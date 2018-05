Fashion-Blogger lieben Dockers

#ootd (outfit of the day), #shopthelook, #styleyoursneaks - Fashionblogger sind allgegenwärtig wie noch nie und bieten täglich tausenden von Menschen Inspiration, Styling-Tipps und Trends.

Instagram-Stars und Blogger, wie „@Alexjue“ oder „@m7mmichelle“ nehmen uns täglich mit in Ihren Alltag und lassen uns so an Ihrem Leben teilhaben.



Trends kommen und gehen, aber einige Produkte sind und bleiben fester Bestandteil in den Kleiderschränken Deutschlands. Spannend wird’s, wenn plötzlich Altbekanntes neu kombiniert wird.

So werden Sneakers schon lange nicht mehr nur zum Sport getragen, sondern auch im geschäftlichen Alltag, stylisch kombiniert mit klassischer Mode oder als maßgebliches Element im Outfit.

Wir haben deshalb zwei Fashion-Influencer befragt, wie sie die neuesten Sneaker-Trends stylen.



Hier ein exklusiver Einblick in das Leben eines Bloggers:

Alex (28) hat über 22.000 Follower, die er v.a. mit einzigartigen Street-Looks begeistert. (Instagram: @alexjue)



Dockers: Deine Follower schätzen deinen einzigartigen Stil. Worauf achtest du beim Styling eines Outfits besonders?

Alex: ich achte immer darauf, dass ich mich nicht verstelle und meinem Stil treu bleibe. Es ist mir wichtig, abwechslungsreich und gelichzeitig authentisch zu sein.



Dockers: Aktuell sind nahtlose Knit-Sneaker im sportlichen Look angesagt. Du hast ja auch welche von uns. Wie stylest du diese?

Alex: Für den anstehenden Sommer würde ich beispielsweise eine lässige Chino oder aber auch mit einer klassischen Jeans kombinieren. Ein basic T-Shirt oder ein Leinenhemd dazu und du hast ein perfektes Outfit.



Dockers: Das richtige Setting ist bei professionellen Fotos wichtig. Von welchen coolen Locations schwärmst du?

Alex: Anfangs war es mir wichtig, beeindruckende Locations oder coole Gebäude zu finden. Mittlerweile finde ich eine nette Altstadt oder coole Straßen sowie ältere Gebäude ansprechend. Aber auch moderne Settings wirken eindrucksvoll.



Michelle (21) liebt Fashion und Reisen und teilt ihre Eindrücke und Outfits mit aktuell über 48.000 Followern. (Instagram: @m7mmichelle)



Dockers: Dein Profil wirkt sehr nahbar und authentisch. Was denkst du schätzen deine Follower ganz besonders an dir?

Michelle: Ich denke, meine Follower schätzen am meisten meine ehrliche Art und wie ich mich in den Insta-Stories zeige. Ich liebe es mit meinen Followern zu interagiern.



Dockers: Auch du hast einen aktuellen Dockers Sneaker in deinem Kleiderschrank. Was für ein It-Piece würdest du zu diesem ganz weißen Sneaker empfehlen?

Michelle: Ich liebe es, weiße Sneaker zu süßen Kleidern oder auch zu schicken Blazern zu kombinieren. Bricht den Look ein wenig und bringt Sporty Vibes in das Outfit.



Dockers: Der Sommer kommt so langsam in Fahrt – Zeit für neue Outfits, oder? Wo kaufst du am liebsten ein?

Michelle: Ich kaufe zwar immer noch gerne bei „Zara“ und „H&M“ ein. Wo man mich derzeit aber immer häufiger findet, ist bei „&other Sories“ und „Tommy Hilfiger“. Online mag ich „Nakd“ wirklich gerne. Der Mix macht’s für mich, ich würde nie in einem



Komplettlook aus dem Haus gehen.



Wir danken Alex und Michelle für den kurzen, spannenden Einblick.

Wenn Ihr mehr von den beiden oder von Dockers sehen wollt, findet ihr diese hier:

@dockersbygerli

@m7mmichelle

@alexjue







Merzalben, im Mai 2018

