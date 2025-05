Der Schwarzwald reiste mit Tourismusdelegation ins Tessin

Im Rahmen einer Studienreise fuhr die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) vom 14. bis 16. Mai 2025 mit einer 22-köpfigen Tourismusdelegation ins Tessin. Auf der Agenda der Reise standen die Themen Weintourismus, Architektur, Städtetourismus sowie das Konzept Albergo Diffuso.



Vor Ort traf sich die Schwarzwälder Delegation mit Tourismusakteuren und politischen Vertretern des Tessins zum Austausch und besichtigte Best-Practice-Beispiele in der bekannten Ferienregion. Beim Treffen in Morcote am ersten Tag der Reise erläuterte Angelo Trotta, Direktor von Tessin Tourismus, den Vertretern aus dem Schwarzwald die Marketingstrategie und strategische Zukunftsthemen des Tessins, während Stefano Rizzi, Direktor der Wirtschaftsabteilung des Kantons Tessin, auf die wirtschaftliche Entwicklungsstrategie des Kantons, Insbesondere auf die Bereiche Innovation und Unterstützung von Unternehmen im Tourismus einging. „Das Tessin ist eine bedeutende Tourismusregion und ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Ähnlich wie im Schwarzwald spielt auch in der italienischen Schweiz der Wirtschaftsfaktor Tourismus eine große Rolle. Der gegenseitige Austausch und der Einblick in innovative Projekte liefern wertvolle Impulse, die neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des Tourismus in unseren Regionen eröffnen“, sagte Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH.



Welches Potential Tourismus der Weinwirtschaft bieten kann, erkundete die Tourismusdelegation aus dem Schwarzwald in der Tenuta Castello di Morcote. Hoch über dem Luganer See konnten sich die Geschäftsleitung und Gesellschafter der Schwarzwald Tourismus GmbH ein Bild davon machen, wie es Winzerin Gaby Gianini gelungen ist, ihr Weingut als Begegnungsort für hochwertigen Weintourismus zu positionieren. „Mit dem vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg geförderten Projekt Weintourismus Baden sind wir dabei, ein Kompetenzteam Weintourismus Baden aufzubauen, um die Winzerinnen und Winzer des Badischen Weinbauverbandes e.V. bei der Entwicklung touristischer Angebote zu unterstützen und damit zusätzliche Einnahmen zu generieren sowie langfristig ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern“, erläuterte Hansjörg Mair die Bedeutung des Weintourismus für die Ferienregion Schwarzwald. „Wie gefragt önogastronomische Erlebnisse im Tourismus sind, verdeutlicht die Tenuta Castello di Morcote vortrefflich.“



Über den Zusammenhang von Architektur und Tourismus informierte Lorenz Brugger, Direktor der Ferrovia Monte Generoso, die Delegation beim Besuch der touristischen Anlage mit dem Namen „Fiore di Pietra“ (Steinblume) auf dem Monte Generoso, welche aus der Feder von Stararchitekt Mario Botta stammt. Das mit grauem Naturstein verkleidete vierstöckige Gebäude mit Gourmetrestaurant, einem Selbstbedienungsrestaurant mit Dachterrasse und einem Konferenzbereich wurde 2017 eröffnet und gilt heute als architektonisches Wahrzeichen der Alpen. Ein weiterer Programmpunkt auf der Agenda war das vom Architekten Ivano Gianola entworfene Kulturzentrum LAC – Lugano Arte e Cultura. Es liegt an der Seepromenade von Lugano und umfasst neben Räumlichkeiten für Ausstellungen und Events einen Theater- und Konzertsaal, der architektonische Ästhetik mit akustischer Qualität auf ideale Weise verbindet, wie Marco Sorgesa, Facility und Projekt Manager, der Gruppe aus dem Schwarzwald erläuterte.



Gemeinsam mit Nadia Fontana-Lupi, Direktorin von Mendrisiotto Turismo, ging es außerdem ins Muggiotal. Im südlichsten Tal der Schweiz wurde 2021 in Scudellate das „Albergo Diffuso Monte Generoso“ eröffnet. Ein Konzept, bei dem Zimmer eines sogenannten „verstreuten Hotels“ über das ganze Dorf verteilt sind und das Dörfern in entlegenen Gegenden so neues Leben einhaucht. Athos Cereghetti, Verantwortlicher der Stifung des oberen Muggiotals und Leiter des Ostello in Scudellate, stellt das Projekt „Albergo Diffuso Monte Generoso“ vor, zu dem mittlerweile fünf Gebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten gehören, die im Rahmen des Projekts renoviert wurden und Gäste beherbergen. „Gerade für solch ein Projekt sehe ich im Schwarzwald viel Potential“, sagte Hansjörg Mair. „Die Revitalisierung von ländlichem, bevölkerungsschwachem Raum durch ein Albergo Diffuso erhält durch Renovierung von vorhandener Bausubstanz den ursprünglichen Charakter eines Ortes und schafft gleichzeitig eine touristische Einkommensquelle, weshalb wir aktuell dabei sind, die Umsetzbarkeit für unsere Ferienregion zu prüfen.“



Mit Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden als Gesellschafter der Schwarzwald Tourismus GmbH ist auch der Städtetourismus ein wichtiger Teil des touristischen Angebots der Ferienregion Schwarzwald. Größte Stadt im Tessin und eine der bekanntesten Städte der Schweiz ist Lugano. Neben einer geführten Tour durch die Altstadt von Lugano mit spannenden Informationen zur Entwicklung der Stadt konnte sich die Delegation aus dem Süden Deutschlands zum Abschluss der Studienreise mit Massimo Boni, Direktor von Lugano Region und Vertretern der Stadt Lugano austauschen, bevor es mit vielen neuen Eindrücken zurück in den Schwarzwald ging.

