Erholung im Wald

Zwischen Feldberg und Belchen liegt das mit 4- Wellness-Stars ausgezeichnete „Waldhotel am Notschreipass“ auf 1.121 Metern Höhe im Naturpark Südschwarzwald. Wald und viel Natur umgeben das 4-Sterne Genuss- und Wellnesshotel nicht nur, sondern ziehen sich durch das gesamte Angebot des Hauses. In der gehobenen Waldküche des Hotels bringt Familie Albiez den Schwarzwald auf den Teller. Heimische Produkte wie Wild und das Beste von den Bergbauernhöfen spielen für den Naturpark-Wirt ebenso eine Rolle wie Wildkräuter, Pilze und Früchte aus den umliegenden Wäldern. Wer es lieber fleischlos mag, findet in der veganen Vitalküche ein abwechslungsreiches Angebot. Für die nötige Entspannung sorgen die 28 Wald-FlairZimmer und der große Natur-Spa Wellnessbereich, gestaltet mit ausgesuchten Hölzern und Materialien aus dem Schwarzwald, mit Wald-Panorama-Hallenbad, Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Bio-Kräutersauna, Dampfsauna, Relaxsauna und Infrarotkabine sowie Ruheoase, Fitnessbereich und Kosmetik- und Massagestüble für wohltuende Anwendungen. „Den Schwarzwald spüren und erleben“ heißt das Wellness-Angebot des Hauses mit zwei Übernachtungen, einer Dreiviertel-Verwöhnpension inklusive Frühstück, einem Mittagssnack, Kaffee oder Tee mit hausgemachtem Kuchen am Nachmittag sowie einem 5-Gang-Naturparkwirt-Menü mit regionalen Spezialitäten am Abend. Im Preis von 472 Euro pro Person sind auch die 65-minütige Ganzkörpermassage „Die Kraft des Waldes“, die Nutzung des Wellnessbereiches und die Teilnahme am Gästeprogramm inkludiert. Und wer außerdem noch Wintersport betreiben möchte, der hat es nicht weit. Denn der Schlepplift zum Familien-Ski- und Snowboardgebiet am Notschrei liegt direkt vor der Haustür, ebenso wie ein großes Netz an Winterwanderwegen und Rodelmöglichkeiten. Außerdem befindet sich 500 Meter vom Haus entfernt das Loipenzentrum Notschrei mit dem größten Langlaufgebiet des Schwarzwaldes. Das besondere Extra: Für Gäste des Waldhotels ist der Skipass ebenso im Preis inbegriffen wie der Verleih von Schneeschuhen und Schnupperkurse im klassischen Langlauf. www.schwarzwald-waldhotel.de Für viele ist der Belchen (1.414 m hoch) einer der schönsten Berge im Schwarzwald. Allein schon wegen seines grandiosen Panoramablicks auf die Schweizer Alpen, die Vogesen, das Rheintal und die umliegenden Schwarzwaldberge ist er das ganze Jahr über ein Paradies für Gipfelstürmer. Im Winter, wenn die ersten Schneeflocken fallen, verwandelt sich der Belchen mit seiner weißen Pracht in ein ideales Ausflugsziel für Skifahrer, Langläufer, Schneeschuhwanderer und Winterfans, die sich gerne auf dem Schlitten den Wind um die Nase wehen lassen. Mitten im Naturschutzgebiet Belchen, direkt an der Talstation der Belchenbahn und damit am Skilift, liegt auf 1.100 Metern das „Belchenhotel Jägerstüble & Spa“. Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel empfiehlt sich für alle, die das Naturerlebnis mit Entspannung und Genuss verbinden möchten. Das mit 4-Wellness-Stars ausgezeichnete Hotel verfügt über Wohlfühlzimmer und Urlaubssuiten, ein À-la-carte-Restaurant sowie einen großzügigen Wellnessbereich samt Hallenbad mit Gegenstromanlage, Whirlecke, der Saunalandschaft „Belchentherme“ mit Schwarzwälder Stubensauna, Tecaldarium, Dampfbad und Ruhebereich sowie Fitnessraum und Anwendungsräumen. Neu hinzugekommen sind ein Naturschwimmteich und ein Aktivraum, in dem Sporttherapeutin Annalena Lais mit Angeboten wie Autogenem Training, Progressiver Muskelrelaxation oder Relax-Yoga für die aktive Entspannung sorgt. Als Naturpark-Wirte legt Familie Dietsche in der Küche Wert auf saisonal frische Gerichte und verwendet heimische Produkte wie Wild und Forellen aus der direkten Umgebung. Für den süßen Gaumen gibt es nachmittags Kuchen aus der hauseigenen Konditorei. Zu einer kleinen Auszeit im „Belchenhotel Jägerstüble & Spa“ am Belchen lädt das Angebot „Miniwoche“ ein, mit vier Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, Nutzung des Hotelbads und der Belchentherme mit Wellnesskorb und Bademantel, einer 55- minütigen Massage, drei 5-Gang-Abendessen und einem 6-Gang-Schlemmermenü zum Preis ab 603 Euro pro Person. www.belchenhotel.de 20 Kilometer nördlich von Freiburg liegt das malerische Elztal. Dichte Wälder und sanfte Hügel umgeben das Tal, in dem unterwegs immer wieder imposante Schwarzwaldhöfe vom kulturellen Erbe der Region zeugen. Auf einer Anhöhe in Winden thront das imposante „Elztalhotel“, mit herrlichem Blick über das Tal. Ausgezeichnet mit 4-SterneSuperior und 5-Wellness-Stars gehört es zu den Top-Adressen für Wellnessurlaub im Schwarzwald. Das aus einem ehemaligen Schwarzwaldhof hervorgegangene Hotel wird in zweiter Generation von Ulrike und Bernd Tischer geführt und bietet 99 Zimmer, unterteilt in acht Kategorien, von gemütlich-rustikal bis geradlinig-luxuriös ist alles dabei. Dazu kommt ein Spa- und Wellnessbereich auf 6.000 Quadratmetern, unterteilt in das Schwimmbad Panoramaquelle mit Hallenbad mit Außenschwimmbereich, saisonal geöffnetem Sportaußenbecken sowie Innen- und Außenwhirlpools sowie die großzügige Saunalandschaft Schwarzbauernhof mit verschiedenen Saunen und vielfältigen Ruhebereichen und den Anwendungsbereich Quellengarten für entspannende Massagen, Beautybehandlungen sowie Packungen und Bäder. Das Restaurant des Hauses verbindet Tradition und regionale Zutaten mit Geschmackserlebnissen aus aller Welt. Chefsommelier Christian Hofmann sorgt für die perfekte Weinbegleitung beim Essen oder für einen geselligen Abend unter Weinliebhabern bei einer Weinprobe, denn im hauseigenen Weinkeller lagern 650 verschiedene Weine. Zimmer im „Elztalhotel“ sind ab 412 Euro pro Nacht buchbar, inklusive Wohlfühlleistungen, bestehend aus Nestflüchtlerkaffee, Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Kaffee, Tee und Kuchen am Nachmittag und 5-Gang-Verwöhnmenüs am Abend sowie dem Eintritt in den Wellnessbereich, Nutzung und Teilnahme am Sport- und Freizeitprogramm des Hauses sowie kostenfreies Parken in der Tiefgarage. Wer länger als drei Nächte bleibt, dem empfiehlt sich das Wellnesspaket „Schwarzwaldglück 2025“. Denn mit 50-minütiger Ganzkörpermassage mit Fichtennadelöl und dem dazugehörigen 25-minütigen Fichtennadelölbad zum Preis von 144 Euro lässt es sich im Duft des Waldes perfekt entspannen. www.elztalhotel.de Im Wald zuhause ist das „Wellnesshotel Langenwaldsee“ bei Freudenstadt. Eingebettet in die Natur des Schwarzwalds, am hoteleigenen Waldsee, könnte die Lage des Hauses idyllischer nicht sein. Das in vierter Generation von Familie Kaltenbach geführte Hotel verfügt über 46 helle, im eleganten Landhausstil eingerichtete Zimmer. Das „Hotel Langenwaldsee“ ist Gründungsmitglied der Naturpark-Wirte und verwendet in der Küche überwiegend Produkte von Bauern