Die schönsten Blütenwanderungen im Schwarzwald

Seinen vollen Zauber entfaltet der „Kirschbaumpfad“ im Kaiserstuhl am Westrand der Ferienregion Schwarzwald in den Frühlingsmonaten. Auf rund 23 Kilometern führt er durch Streuobstwiesen mit imposanten Hochstämmen von Sasbach nach Riegel. Der Pfad verläuft parallel zu alten keltischen und römischen Handelsverbindungen und Ansiedlungen, Reste davon sind noch am Limberg und bei Riegel zu bestaunen. Rast machen kann man auch unter dem riesigen „Kaiser-Stuhl“ bei Leiselheim. www.naturgarten-kaiserstuhl.de Orchideenfreunde zieht es im Frühling an den Südrand des Kaiserstuhls. In Deutschlands wärmster Region blühen ab April eine Vielzahl an Orchideen. Besonders eindrucksvoll sind die Knabenkrautgewächse im Liliental bei Ihringen zu bestaunen. Der 23 Kilometer lange „Knabenkrautpfad“ führt von Breisach bis Bötzingen zu den schönsten Orchideenplätzen. Zunächst geht es durch ebenes Gelände mit vielen Obstplantagen in Richtung Ihringen. Anschließend führt der Pfad direkt in die Reben und durch die bekannte Weinlage Ihringer Winklerberg hinauf zum Kreuzbuck. Die Flora und Fauna des Lilientals mit seinem imposanten Mammutbaumwald lässt sich dann auf zahlreichen botanischen Pfaden entdecken, etwa auf dem eigens angelegten Orchideenrundweg. www.naturgarten-kaiserstuhl.de Die Kirschen weisen den Weg – sowohl auf dem Wegesymbol wie auch rund um die kleinen Ortschaften: Das Eggenertal bei Schliengen im Markgräflerland ist geprägt von Abertausenden Kirschbäumen. Die Kirschblüte verwandelt das Tal Anfang/Mitte April in ein weißes Blütenmeer. Unter der Blütenpracht können Familien und Freunde ihre Picknickdecken ausbreiten. Der Rundweg durchs Eggenertal ist auch für geländegängige Kinderwagen geeignet. Er führt etwa 12 Kilometer weit um die kleinen Ortschaften von Niedereggenen, Obereggenen und Schallsingen. Über den aktuellen Stand der Obstbaum-Blüte informiert das „Blütentelefon“ unter Tel. 07631.801517. www.eggenertal.de Tausende von Kirschbäumen zwischen Königschaffhausen und Kiechlinsbergen im nördlichen Kaiserstuhl bieten eine unvergessliche Kulisse für eine Blütenwanderung: Auf dem rund acht Kilometer langen Weg können kleine und große Wanderer das Frühlingserwachen intensiv erleben. Wer vorab den Wanderrucksack mit regionalen Spezialitäten füllt, kann seine Vesperdecke gleich unter den Obstbäumen ausbreiten. Genussvoll wird es nach Voranmeldung auch am 12. und 13. April 2025: Entlang der Strecke warten fünf Stationen mit kulinarischen Köstlichkeiten und den passenden Weinen aus den Kellern von Königschaffhausen und Kiechlinsbergen auf die Wanderer. Erwachsene zahlen 70 Euro, Tickets unter www.koenigschaffhausen-am-kaiserstuhl.de Durch die hügeligen Weinbaugebiete des Markgräflerlandes führt das „Rundumwegli“ bei Müllheim auf insgesamt vier Etappen und knapp 37 Kilometern Länge. Für eine schöne Tagesetappe empfiehlt sich die Tour „Feld, Wald und Wiese“: Sie bietet auf knapp 15 Kilometern immer wieder sehenswerte Blicke auf die Oberrheinebene und den 1165 Meter hoch aufsteigenden Blauen mit seinem markanten Aussichtsturm. Die als Rundweg angelegte Tour ist besonders eindrucksvoll zur Obstbaumblüte. www.muellheim-touristik.de Das „Rotweindorf“ Kappelrodeck liegt herrlich eingebettet zwischen weiten Obstanlagen und reichen Weinbergen direkt an der „Badischen Weinstraße“. Im Frühling verwandeln mehr als 60.000 Obstbäume die Landschaft in ein Blütenmeer. Die knapp sechs Kilometer lange Blütenwanderung startet am Bahnhof und führt in einem schönen Bogen zu den Feldern und wieder zurück und bietet sich für eine gemütliche Tour an. Zwei große Schnapsbrennereien und rund 400 Kleinbrenner verarbeiten das heimische Obst. www.achertal.de Dank der Obstvielfalt gibt es im Renchtal im mittleren Schwarzwald mehr als 1000 Schnapsbrennereien, welche aus den Früchten feine Wässerli und edle Brände destillieren. Allein in der 21.000-Einwohner-Stadt Oberkirch sind mehr als 700 Hausbrennrechte registriert. Hier werden Kirsch-, Zwetschgen-, Mirabellen- und andere Wässerli, Himbeergeist, Obst- und Topinambur-Brände hergestellt. Am rund 14 Kilometer langen „Brennersteig“ laden zahlreiche Brennereien zur Kostprobe ihrer Erzeugnisse ein. Auf Anfrage können die Betriebe auch besichtigt werden. Besonders schön ist die Rundwanderung auf dem „Brennersteig“ in der Blütezeit. www.renchtal-tourismus.de Den Ruf des Schwarzwalds als „Deutschlands schönste Genießerecke“ untermauern sehr authentisch die Bauernmärkte und Hofläden der Landwirte und Erzeuger: Dort lassen sich frische Lebensmittel und regionale Köstlichkeiten zum fairen Preis einkaufen. Die „Obst- und Hofladenrunde“ bei Zusenhofen nahe Oberkirch im mittleren Schwarzwald ist besonders in der Blüte- und Erntezeit empfehlenswert und macht genüsslich erlebbar, was im Renchtal überwiegend angebaut wird: Kirschen, Zwetschgen, Äpfel und zahlreiche Beerensorten, allen voran die Erdbeere. An der rund zehn Kilometer langen Strecke liegen sieben Hofläden. Also: Tasche und Kleingeld für den Einkauf nicht vergessen! www.renchtal-tourismus.de Ebersweier ist das „Kirschendorf“ im Durbachtal im mittleren Schwarzwald. Wer sich selbst vom dortigen KirschbaumReichtum überzeugen möchte, sollte den knapp 12 Kilometer langen Rundweg um den Ort ansteuern: Er setzt sich aus drei gut kombinierbaren Wegen zusammen. Ohne große Höhenunterschiede sind die markanten Plätze des Durbacher Ortsteils zu entdecken. Von den Aussichtspunkten am Plauelrainer Köpfle, an der Maiglöckchenhütte sowie an der Kapellenruine St. Anton bieten sich immer wieder tolle Blicke auf die Kirschbäume. Ein Tipp: Beim Blütenwandertag am 6. April 2025 auf einer rund acht Kilometer langen Strecke laden zahlreiche Verpflegungsstationen und Gaststätten zur kulinarischen Rast ein. www.durbach.de Baden-Baden ist UNESCO-Welterbe als Teil der „Great Spa Towns of Europe“. Im Frühling setzen Krokusse, Magnolien und Kirschblüten leuchtende Akzente in der Kurstadt. Beim Kurhaus (Foto) startet der „Wald- und Rosen-Rundweg“: Vorbei an der Trinkhalle geht es über den Michaelsberg mit seinen großen Mammutbäumen und den blühenden Magnolien durch einen Wald bis zum Rosenneuheitengarten auf dem Beutig. Entlang der von Zierkirschen gesäumten Lichtentaler Allee führt der knapp vier Kilometer lange Weg zurück zum Kurhaus. www.baden-baden.com