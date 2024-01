Sind wir auf dem Weg zur Mobilitätswende?

Seit heute Nacht ist der XXL-Bahnstreik der GDL vorzeitig beendet und kurz vor Karneval beginnen Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Bahn. Einer unserer wichtigsten geteilten Verkehrsträger rollt vorerst wieder. Mehr oder weniger zähflüssig oder flott rollen auch heute die prominentesten Vertreter der Individualmobilität, die Autos. 138 Jahre nachdem Carl Benz ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent angemeldet hat.Für die Episode 153 der Turtlezone Tiny Talks debattieren Dr. Michael Gebert und Oliver Schwartz die historischen Meilensteine, den Status und die Zukunft der Mobilität. Dabei scheint nur klar zu sein, was in Zukunft nicht mehr geht: Verstopfte Straße, hohe Emissionen, viele Domestik-Flüge oder latent verspätete und unzuverlässige Züge.Aber gibt es wirklich eine echte Vision der Mobilität der Zukunft, einen Masterplan mit effizienter Verzahnung der Verkehrsträger? Oder nur ein Flickwerk an Maßnahmen, um Symptome zu beeinflussen? Vor fünf Jahrzehnten malten Kinderbücher ein Bild der mobilen Zukunft mit autonom fahrenden Kapseln und Magnetschwebebahnen. Dies erscheint heute utopischer als damals.43 spannende Podcast-Minuten, nicht nur für die Bahn- oder Autofahrt.Jetzt überall, wo es gute Podcasts gibt und in der Mediathek unter: https://www.turtlezone.de/tinytalks-mediathek/episode-153/ Eine Produktion von Turtle-Media aus dem Podcast-Studio Karlsruhe