ist das Oberkircher Weinfest vom 4. bis 7. September 2026. Traditionell wird die Oberkircher Weinprinzessin am Freitag das Fest eröffnen und die vier Festtage mit abwechslungsreichem Programm einläuten. www.weinfest-oberkirch.de
Die Runde der Bereichsweinfeste im Schwarzwald eröffnet das Markgräfler Weinfest: Vom 31. Juli bis 3. August 2026 präsentieren mehr als 20 Winzergenossenschaften und Weingüter des Markgräflerlandes ihre Produkte in Staufen. Angeführt wird der Sortenspiegel vom Gutedel, außerdem wird die Bandbreite der Rotweine des Markgräflerlandes aufgezeigt. Mehr als 300 Weine, 50 Winzersekte und Perlweine sowie diverse Edelbrände zeigen die Vielfalt der „südlichsten Sonnenterrasse“ Deutschlands. www.muenstertal-staufen.de
Mehr als 180 Weine aus der Region nördlich von Freiburg sind beim Breisgauer Weinfest vom 14. bis 17. August 2026 zu verkosten. Zum Rahmenprogramm des Weinfests in der Altstadt von Emmendingen gehören auch Konzerte. www.weinlandbreisgau.de
Südbadens größtes Weinfest findet vom 28. bis 31. August 2026 auf dem direkt am Rhein gelegenen Weinfestgelände statt: Das Breisacher Weinfest punktet mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot, der musikalischen Umrahmung und einem großen Vergnügungspark. www.weinfest-breisach.de
Mit dem Ortenauer Weinfest in Offenburg vom 25. bis 28. September 2026 endet die Runde der Bereichsweinfeste im Schwarzwald. Die Innenstadt bietet beste Voraussetzungen für das stimmungsvolle Weinfest. Besucher können rund 200 Ortenauer Weine und Sekte mit vielen Auszeichnungen verkosten. www.ortenauer-weinfest.de
In Sasbachwalden wird vom 2. bis 4. Oktober 2026 das Erntedank- und Weinfest gefeiert. Besonders imposant sind die blumengeschmückten Festwagen am Sonntag, die sich durch das bezaubernde Wein- und Fachwerkdorf im mittleren Schwarzwald ziehen. www.sasbachwalden.de