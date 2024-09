Neuerscheinung zur Frankfurter Buchmesse: Künstliche Intelligenz ist Chefsache!

Am 9. Oktober, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse 2024, erscheint im Wiley Verlag das neue KI-Businessbuch von Oliver Schwartz und Dr. Michael Gebert als Hardcover-Erstauflage. Die beiden KI-Experten haben den Unternehmerblick auf die digitale Transformation und liefern Strategien und Impulse für den Weg in die Zukunft – mit Mut zur Innovation. Die Autoren betonen: Künstliche Intelligenz verstehen und im Unternehmen richtig nutzen ist Chefsache. Unternehmer stehen vor wichtigen Entscheidungen, denn KI wird die Grundlage für das Business der Zukunft und ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.In 21 Kapiteln auf 240 Seiten vermitteln Oliver Schwartz und Michael Gebert relevantes Grundlagenwissen, erweitern mit vielen Praxisbeispielen den Blick auf den Business-Einsatz von Künstlicher Intelligenz und blicken in die Zukunft der Geschäfts- und Arbeitswelt. Die Leser lernen die Künstliche Intelligenz verstehen und die Chancen und Risiken sicher zu bewerten. Sie erfahren Wissenswertes über die sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen und die entscheidenden ethischen Aspekte. Damit schaffen Businessanwender zukunftsfähige Strukturen für die KI-Nutzung in Ihren Teams und Unternehmen.Oliver Schwartz:Co-Autor Dr. Michael Gebert ergänzt:Das Buch gliedert sich in drei Teile: „Künstliche Intelligenz verstehen“, „KI im Unternehmen richtig nutzen“ und der „Blick in die Zukunft“ - eingeleitet durch inspirierende Impuls-Vorworte von Julien Backhaus, Dr. Joachim Schwerin und Professor Tim Bruysten. Die beiden Autoren Oliver Schwartz und Michael Gebert sind die Initiatoren und leitenden Redakteure des KI Expertenforum und moderieren bei Turtlezone Tiny Talks einen regelmäßigen Podcast zu Künstlicher Intelligenz.Wiley Verlag | ISBN 978-3527-51205-8240 Seiten. Hardcover.EVT: 09.10.2024Weitere Informationen: