Schultheiß Projektentwicklung AG baut für BayernHeim 124 geförderte Wohnungen in Nürnberg-Lichtenreuth

Bereits zweites Bauvorhaben im neuen Stadtteil

Mit Europas derzeit längster Baustelle im Wohnungsbau erzielte die Schultheiß Projektentwicklung AG aus Nürnberg zuletzt mediale Aufmerksamkeit. Im neuen Stadtteil Lichtenreuth baut sie auf 445 Metern insgesamt 249 geförderte Wohnungen für die BayernHeim GmbH. Nun erfährt das Projekt eine Erweiterung: Auf dem Nachbargrundstück setzen der Projektentwickler und die Wohnungsbaugesellschaft des Freistaats Bayern ihr gemeinsames Engagement fort und errichten direkt angrenzend 124 weitere Wohnungen, die den Kriterien des geförderten Wohnungsbaus entsprechen. Damit erhöht sich die Gesamtlänge beider Bauvorhaben auf satte 583 Meter.



Der Name ist Programm: Die Schultheiß Projektentwicklung AG gab dem Neubau den treffenden Namen „Lichtenreuther Schlussstein“ – schließlich wird es auf dem 6.800 m² großen Baufeld WA20 am südliche Ende der Brunecker Straße entstehen und somit in unmittelbarer Nähe zum Gelände der neuen Uni den Abschluss des neuen Nürnberger Stadtteils Lichtenreuth markieren.



Wohnraum für mittlere und niedrige Einkommen



Vorgesehen ist der Bau von 124 Wohnungen der Einkommensgruppen I und II für Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen, darunter auch Senioren-Wohnungen und großzügige Wohngruppen. Zusätzlich zu ca. 11.600 m² Wohnfläche werden Begegnungsräume und Flächen für soziales Gewerbe entstehen.



„Wir bauen hier in Dimensionen, die uns enorm stolz machen, und trotzen damit der anhaltenden Krise in der Baubranche“, erklärt Dr. Hermann Ruttmann, Vorstand Projektentwicklung / Geförderter Wohnungsbau der Schultheiß Projektentwicklung AG, und ergänzt: „Die Freude ist groß, mit 124 weiteren, dringend benötigten Wohnungen für die Stadt Nürnberg unsere ausgezeichnete Partnerschaft mit der BayernHeim GmbH auszubauen.“



Baubeginn Anfang 2024



Schon in Kürze wird mit der Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt Nürnberg gerechnet, sodass einem zeitnahen Baubeginn im neuen Jahr nichts entgegensteht.