und Lieferanten aus der Umgebung, mit denen traditionelle Gerichte der schwäbischen und badischen Küche frisch und saisonal zubereitet werden. Für erholsame Stunden sorgt der „Spa am See“ mit Hallenbad, Finnischer Panoramasauna, Sanarium, Salzgrotte, Infrarotkabine, Aromadampfbad, einem Ruhebereich mit Relaxliegen und temperierten Wasserbetten sowie dem Freiluftbereich „Wald-SPA“. Ayurveda-Massagen, Beauty-Behandlungen und der Private SPA runden das Angebot ab. In der kalten Jahreszeit wartet der winterliche Schwarzwald mit Spazierwegen direkt vor der Haustür. Wer möchte, kann sich auch einer geführten Winterwanderung anschließen. Darüber hinaus bietet der Nationalpark Schwarzwald ein gut ausgebautes Netz an Winterwanderwegen und Loipen für die aktive Erholung an der frischen Luft. Ein „Langes Wohlfühlwochenende“ bietet das viertägige Wellness-Arrangement zum Preis ab 485 Euro pro Person mit drei Übernachtungen im Komfortzimmer mit Seeblick, dreimal Vital-Frühstücksbuffet, sowie drei 4-Gang-Abendmenüs, einem Begrüßungsgetränk und einer 55-minütigen Ayurveda-Massage sowie freier Nutzung des Wellnessbereichs „Spa am See“. www.hotel-langenwaldsee.de Wie eine Insel im Grünen liegt das „Nationalparkhotel Waldsägmühle“ im Zinsbachtal in Kälberbronn umgeben von Tannen, Wiesen und Wäldern. Das familiengeführte 4-Sterne-SuperiorHotel wurde 1964 eröffnet und wird seit 25 Jahren in zweiter Generation von Martin und Sabine Ziegler geführt. 37 geräumige Zimmer und acht großzügige Suiten, ausgestattet mit viel Holz und freundlichen Farben, bieten Ruhe und Erholung in behaglicher Atmosphäre. Das Feinschmeckerrestaurant verwöhnt mit kreativer Küche in seinen gemütlichen Stuben. Aus sorgfältig ausgewählten, vorwiegend regionalen und marktfrischen Zutaten werden raffinierte Menüs gezaubert, bei denen Impulse aus der französischen Küche und mediterrane Rezepturen ebenso eine Rolle spielen wie die traditionelle Schwarzwälder Küche. Die Zinsbach-Therme, der liebevoll gestaltete Wellnessbereich des Hauses, ist eine Oase der Entspannung mit Hallenbad und beheiztem Außenpool mit Massagedüsen, einer Saunalandschaft mit Waldkräuterbad, finnischer Panoramasauna, Salz-Zirbelholz-Sauna und Sole-Dampfbad. Ruheräume im Haus der Stille mit Kuschelliegen und verschiedenen Betten, sowie Liegen im Saunabereich und auf der Sonnenterrasse am Pool bieten den Gästen einen herrlichen Blick in die umliegende Natur. Ein umfangreiches Massageangebot, wohltuende Bäder und Physiotherapie sowie ein heller Yoga- und Fitnessraum mit Panoramafenster zum Garten, runden die Entspannung ab. Für die kleine Stärkung zwischendurch sorgt das Vital-Bistro mit Kaffeespezialitäten, Tee, Säften und Wasser sowie frischen Snacks und saisonalen Köstlichkeiten. Mitten in der Natur gelegen ist die „Waldsägmühle“ sommers wie winters ein idealer Ausgangspunkt, um die ursprüngliche Kulturlandschaft rund um den Nationalpark Schwarzwald auf Schusters Rappen zu erkunden. Auf Wunsch bietet das Hotel beispielsweise Führungen zum nahegelegenen Bannwaldgebiet „Große Tannen“ an. Eine perfekte Auszeit im „Nationalparkhotel Waldsägmühle“ bietet die „Kuschel Pauschale“ zum Preis ab 423 Euro pro Person mit drei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet, Kaffee und Kuchen am Nachmittag und zweimal Verwöhnpension sowie einem 5-GangÜberraschungsmenü und der Nutzung der Zinsbach-Therme inklusive Bistro.