Leckere Wohltat – Schulte+Sohn versorgt Mönchengladbacher Tafel mit Premium-Burgern

Mit Herz und Geschmack: Eine großzügige Spende von über 5500 Beef-Burgern sorgt zur Weihnachtszeit für kulinarische Freude und unterstützt die Mönchengladbacher Tafel in Zeiten der Not.



In Anbetracht der akuten Notlage der Mönchengladbacher Tafel hat Geschäftsführer Burkhard Schulte beschlossen, bedürftige Menschen in der Region zusätzlich zu unterstützen. Bereits am 4. Dezember 2023 erfolgte eine großzügige Warenspende von insgesamt 1500 exquisiten Rindfleisch-Burgern.



Am heutigen Montag, dem 18. Dezember 2023, wurden weitere 4000 Beef-Burger an Frau Monika Bartsch, die Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, übergeben. Diese Spenden sollen nicht nur die akute Not lindern, sondern auch das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Gemeinschaft schärfen, betont Burkhard Schulte.



Die Übergabe erfolgte durch die beiden Fleischsommeliers Yannick Meurer und Timo Schwarz von Gourmetfleisch.de. Für das Familienunternehmen aus Güdderath ist es eine Tradition, das ganze Jahr über regelmäßige und großzügige Warenspenden vorzunehmen – eine Tradition, die auch in Zukunft fortgeführt werden soll.



Die Mönchengladbacher Tafel steht derzeit vor einer herausfordernden Situation, da bisher weniger als 300 Weihnachtspakete eingegangen sind, während etwa 1700 bis 1800 benötigt werden, um die regelmäßigen Kunden zu versorgen. Die großzügigen Spenden sollen nicht nur die fehlenden Weihnachtspakete kompensieren, sondern auch dazu beitragen, die Spendenbereitschaft in der Gemeinschaft zu erhöhen. Monika Bartsch, Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, dankt Burkhard Schulte herzlich für seine Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit.