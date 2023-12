Für die Tafel spenden und attraktive Preise gewinnen

„Die Tafel Baden-Württemberg e.V. leistet einen wertvollen Beitrag zur Linderung von Not und Armut in unserem Bundesland. Sie unterstützt und vertritt rund 150 Tafeln in ganz Baden-Württemberg und hilft bis zu 150.000 bedürftigen Menschen mit Lebensmittelspenden. Rund 25 % der Tafelläden befinden sich im Schwarzwald, deren Unterstützung direkt bei den notleidenden Menschen in unserer Heimat ankommt. Indem die Tafeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren, helfen sie darüber hinaus nicht nur Menschen in Not, sondern leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Die Arbeit der Tafel Baden-Württemberg e.V. möchten wir deshalb gerne mit unserer diesjährigen Weihnachts-Charity unterstützen und hoffen, dass sich viele Menschen an der Verlosung beteiligen werden“, erklärt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH.Jeder ab 18 Jahren kann sich bis zum 27. Dezember 2023 mit einer Spende auf www.blackforestsneaker.de an der Weihnachts-Charity beteiligen. Pro 10 Euro nimmt man an der Verlosung teil und sichert sich die Chance auf einen von drei Gewinnen. Dem Spendenbetrag sind keine Grenzen gesetzt, denn je höher der Beitrag, desto höher die Gewinnchance.Gemeinsam mit den Partnern PUMA, Schwarzwaldradio, Hitradio OHR und dem Europa-Park verlost die Schwarzwald Tourismus GmbH drei attraktive Preise: Fußballfans können sich auf denfreuen: Dieser beinhaltet ein Paar Black Forest Sneaker by PUMA Slipstream Lo KUCKUCK. Außerdem eine Kuckucksuhr zum Selberbauen sowie ein Buch „Total alles über den Schwarzwald“, den Eintritt für zwei Personen in den Weihnachtszirkus des Europa-Parks mit exklusiver Backstage-Führung und Foto in der Manege am 6. Januar 2024 und zwei Tickets für den VIP Stammtischbereich für das Spiel BVB – SC Freiburg im Signal Iduna Park am 10. Februar 2024 in Dortmund.Derist der süßesten Verführung im Schwarzwald gewidmet und beinhaltet ein Paar Black Forest Sneaker by PUMA RS Trck KIRSCHTORTE mit Kirschtortenkarton, Tortenheber und Kirschtortenbackset sowie die Teilnahme an der ersten Hansy-Vogt-Genusstour am 15. Mai 2024 in Karlsruhe, inklusive einem Kirschtortenbackkurs mit dem offiziellen Schwarzwald- und Kirschtortenbotschafter Hansy Vogt, den Eintritt für zwei Personen in den Weihnachtszirkus des Europa-Parks mit exklusiver Backstage-Führung und Foto in der Manege am 6. Januar 2024 sowie „The Graphic Heritage“, die Designgeschichte von PUMA in Form eines hochwertigen Buches.Der Gewinner desdarf sich auf Folgendes freuen: Ein Paar Black Forest Sneaker by PUMA Velophasis INTO THE NATURE, inklusive Baumpflanzset und einem Schwarzwald-Rucksack sowie einen Wintererlebnistag mit dem Team der Schwarzwald Tourismus GmbH und Eintritt für zwei Personen in den Weihnachtszirkus des Europa-Parks mit exklusiver Backstage-Führung und Foto in der Manege am 6. Januar 2024 sowie „The Graphic Heritage“, die Designgeschichte von PUMA in Form eines hochwertigen Buches.