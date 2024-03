Das neue KI-Buch von der Leipziger Buchmesse: 30 Minuten ChatGPT im GABAL Verlag

„30 Minuten ChatGPT“ ist das neue KI-Buch von Dr. Michael Gebert und Oliver Schwartz, das auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt worden ist und am 28. März im GABAL Verlag erscheint. Das kompakte Buch vermittelt anschaulich und praxisorientiert das nötige Basiswissen rund um ChatGPT und Künstliche Intelligenz. Die Leserinnen und Leser erfahren dabei mehr über die Fähigkeiten und Arbeitsweisen von KI und erhalten souveräne Fertigkeiten, um in idealer Weise mit ChatGPT zu interagieren. Gebert und Schwartz erklären zudem, welche Regulierung jetzt europaweit in Kraft tritt und wie man sich als Business-Anwender die Fähigkeiten der KI risikofrei und rechtskonform zunutze machen kann. Künstliche Intelligenz ist kein Hype, sondern wird in Zukunft tiefgreifende Auswirkungen auf unser Arbeits- und Privatleben haben. Gerade für den deutschen Mittelstand und die öffentliche Verwaltung ist es daher wichtig, sich jetzt mit den Grundlagen der KI auseinanderzusetzen.In einem Podcast-Special der Turtlezone Tiny Talks, aufgezeichnet am Rande der Leipziger Buchmesse, beantworten die Autoren Michael Gebert und Oliver Schwartz alle Fragen zum Buch und sprechen mit Anja Wroblewski über ihre Motivation, das inhaltliche Konzept und für wen „30 Minuten ChatGPT“ die perfekte Lektüre ist.Jetzt überall, wo es gute Podcasts gibt und in der Mediathek unter: https://www.turtlezone.de/tinytalks-mediathek/episode-158/ Eine Produktion von Turtle-Media aus dem Podcast-Studio Karlsruhe . In Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum