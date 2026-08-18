"Hideaways" im Schwarzwald
„Alte Backstube“ in Fischerbach
Im ehemaligen Backhaus des Ramsteinerhofs in Fischerbach, wo bis 2017 täglich frisches Holzofenbrot gebacken wurde, bietet heute die Ferienwohnung „Alte Backstube“ einen exklusiven Rückzugsort für zwei Personen. Mit Naturmaterialien wie Lehmputz, Altholz und einer offenen Bauweise gestaltet, verbindet die 83 Quadratmeter große Wohnung urige Gemütlichkeit mit modernem Komfort. Ein lichtdurchfluteter Wintergarten, eine Echtleder-Couch und ein Boxspringbett hinter rustikaler Holzschiebetür schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Die Ausstattung umfasst eine moderne Einbauküche, Bad mit Dusche und freistehender Badewanne sowie eine eigene Außensauna und einen Hot Tub zur alleinigen Nutzung. Auf der Terrasse genießen Gäste den Blick über Wiesen und Schwarzwaldhänge im mittleren Schwarzwald. Selbstgemachtes wie Holzofenbrot, Wurst, Edelbrände und Marmeladen lassen sich beim Ramsteinerhof besorgen. www.mueller-fischerbach.de
„derWaldfrieden“ in Todtnau-Herrenschwand
Seine Verbundenheit zur Region zeigt „derWaldfrieden“ in Todtnau-Herrenschwand im südlichen Schwarzwald schon von außen: Geschickt wird Tradition und raffinierte Moderne architektonisch miteinander verknüpft, so dass das Gebäude auch zur Architekturroute Schwarzwald gehört. Dieser Gedanke der regionalen Verortung und EMAS-zertifizierten Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in kulinarischer Hinsicht: Irmgard Hupfer, ihr Sohn Volker und seine Frau Dorothee sind nicht nur Schwarzwälder Gastgeber aus Leidenschaft, sondern auch Gründungsmitglieder der Naturparkwirte und Naturparkhotel: Als solche setzen sie konsequent auf Produkte aus dem Naturpark Südschwarzwald. Das bedeutet: Kurze Transportwege, hohe Qualität und geschmackvolle Gaumenfreuden, die im Guide Michelin mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet sind. Im Familienbetrieb in der dritten Generation stehen Gast und Umwelt im Fokus. www.derwaldfrieden.de
„‘s Baumhaus-Dörfle“ in Seelbach
Im „Ferienparadies Schwarzwälder Hof“ in Seelbach bietet „‘s Baumhaus-Dörfle“ Baumhaus-Urlaub mit wahrem Dorfcharakter. Die zehn Häuser im mittleren Schwarzwald sind ausgestattet mit je zwei Schlafräumen, drei Balkonen, einem Bad sowie einer Küchenecke und verteilen sich rund um einen Aussichtsturm. Mit bis zu sechs Gästen pro Bauernhaus und einem Kinderspielplatz eignen sie sich besonders für Familienurlaube. Die Häuser in rund zehn Metern Höhe sind durch eine im Sockel integrierte Treppe zu erreichen und vermitteln pures Schwarzwald-Feeling: Das Holz, aus dem sie gemacht sind, stammt aus der näheren Umgebung, mehrheitlich sogar aus dem eigenen Wald des „Schwarzwälder Hofs“. www.spacamping.de
„Brennküch“ in Gengenbach-Reichenbach
In Gengenbach-Reichenbach im mittleren Schwarzwald empfängt der Duft von Holz die Gäste, vielleicht sogar noch ein dezentes Spirituosen-Aroma. Denn im Design-Ferienhaus „Brennküch“ wurde jahrzehntelang Schnaps gebrannt, bis es schließlich zu verfallen drohte. Familie Boschert restaurierte das Häuschen und machte daraus ein stilvolles Quartier für bis zu sechs Personen, das mit einem Holzofen und Bergpanorama verwöhnt. Wander- und Mountainbike-Trails starten direkt vor der Tür, historische Städtewie Gengenbach, Schiltach oder Freiburg laden zum Bummeln ein. www.brennkuech-designferienhaus.de
Tiny Ferienhäuser auf dem Kieningerhof in St. Georgen
Zahlreiche Ferienbauernhöfe in den Tälern rund um St. Georgen im Hochschwarzwald eignen sich hervorragend für einen Familienurlaub. Der Kieningerhof lockt zum „klassischen“ Angebot mit Ferienwohnungen zudem mit drei Tiny-Häusern sowie einer Tiny-Sauna, inspiriert von den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Jedes Haus mit rund 27 Quadratmetern ist individuell gestaltet und verbindet Natürlichkeit, Eleganz und modernen Komfort. Umgeben sind die Gäste von Wald, Bach und Wiesen sowie den vielen Tieren des Hofes. www.natur-ferien-schwarzwald.de
Ferienhütte auf dem Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten
Charmant-rustikale und gleichwohl gemütliche Auszeit für zwei Personen im Hochschwarzwald: Die Ferienhütte auf dem Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten ist klein, aber mit allem ausgestattet, was es für einen entspannten Aufenthalt braucht. Der Innenbereich ist liebevoll eingerichtet und schafft mit Schlafsofa, Kommode, Tisch und zwei Stühlen eine einladende Atmosphäre. Für entspannte Stunden im Freien lockt die kleine Terrasse. Aufgrund eines Vollbrandes ist der Campingplatz vorerst geschlossen. www.camping-bankenhof.de
