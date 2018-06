Erlebnisreiche Sommer-Tipps im Schwarzwald

Die Sommerferien rücken näher! Wer jetzt noch Tipps für kurzfristige Unternehmungen braucht, der wird im Schwarzwald fündig. Das größte deutsche Mittelgebirge kann naturgemäß auch mit der größten Vielfalt für Erholungssuchende, Abenteurer, Wanderer, Radfahrer, Mountainbiker oder erlebnishungrige Familien punkten. Bei Schwarzwald Tourismus gibt es Tipps für spannende Tage im sonnigen Südwesten Deutschlands: Tel. 0761.896460, www.schwarzwald-tourismus.info Rätsel sind in! Besonders die Idee der „Escape Rooms“, bei denen Gruppen sich nur durch das team-orientierte Lösen von Rätseln innerhalb eines knappen Zeitfensters aus einem Raum befreien können, erfreut sich großer Beliebtheit. Was liegt da näher, als die tollen Naturlandschaften des Schwarzwaldes als Bühne für diese spannenden Rätsel zu nehmen? Mit „Annis Schwarzwald Geheimnis“ gibt es ein neues Angebot für Familien mit Kindern: Gemeinsam mit dem Schwarzwald-Maskottchen Anni dürfen sie knifflige Rätsel lösen. Verborgene Hinweise hütet der Rucksack, den die Kinder erhalten und schon sind sie mittendrin in den auf den jeweiligen Ort zugeschnittenen Rätseln. Um weiterzukommen, müssen sie nicht nur die Natur genau studieren… Am Ende wartet natürlich eine Belohnung. „Annis Schwarzwald Geheimnisse“ gibt es ab Sommer in Baiersbronn und Oberkirch. Infos unter Tel. 0761.896460, www.schwarzwald-tourismus.info Eine gehörige Portion Mut setzt eine riesige Hängebrücke in Bad Wildbad voraus: Am 21. Juli 2018 wird die „Wild Line“ im nördlichen Schwarzwald eröffnet. Die Hängebrücke spannt sich 380 Meter weit und bis zu 60 Meter hoch über dem Talgrund und den Schwarzwaldtannen unweit des beliebten Baumwipfelpfades bei Bad Wildbad. Die 1,20 Meter breite „Wild Line“ hängt nur an zwei Stahlseilen und ist nach oben verspannt. Beim Betreten der Brücke geht man auf der filigranen Konstruktion quasi ins Blaue. Erst in der Brückenmitte lässt sich das sichere Ende auf der anderen Talseite erkennen. Der Nervenkitzel auf der schwankenden „Wild Line“ wird belohnt mit einzigartigen Perspektiven auf den Ort und die Naturlandschaft des nördlichen Schwarzwaldes. Der „Baumwipfelpfad“ hält, was der Name verspricht: Der auch mit Kinderwagen zu gehende Weg erlaubt spannende Einblicke in das Leben in den Bäumen und führt spiralig auf 40 Meter ansteigend über die Schwarzwaldtannen hinaus. Infos unter Tel. 07081.10280, www.wildline.de Was da durch den Wald spukt und auf die nächtlichen Wanderer zukommt, das lässt leicht den Atem stocken. Ein Schimmelreiter prescht vorbei, Hexenzauber bannt die Zuhörer, das „Plattenwieble“ erzählt Schauriges: In St. Märgen im südlichen Schwarzwald hat sich so manches schon abgespielt. Darauf sollten sich die Teilnehmer einer nächtlichen „Geisterwanderung“ durch den schaurig-schönen Pfisterwald einstellen. Kinder dürfen deshalb erst ab sechs Jahren und nur in Begleitung das Spektakel erleben: Am 23. Juli, 6. August, 20. August und 3. September 2018. Start ist jeweils um 20.30 Uhr am Augustinerplatz vor dem Kloster. Anmeldung und mehr Infos unter Tel. 07652.120630, www.hochschwarzwald.de Lust auf eine Zeitreise ins Mittelalter? Die Orgelstadt Waldkirch nordöstlich von Freiburg wird vom 27. bis 29. Juli ins Jahr 1567 zurückversetzt: Damals bereiteten die Waldkircher Bürger Erzherzog Ferdinand II. einen triumphalen Empfang. Nun hält das mittelalterliche Leben beim „Historischen Marktplatzfest“ erneut Einzug – ein Augen- und Ohrenschmaus für die ganze Familie mit Spielleuten, Gauklern, Rittern und Fahnenwerfern. Beim „Ritterturnier der Erbsengilde“ können die Kleinen am Katapult, bei Hufeisenwurf oder Wildsau-Bogenschießen ihr Geschick unter Beweis stellen. Infos zu allen Programmpunkten sowie zu weiteren Veranstaltungen im Rahmen der „Heimattage Baden-Württemberg“ gibt es unter Tel. 07681.404214, www.heimattage-waldkirch.de Wenn die Dämmerung hereinbricht, werden sie aktiv: Mit Ultraschall und Echoortung ausgerüstet gehen Fledermäuse auf die Jagd. Für Menschen bleiben die Jäger der Nacht meist verborgen. Im Nationalpark Schwarzwald aber kann man ihnen auf die Spur kommen: Bei einer Nachtwanderung erfahren Kinder ab acht Jahren dazu Tipps und Tricks und viel Wissenswertes über Fledermäuse – etwa dass sie zu den am meisten bedrohten Säugetieren Europas gehören. Treffpunkt ist das Nationalparkzentrum Ruhestein, die Touren am 14. Juli und 27. Juli starten jeweils um 20.30 Uhr. Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos: Tel. 07449.92998444, www.nationalpark-schwarzwald.de Wenn im Sommer die Hitze vom Himmel drückt, entfaltet der Wald seine größte Stärke: Er spendet Kühle und wohltuenden Schatten. Und weil der Schwarzwald nicht nur reich an Wald, sondern auch reich an Wasser ist, begeistert er im Hochsommer besonders Wanderer und Familien. Mehr als 100 Wasserfälle stürzen hier von den Höhen spektakulär und höchst malerisch zwischen Bäumen ins Tal. Und meistens nur wenige Kilometer außerhalb von Orten. So lassen sich auch kleine Kinder leicht begeistern. Etwa von den „Menzenschwander Wasserfällen“ im Süden oder den „Gaishöll- Wasserfällen“ bei Sasbachwalden im mittleren Schwarzwald. Vom Kurhaus führt eine knapp fünf Kilometer lange Wanderung über 13 Brücken und 225 Stufen immer am Wasser lang. Eine märchenhafte Stimmung verheißt auch der „Burgbachwasserfall“ bei Bad Rippoldsau-Schapbach im nördlichen Schwarzwald. Eine Liste der schönsten Wasserfälle in Deutschlands wildestem Mittelgebirge gibt es unter Tel. 0761.896460, www.natur-schwarzwald.info Man kann ja nicht nur Urlaub machen, oder vielleicht jetzt gerade nicht. Aber man kann es sich zuhause gut gehen lassen und auf der Couch vom Schwarzwald träumen: Auf der Internetseite www.360Schwarzwald.com sind inzwischen gut zweitausend Rundum-Panoramen aus der Ferienregion zu betrachten. Die 360-Grad-Aufnahmen lassen sich mit allen aktuellen Browsern betrachten, ohne dass es dazu eine extra Software braucht. Neu dazu kommen in diesem Sommer auch virtuelle Wanderungen auf „Schwarzwälder Genießerpfaden“ und kleine Video-Stories über Sehenswürdigkeiten und touristische Betriebe in der Nähe. So können sich Wanderer schon zuhause auf die sechs bis 18 Kilometer langen Schwarzwald-Premiumwege mit ihren besonderen Genuss-Highlights einstimmen. Mehr Infos zu den Touren: www.wandern-schwarzwald.info Der SC Freiburg gehört zu den beliebtesten Bundesliga-Vereinen und ist ein Botschafter Schwarzwälder Lebenskultur: sympathisch, authentisch, erfolgreich. Am 4. August 2018 wird das Schwarzwald-Stadion zur Kulisse für den 4. Schwarzwald-Familientag in Freiburg: Zahlreiche Partner von Schwarzwald Tourismus und SC Freiburg präsentieren sich und ihre Angebote auf dem Stadion-Parkplatz an der Schwarzwaldstraße und in anderen Bereichen am Stadion. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, Essen, Mineralwasser, Wein und Bier aus dem Schwarzwald. Mehr Infos unter Tel. 0761.896460, www.schwarzwald-stadion.info Wer nicht genug bekommen und die Schwarzwälder Landschaft auch einmal aus der Vogelperspektive erleben will, ist hier richtig: Das Ballonfestival in Müllheim am Westrand des südlichen Schwarzwaldes bietet bei passendem Wetter am 25. und 26. August 2018 jeweils morgens und spätnachmittags Gelegenheit für Mitfahrten in Heißluftballonen. Daneben gibt es auf dem Segelfluggelände auch eine Flugzeugschau und Kunstflüge. Ein romantisches Highlight verspricht das „Ballon-Nachtglühen“ am 25. August: Nach Einbruch der Dunkelheit „tanzen“ die von eigener Flamme beleuchteten Ballons im Rhythmus der Musik. Mehr Infos zu den Ballonfahrten und Anmeldung unter Tel. 07631.801500, www.muellheim-touristik.de Kräuterbüschel binden, Spazierstöcke schnitzen oder Seile drehen: Kinder dürfen sich im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach wieder auf ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm freuen: Vom 29. Juli bis 9. September 2018 können sie täglich von 11 bis 16 Uhr unter Anleitung werkeln, spielen oder sich in einem alten Handwerk üben. Beim Thementag „Sagen und Märchen“ am 5. August dürfen Groß und Klein Märchen und Erzählungen aus dem Schwarzwald lauschen. Mehr Infos unter Tel. 07831.93560, www.vogtsbauernhof.de Das 3. „Black Forest Smoke & Wine Festival“ in Bad Bellingen verspricht ein sinnliches Genuss-Erlebnis für alle, die es herzhaft mögen. Aber nicht Fastfood steht im Fokus, sondern das bedächtige Genießen: Unter dem Motto „Keep it low´n´slow“ verwandeln 48 internationale Barbecue-Teams und Foodtrucks am 21. und 22. Juli den Kurpark in eine Schlemmermeile. Dazu gibt es die regionalen Weine aus dem Markgräflerland. Grillwettbewerbe, Shows und Konzerte runden das Festival ab. Mehr Infos unter Tel. 07635.8080, www.bad-bellingen.de Die „Landesgartenschau“ macht Lahr am Westrand des mittleren Schwarzwaldes zum farbenfrohen und spannenden Ziel für Gartenbegeisterte: Themengärten, Grünflächen, Auenwäldchen, dazu „Inspirations-Oasen“ mit Infos zum Landschafts- und Gartenbau erwarten die Besucher noch bis 14. Oktober 2018. Drei Parkteile laden zum Flanieren und Staunen ein. Musikliebhaber dürfen sich auf zahlreiche Konzerte freuen; auf Familien warten Kindershows wie „Löwenzahn“ am 4. August und „Ritter Rost“ am 26. August. Regelmäßige Aktionstage versprechen zudem Spaß und Abwechslung. Alle Infos und Termine unter Tel. 07821.95490100, www.lahr2018.de