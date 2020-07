Wir Kaufen Altmetall und Schrott von Ihrem Standort in Gelsenkirchen und Umgebung

Machen Sie Ihren Schrott in Gelsenkirchen mit Schrottankauf plus zu Geld!Der Verkauf von Schrott ist nicht nur für Gewerbebetreiber, sondern auch für Privatleute lukrativ. Mit uns als professionellem Partner für Schrotthandel, können Sie Ihren Schrott zu gutem Geld machen. Oft sammeln sich auch in Privathaushalten über längere Zeit Mengen an Schrott, wie Küchengeräte oder alte Heizkörper, an. Diese sind nicht nur unschön anzusehen, sondern nehmen auch viel Platz in Anspruch. Wir von Schrotthändler plus kaufen Ihnen diesen Schrott ab!Schrott ist mehr als Abfall. In vermeintlich wertlosen Teilen finden sich viele Rohstoffe, wie Eisen, Zink, Aluminium und vieles mehr, die wiederverwertbar sind. Wir vonkaufen Ihren Schrott und holen ihn direkt vor Ort in Gelsenkirchen ab. Danach sortieren wir diesen und lassen die metallischen Rohstoffe wiederverwerten. Insbesondere Produkte, die Kupfer, Messing und Blei enthalten, können noch von hohem Wert sein.nehmen wir Ihnen zuab. Auch Ihre Batterien kaufen wir gerne.Die Preise setzen sich aus Reinheit, Art und Menge des Schrotts zusammen. Unverbindliche Kostenvoranschläge sind neben fairen und individuellen Angeboten möglich. Die Möglichkeit der Barzahlung besteht.Gerne helfen wir Ihnen auch bei Hausauflösungen und Entrümpelungen.Unser Team von Schrottankauf Gelsenkirchen ist dank jahrelanger Erfahrung im Schrotthandel und unserer entsprechenden Ausrüstung auch auf Ausbau und Demontage spezialisiert. Kundenfreundlichkeit und Zuverlässigkeit haben bei uns Priorität. Ein Anruf genügt und unser Team kümmert sich um den Rest. Lassen Sie sich von uns überzeugen.Schrott wird oft nicht fachgerecht entsorgt, was zu Umweltverschmutzung führt. Außerdem ist Schrott viel nützlicher, als viele denken. Recycling ist eine Möglichkeit zur Minimierung der Ressourcenausschöpfung. Wir garantieren Ihnen, dass Sie beim Verkauf Ihres Schrotts einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz tätigen. Neben einem lukrativen Geschäft erhalten Sie auch einen Entsorgungsnachweis.Der Verkauf von Schrott ist für Gewerbebetreiber und Privatkunden profitabel.Wir von Schrottankauf Gelsenkirchen kaufen Ihren Schrott und holen diesen bei Ihnen ab. Mehr als ein Anruf ist nicht nötig. Die Preise setzen sich aus Menge, Art und Reinheit des Schrotts zusammen. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung.Nähere Informationen finden Sie unter https://www.schrotthaendler-plus.de/schrottankauf-gelsenkirchen Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!