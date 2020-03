Pressemitteilung BoxID: 789389 (Schwarzwald Tourismus GmbH)

Dank ausgefallener ITB: Schwarzwälder Köstlichkeiten für Tafel-Mitarbeiter

Nach Absage der ITB entfiel in Berlin auch die Pressekonferenz der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG). Die Zutaten für das zur Bewirtung gedachte Fingerfood waren aber schon gekauft und bezahlt. Davon profieren nun Ehrenamtliche der Schwäbischen Tafel Stuttgart e.V., in deren Bereich der beauftragte Messe-Caterer seinen Sitz hat. Die STG ließ die badisch-schwäbischen Köstlichkeiten am Freitag (6.3.) unentgeltlich an die Tafel-Mitarbeiter weiterleiten. So konnte die sonst gesetzlich gebotene Vernichtung der Lebensmittel vermieden werden. Die STG möchte damit den Tafel-Mitarbeitenden stellvertretend für alle ehrenamtlich Aktiven im Land für ihr Engagement danken, zumal diese häufig selbst bedürftig sind.