„SchwarzwaldDeck“ in Bad Herrenalb
Das Ferienhaus-Ensemble „SchwarzwaldDeck“ umfasst drei moderne Massivholzhäuser in einzigartiger sechseckiger Architektur mit energieautarker Versorgung. Auf je rund 80 Quadratmeter Wohnfläche bietet sich ein toller Blick aufs Obere Gaistal bei Bad Herrenalb. Offene Lärchenholzfassaden, umlaufende Laubengänge und große Fensterflächen sorgen für ein naturnahes, lichtdurchflutetes Wohngefühl auf zwei Etagen, so dass die Gebäude auch zur Architekturroute Schwarzwald gehören. Eingebettet in Wiesen und Wald, vereint das Projekt Design, Ruhe und Natur – ideal für Erholung, kreative Auszeiten oder naturnahe Familienferien im Nordschwarzwald. www.schwarzwalddeck.de
Luxus-Chalet „Brennhus“ in Kappelrodeck
In ruhiger Lage auf rund 600 Metern Höhe liegt das Waldlux Luxus-Chalet „Brennhus“. Umgeben von Wäldern, Wiesen und den sanften Hängen des mittleren Schwarzwalds bei Kappelrodeck können hier zwei Personen abschalten und durchatmen. Das sehenswerte Panorama über das Tal bis zu den Vogesen lässt sich auch in der Sauna oder im Hot Tub genießen. Warmes Holz, klare Linien und natürliche Materialien schaffen Geborgenheit und Stil. Wer auch die Umgebung wandernd entdecken möchte, kann dies erlebnisreich auf dem knapp 18 Kilometer langen „Kappelrodecker Hexensteig“ oder genüsslich bei einer knapp einstündigen Tour zur Bergvesperstube „Zum Fiesemichel“ tun. www.holidu.de
„Huber Xaveri-Hof“ in Ottenhöfen
Der „Huber Xaveri-Hof“ liegt idyllisch am Waldrand bei Ottenhöfen im mittleren Schwarzwald und besticht durch Ruhe und einen Panoramablick. Der liebevoll restaurierte Bauernhof von 1810 bietet Wohlfühlatmosphäre auf 170 Quadratmetern. Historische Balken, moderne Ausstattung sowie ein privater Wellnessbereich mit Sauna und Hot Tubschaffen ein besonderes Ambiente. Mit fünf Schlafzimmern bietet das Ferienhaus ausreichend Platz für Freundesgruppen und größere Familien. Kinder freuen sich über den Spielplatz und die Hühner und Hasen des Hofs. Tipp für den Sommer: Das Naturerlebnisbad ist fußläufig erreichbar. www.huberxaveri-hof.de
Hotel „Breggers Schwanen“ in Bernau
Das Bernauer Hochtal im Südschwarzwald punktet mit eindrucksvollen Schwarzwald- und Alpenpanoramen. In dieser Kulisse verbindet der mehr als 300 Jahre alte Schwarzwaldgasthof „Breggers Schwanen“ traditionelle Gemütlichkeit mit moderner, regionaler Architektur: Historische Schwarzwaldstuben und der 2011 hinzugekommene Holz-Glas-Anbau mit großzügigen Zimmern, Suiten und lichtdurchfluteten Aufenthaltsbereichen schaffen eine beeindruckende Atmosphäre. Neben der saisonal geprägten Kulinarik lockt auch der große Spa-Bereich mit Schwimmbad, Saunalandschaft und Dampfbad. Der Anbau gehört auch zur Architekturroute Schwarzwald. www.breggers-schwanen.de
Schwarzwald-Chalets am Hotel „Rößle“ in Todtmoos-Strick
Seit 1670 ist das Hotel „Rößle“ in Todtmoos-Strick in Familienbesitz – und innovativ wie eh und je: Die 2020 erbauten vier Holzchalets aus eigenem Schwarzwaldholz verbinden den Komfort moderner Ferienhäuser mit den Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Superior-Wellnesshotels, etwa reichhaltiges Frühstück, Schwimmbad, Saunalandschaft und wohltuende Wellnessanwendungen. Die mit Zirbenholz-Möbeln, zwei Schlafzimmern und Küche ausgestatteten Chalets im Schwarzwald-Stil liegen an einer schützenswerten Mähwiese und bieten einen Panoramablick auf das umgebende Tal im Südschwarzwald. Eine weitere Besonderheit sind die Namen der Chalets, die den tiefen Bezug zur Region belegen: Schneflerhüsle, Säge, Milchhüsle und Schmiede. www.hotel-roessle.de
„Landhotel Bohrerhof“ in Hartheim-Feldkirch
Der „Bohrerhof“ in Hartheim-Feldkirch im Markgräflerland ist ein familiengeführter Betrieb der Familie Bohrer, der auf 200 Hektar Gemüse wie Spargel, Feldsalat, Zucchini, Chicorée und Kürbis anbaut. Im Landmarkt und Restaurant setzt man aufs Prinzip „Vom Acker auf den Tisch“: Die Karte begeistert mit klassischen und kreativen Varianten, die erntefrisch zubereitet werden: Gäste können zusehen, wie in der offenen Küche gekocht wird. Im Landhotel mit 64 Zimmern sind heimische Baustoffe wie Tanne und Fichte aus dem benachbarten Schwarzwald von Handwerkern aus der Umgebung verbaut. Alle Zimmer sind mit Balkon oder Terrasse ausgestattet und bieten entweder Park- oder Schwarzwald-Blick. www.bohrerhof.de
Mehr zu den "Hideaways" im Schwarzwald finden Sie hier:
www.schwarzwald-tourismus.info/uebernachten