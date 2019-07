Kunst-Sommernacht: spritzig - nachdenklich - unterhaltsam

Der 32. Schwäbische Kunstsommer öffnet in diesem Sommer am Samstag, 3. August seine Tore. Die Öffentlichkeit ist wieder herzlich eingeladen, die legendäre Kunst-Sommernacht im Allgäu mitzufeiern.Für das Publikum halten die rund 100 Teilnehmenden dieser traditionsreichen Sommerakademie der Schönen Künste ein beeindruckendes Programm bereit. Sie zeigen die Ergebnisse ihrer einwöchigen Arbeit in den verschiedensten Meisterklassen: Malerei, Illustration und Textilkunst sind ebenso vertreten wie Chor und Kammermusik, Zeitgenössischer Tanz, Prosa und Lyrik.Neben diversen Ausstellungen finden Lesungen, Zeitgenössischer Tanz, Konzerte, Performances und mehr statt. Auch in diesem Jahr steht wieder eine musikalische Uraufführung auf dem Programm: die Vertonung eines Gedichts von Dietrich Bonhoeffer durch den amerikanischen Komponisten Randall Svane.Einlass zur Kunst-Sommernacht der Schwabenakademie ist ab 17 Uhr; um 23 Uhr wird das Publikum mit einer Überraschung verabschiedet. Für das leibliche Wohl sorgt die ausgezeichnete Küche von Kloster Irsee. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen über den Kunstsommer und rund um die Kunst-Sommernacht sind zu finden unter www.kunstsommer.info Veranstalter: Schwabenakademie IrseeOrt: Kloster Irsee und KlosterkircheZeit: Samstag, 3.8.2019, 17 bis 23 UhrProgramm: online ab 2.8. auf der Webseite der SchwabenakademieEintritt: frei